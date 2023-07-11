Добыча без пыли и «хвостов»: как устроен Томинский ГОК и почему месторождение не трогали 60 лет

Прошли путь добычи меди от карьера до готового продукта. Фото: Томинский ГОК.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Ровно 6 лет назад, 11 июля 2017 года, началась разработка Томинского месторождения медно-порфировых руд и строительство одного из самых современных горно-обогатительных комбинатов. Почему на комбинате создаётся ощущение что техника работает без участия людей, почему предприниматели раньше не начали разработку месторождения меди в Сосновском районе Челябинской области, куда девается пыль при поднятии породы с карьера и, наконец, откуда берут воду для предприятия и куда возвращают? На все эти вопросы журналистам не только ответили на комбинате, но и показали во всех деталях, как устроена добыча.
КАК ЗДЕСЬ ВСЕ УСТРОЕНО
На сегодня Томинский ГОК — одно из самых крупных предприятий по добыче меди, при этом местная земля не так уж богата ценным металлом.
Месторождение открыли в 1957 году, при этом содержание меди оказалось настолько ничтожным, что никто не взялся за его разработку. Но так было 60 лет назад. Сегодня же технология позволяет извлекать менее 0,3% меди в тонне руды и делать это прибыльно.
Лицензию на разработку месторождения компания получила в 2003 году. Проект оказался непростым, требовал новейших технологий, экологичных решений и долгого разговора с жителями Томино и соседнего Коркино, которые выступили против предприятия.
Гендиректор Томинского ГОКа Валерий Улановский показывает, как менялось предприятие последние 6 лет.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Благодаря этому диалогу удалось прийти к компромиссу, разработав проект, который сочетал в себе производительность и экологичность.
— Уникальность комбината начинается с того, что проектировался он для переработки руд с крайне низким (порядка 0,35%) содержанием полезного компонента — меди, — рассказывает главный инженер проектов «Механобр инжиниринг» Кирилл Кузьмин. — Было принято решение применить самые современные технологии и оборудование, поскольку низкий процент содержания полезного компонента ведет к пропорциональному росту производительности.
Главный инженер проектов «Механобр инжиниринг» Кирилл Кузьмин рассказывает об уникальности комбината.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сегодня метод, который используется на ГОКе, позволяет перерабатывать руду и с более низким содержанием меди — 0,15%, что и делается на этом объекте. Мощность переработки руды на обогатительной фабрике составляет 45 млн тонн.
Если объяснять процесс совсем просто, сначала бурится скважина, затем она взрывается, порода перевозится в цех дробления, там измельчается и отправляется на флотацию. Вот это самый интересный процесс. Дословно флотация переводится как «всплывание». В специальных чанах частички меди вместе с пеной всплывают на поверхность, а затем отделяются и превращаются в медный концентрат, который и отправляется на медеплавильные заводы, в частности в Карабаш. Остальная порода, которую принято называть «хвостами», направляется в цех производства и транспортирования закладочного материала. Благодаря закладочному материалу реализуется проект ликвидации Коркинского угольного разреза.
Пыльным это предприятие никак не назовешь.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На обогатительной фабрике редко встретишь людей, производство они контролируют с планшета.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Машины выгружают руду для дробления.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Первым этапом дробления сотрудник управляет из герметичной кабины.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Здесь можно увидеть знаменитые Белазы последней модели.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Медную пену снимают с поверхности и делают концентрат.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
ПОЧЕМУ БЕЗ ПЫЛИ
Одно из главных опасений заключалось в том, что при взрывании и поднятии породы облако пыли будет накрывать соседние села. Вопрос решился просто. По четкому графику по карьеру курсируют поливальные машины.
— Для журналистов мы не остановили работу техники, а пыли нет, — показывает карьер вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. — Можете увидеть, что даже у деревьев плодородный слой, а не серый. Основная задача на любом ГОКе — это борьба с пылью.
Больше слов говорят клумбы из цветов, которые высажены прямо вдоль карьера, а мы совершенно спокойно стояли на смотровой площадке без респиратора.
Цветы вдоль карьера прекрасно себя чувствуют.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На Томинской карьере всегда можно увидеть поливальные машины, которые выезжают по графику.
Фото: Егор ИВЛЕВ
ВЗРЫВ РАВНО ШУМ И ВИБРАЦИЯ?
Тишина и спокойствие — еще одна особенность работы на Томинском карьере. Самым громким здесь является цех дробления, на карьере же можно спокойно разговаривать и быть услышанным. Взрывчатка закладывается на глубине 14 метров, при этом отверстие заливают водой, что не создает много шума и позволяет избежать сильных вибраций.
— Гидрозабойка обязательно используется при взрывании скважин, — рассказывает генеральный директор научно-технического центра «Геотехнология», который занимался проектированием предприятия, Александр Соколовский. — Простым языком: половина скважины заряжается взрывчатым веществом, а половина заливается водой, которая при взрыве распыляется в массиве, увлажняет его, и он уже не создает пылевое облако. Обычно после взрывов в карьере очень сложно работать, здесь этот вопрос решен. Можно быстро начинать работать, и пыль не рассеивается.
Цветущие клумбы на карьере - еще одно нововведение руководства комбината.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Директор «Геотехнологии» Александр Соколовский раскрыл подробности добычи на карьере.
Фото: Егор ИВЛЕВ
МИАСС ОБМЕЛЬЧАЕТ, А ШЕРШНИ ЗАЦВЕТУТ?
Отдельного внимания требует процесс водозабора на комбинате. Главные аргументы у противников производства касались именно этого вопроса: Миасс обмельчает, а питьевой источник — Шершни — станет хуже. Независимыми экспертами было проведено множество исследований, которые излагаются в нескольких томах. Поэтому рассказываем, где на самом деле берет воду Томинский ГОК и куда девает ее после производства.
Действительно, комбинат берет воду из реки Миасс. Делается это при нескольких условиях. Во-первых, забор документально ограничен 24,6 миллионами кубометров воды в год. Во-вторых, ежедневно происходит контроль по соглашению с филиалом Центррегионводхоза. Еще 7 точек контроля на Шершнях установил Центр биотехнологий Челябинского госуниверситета.
Так выглядят гидротехнические сооружения - сгустители - на комбинате. Фото: Томинский ГОК.
Остальную необходимую для процесса производства воду ГОК берет в Коркинском разрезе. Этот процесс включен в рекультивацию объекта. Сначала закладочный материал, произведенный на Томинском ГОКе, поступает в Коркинский разрез, затем чистая вода возвращается обратно в пруд накопитель комбината, образуя замкнутый водооборот. Для его организации на Коркинском разрезе установлены три насосные станции на разной высоте, а до комбината проложен водопровод, который выходит на гидротехническое сооружение на территории ГОКа.
Это сооружение — отдельная достопримечательность предприятия. Два огромных сгустителя впечатляют своими размерами и прозрачной водой. А когда-то на этом месте было болото.
— На дне есть слой глины, поэтому вода никогда не уходила, всегда было по щиколотку, — вспоминает главный инженер компании «Проект Кадастр» Александр Петров. — Теперь сюда впадают все 5 источников: карьеры, Коркинский разрез, Миасс, очищенные хозяйственно-бытовые стоки, очищенная ливневка. И один водозабор.
Александр Петров рассказывает, что на этом месте всегда было болото.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Таким образом, на предприятии организован замкнутый цикл оборота воды, когда осветленная вода из цеха направляется в пруд-накопитель и используется повторно. При этом очищаются перед повторным использованием и сточные воды. Такой метод позволяет брать меньше воды из природных источников.
На предприятии организован замкнутый цикл оборота воды. Фото: Томинский гок.
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ
Видя пример Коркинского разреза, который накрывало дымом от тлеющего угля, а борта начали поглощать дома, Томинский карьер было решено рекультивировать сразу. Первый отработанный участок будет засажен деревьями и газонами уже в 2024 году, хотя закон этого не требует.
— Компания сразу поставила задачу: все, что мы довели до отвала, сразу рекультивировать, — говорит Александр Соколовский. — Не ждать, когда все отработается. Часть отвала уже планируем засадить на следующий год, хотя на такой породе интенсивно проходит и самозарастание. Через 3–5 лет работы пойдут вниз. Верхние горизонты также будут приведены в безопасное положение, засеют траву и посадят деревья.
Окончательно карьер будет рекультивирован через 30 лет — на столько рассчитана его работа. За несколько лет его наполнят водой и превратят в обычное озеро, а берега уже будут засажены зеленью.
Всю производственную площадку модно увидеть на макете - точной копии ГОКа.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Даже форма мини-сотрудников - точная копия настоящей.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Архитекторы изобразили все детали до мельчайших подробностей.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На макете также можно наглядно увидеть рекультивацию Коркинского разреза.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ
За состоянием подземных вод и открытых источников, в том числе Шершневского водохранилища, воздуха, почвы, следят несколько организаций, с которыми предприятие заключило соглашения. Это лаборатории Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, ученые университетов, например ЮУрГУ и ЧелГУ.
— Для каждой среды свой график контроля, который согласовывается с надзорными органами, — рассказала вице-президент РМК Наталия Гончар. — На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что по атмосферному воздуху превышений нет. По поверхностным подземным водам и по почве мы остались на уровне фоновых. Те решения, которые здесь по факту реализуются, позволяют предприятию работать экологически безопасно.
Наталия Гончар лично провела журналистов по всем этапам получения медного концентрата.
Фото: Егор ИВЛЕВ
За сейсмической активностью следит сеть станций. Их установил и ведет наблюдение за тем, как взрывные работы отражаются на ближайших поселках, Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук. Оборудование каждый месяц отправляет отчеты.
Процесс дробления контролируется с компьютеров удаленно.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Руда в начале и конце пути дробления.
Фото: Егор ИВЛЕВ
ЦИФРЫ
На сегодня на Томинском ГОКе работают более 1300 штатных сотрудников. В основном это жители ближайших поселков и городов, а также Челябинска. Еще около 1200 человек трудятся на подрядные организации, которые нанимает комбинат. При этом предприятие максимально автоматизировано. В цехах вы практически не увидите людей: операторы управляют процессом производства удаленно.
Клумбы можно увидеть на всей территории комбината.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Существенными являются налоговые отчисления обогатительной фабрики в бюджет региона. По итогам 2022 года областная казна пополнилась на 19,5 млрд рублей. 70% этих средств идет на социальные выплаты, строительство школ и детских садов.
Еще 2,16 млрд рублей предприятие направило на благотворительные проекты: построен физкультурно-оздоровительный комплекс, отремонтированы два детских сада и реконструирована лыжная база «Березка» в Коркино. Футбольное поле, хоккейная коробка, обновленный детский сад — все это появилось в Томинском сельском поселении, а местные спортивные команды поддерживаются на постоянной основе.
Идти на работу сотрудники ГОКа предпочитают пешком.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На территории комбината есть даже фонтан.
Фото: Егор ИВЛЕВ