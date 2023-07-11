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Общество11 июля 2023 5:55

Добыча без пыли и «хвостов»: как устроен Томинский ГОК и почему месторождение не трогали 60 лет

На комбинате раскрыли детали добычи и ответили на самые острые вопросы жителей Челябинской области
Ольга ЩАПИНА
Прошли путь добычи меди от карьера до готового продукта. Фото: Томинский ГОК.

Прошли путь добычи меди от карьера до готового продукта. Фото: Томинский ГОК.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ровно 6 лет назад, 11 июля 2017 года, началась разработка Томинского месторождения медно-порфировых руд и строительство одного из самых современных горно-обогатительных комбинатов. Почему на комбинате создаётся ощущение что техника работает без участия людей, почему предприниматели раньше не начали разработку месторождения меди в Сосновском районе Челябинской области, куда девается пыль при поднятии породы с карьера и, наконец, откуда берут воду для предприятия и куда возвращают? На все эти вопросы журналистам не только ответили на комбинате, но и показали во всех деталях, как устроена добыча.

КАК ЗДЕСЬ ВСЕ УСТРОЕНО

На сегодня Томинский ГОК — одно из самых крупных предприятий по добыче меди, при этом местная земля не так уж богата ценным металлом.

Месторождение открыли в 1957 году, при этом содержание меди оказалось настолько ничтожным, что никто не взялся за его разработку. Но так было 60 лет назад. Сегодня же технология позволяет извлекать менее 0,3% меди в тонне руды и делать это прибыльно.

Лицензию на разработку месторождения компания получила в 2003 году. Проект оказался непростым, требовал новейших технологий, экологичных решений и долгого разговора с жителями Томино и соседнего Коркино, которые выступили против предприятия.

Гендиректор Томинского ГОКа Валерий Улановский показывает, как менялось предприятие последние 6 лет.

Гендиректор Томинского ГОКа Валерий Улановский показывает, как менялось предприятие последние 6 лет.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Благодаря этому диалогу удалось прийти к компромиссу, разработав проект, который сочетал в себе производительность и экологичность.

— Уникальность комбината начинается с того, что проектировался он для переработки руд с крайне низким (порядка 0,35%) содержанием полезного компонента — меди, — рассказывает главный инженер проектов «Механобр инжиниринг» Кирилл Кузьмин. — Было принято решение применить самые современные технологии и оборудование, поскольку низкий процент содержания полезного компонента ведет к пропорциональному росту производительности.

Главный инженер проектов «Механобр инжиниринг» Кирилл Кузьмин рассказывает об уникальности комбината.

Главный инженер проектов «Механобр инжиниринг» Кирилл Кузьмин рассказывает об уникальности комбината.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня метод, который используется на ГОКе, позволяет перерабатывать руду и с более низким содержанием меди — 0,15%, что и делается на этом объекте. Мощность переработки руды на обогатительной фабрике составляет 45 млн тонн.

Если объяснять процесс совсем просто, сначала бурится скважина, затем она взрывается, порода перевозится в цех дробления, там измельчается и отправляется на флотацию. Вот это самый интересный процесс. Дословно флотация переводится как «всплывание». В специальных чанах частички меди вместе с пеной всплывают на поверхность, а затем отделяются и превращаются в медный концентрат, который и отправляется на медеплавильные заводы, в частности в Карабаш. Остальная порода, которую принято называть «хвостами», направляется в цех производства и транспортирования закладочного материала. Благодаря закладочному материалу реализуется проект ликвидации Коркинского угольного разреза.

Пыльным это предприятие никак не назовешь.

Пыльным это предприятие никак не назовешь.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На обогатительной фабрике редко встретишь людей, производство они контролируют с планшета.

На обогатительной фабрике редко встретишь людей, производство они контролируют с планшета.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Машины выгружают руду для дробления.

Машины выгружают руду для дробления.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Первым этапом дробления сотрудник управляет из герметичной кабины.

Первым этапом дробления сотрудник управляет из герметичной кабины.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Здесь можно увидеть знаменитые Белазы последней модели.

Здесь можно увидеть знаменитые Белазы последней модели.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Медную пену снимают с поверхности и делают концентрат.

Медную пену снимают с поверхности и делают концентрат.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

ПОЧЕМУ БЕЗ ПЫЛИ

Одно из главных опасений заключалось в том, что при взрывании и поднятии породы облако пыли будет накрывать соседние села. Вопрос решился просто. По четкому графику по карьеру курсируют поливальные машины.

— Для журналистов мы не остановили работу техники, а пыли нет, — показывает карьер вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. — Можете увидеть, что даже у деревьев плодородный слой, а не серый. Основная задача на любом ГОКе — это борьба с пылью.

Больше слов говорят клумбы из цветов, которые высажены прямо вдоль карьера, а мы совершенно спокойно стояли на смотровой площадке без респиратора.

Цветы вдоль карьера прекрасно себя чувствуют.

Цветы вдоль карьера прекрасно себя чувствуют.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На Томинской карьере всегда можно увидеть поливальные машины, которые выезжают по графику.

На Томинской карьере всегда можно увидеть поливальные машины, которые выезжают по графику.

Фото: Егор ИВЛЕВ

ВЗРЫВ РАВНО ШУМ И ВИБРАЦИЯ?

Тишина и спокойствие — еще одна особенность работы на Томинском карьере. Самым громким здесь является цех дробления, на карьере же можно спокойно разговаривать и быть услышанным. Взрывчатка закладывается на глубине 14 метров, при этом отверстие заливают водой, что не создает много шума и позволяет избежать сильных вибраций.

— Гидрозабойка обязательно используется при взрывании скважин, — рассказывает генеральный директор научно-технического центра «Геотехнология», который занимался проектированием предприятия, Александр Соколовский. — Простым языком: половина скважины заряжается взрывчатым веществом, а половина заливается водой, которая при взрыве распыляется в массиве, увлажняет его, и он уже не создает пылевое облако. Обычно после взрывов в карьере очень сложно работать, здесь этот вопрос решен. Можно быстро начинать работать, и пыль не рассеивается.

Цветущие клумбы на карьере - еще одно нововведение руководства комбината.

Цветущие клумбы на карьере - еще одно нововведение руководства комбината.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Директор «Геотехнологии» Александр Соколовский раскрыл подробности добычи на карьере.

Директор «Геотехнологии» Александр Соколовский раскрыл подробности добычи на карьере.

Фото: Егор ИВЛЕВ

МИАСС ОБМЕЛЬЧАЕТ, А ШЕРШНИ ЗАЦВЕТУТ?

Отдельного внимания требует процесс водозабора на комбинате. Главные аргументы у противников производства касались именно этого вопроса: Миасс обмельчает, а питьевой источник — Шершни — станет хуже. Независимыми экспертами было проведено множество исследований, которые излагаются в нескольких томах. Поэтому рассказываем, где на самом деле берет воду Томинский ГОК и куда девает ее после производства.

Действительно, комбинат берет воду из реки Миасс. Делается это при нескольких условиях. Во-первых, забор документально ограничен 24,6 миллионами кубометров воды в год. Во-вторых, ежедневно происходит контроль по соглашению с филиалом Центррегионводхоза. Еще 7 точек контроля на Шершнях установил Центр биотехнологий Челябинского госуниверситета.

Так выглядят гидротехнические сооружения - сгустители - на комбинате. Фото: Томинский ГОК.

Так выглядят гидротехнические сооружения - сгустители - на комбинате. Фото: Томинский ГОК.

Остальную необходимую для процесса производства воду ГОК берет в Коркинском разрезе. Этот процесс включен в рекультивацию объекта. Сначала закладочный материал, произведенный на Томинском ГОКе, поступает в Коркинский разрез, затем чистая вода возвращается обратно в пруд накопитель комбината, образуя замкнутый водооборот. Для его организации на Коркинском разрезе установлены три насосные станции на разной высоте, а до комбината проложен водопровод, который выходит на гидротехническое сооружение на территории ГОКа.

Это сооружение — отдельная достопримечательность предприятия. Два огромных сгустителя впечатляют своими размерами и прозрачной водой. А когда-то на этом месте было болото.

— На дне есть слой глины, поэтому вода никогда не уходила, всегда было по щиколотку, — вспоминает главный инженер компании «Проект Кадастр» Александр Петров. — Теперь сюда впадают все 5 источников: карьеры, Коркинский разрез, Миасс, очищенные хозяйственно-бытовые стоки, очищенная ливневка. И один водозабор.

Александр Петров рассказывает, что на этом месте всегда было болото.

Александр Петров рассказывает, что на этом месте всегда было болото.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Таким образом, на предприятии организован замкнутый цикл оборота воды, когда осветленная вода из цеха направляется в пруд-накопитель и используется повторно. При этом очищаются перед повторным использованием и сточные воды. Такой метод позволяет брать меньше воды из природных источников.

На предприятии организован замкнутый цикл оборота воды. Фото: Томинский гок.

На предприятии организован замкнутый цикл оборота воды. Фото: Томинский гок.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

Видя пример Коркинского разреза, который накрывало дымом от тлеющего угля, а борта начали поглощать дома, Томинский карьер было решено рекультивировать сразу. Первый отработанный участок будет засажен деревьями и газонами уже в 2024 году, хотя закон этого не требует.

— Компания сразу поставила задачу: все, что мы довели до отвала, сразу рекультивировать, — говорит Александр Соколовский. — Не ждать, когда все отработается. Часть отвала уже планируем засадить на следующий год, хотя на такой породе интенсивно проходит и самозарастание. Через 3–5 лет работы пойдут вниз. Верхние горизонты также будут приведены в безопасное положение, засеют траву и посадят деревья.

Окончательно карьер будет рекультивирован через 30 лет — на столько рассчитана его работа. За несколько лет его наполнят водой и превратят в обычное озеро, а берега уже будут засажены зеленью.

Всю производственную площадку модно увидеть на макете - точной копии ГОКа.

Всю производственную площадку модно увидеть на макете - точной копии ГОКа.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Даже форма мини-сотрудников - точная копия настоящей.

Даже форма мини-сотрудников - точная копия настоящей.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Архитекторы изобразили все детали до мельчайших подробностей.

Архитекторы изобразили все детали до мельчайших подробностей.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На макете также можно наглядно увидеть рекультивацию Коркинского разреза.

На макете также можно наглядно увидеть рекультивацию Коркинского разреза.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

За состоянием подземных вод и открытых источников, в том числе Шершневского водохранилища, воздуха, почвы, следят несколько организаций, с которыми предприятие заключило соглашения. Это лаборатории Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, ученые университетов, например ЮУрГУ и ЧелГУ.

— Для каждой среды свой график контроля, который согласовывается с надзорными органами, — рассказала вице-президент РМК Наталия Гончар. — На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что по атмосферному воздуху превышений нет. По поверхностным подземным водам и по почве мы остались на уровне фоновых. Те решения, которые здесь по факту реализуются, позволяют предприятию работать экологически безопасно.

Наталия Гончар лично провела журналистов по всем этапам получения медного концентрата.

Наталия Гончар лично провела журналистов по всем этапам получения медного концентрата.

Фото: Егор ИВЛЕВ

За сейсмической активностью следит сеть станций. Их установил и ведет наблюдение за тем, как взрывные работы отражаются на ближайших поселках, Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук. Оборудование каждый месяц отправляет отчеты.

Процесс дробления контролируется с компьютеров удаленно.

Процесс дробления контролируется с компьютеров удаленно.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Руда в начале и конце пути дробления.

Руда в начале и конце пути дробления.

Фото: Егор ИВЛЕВ

ЦИФРЫ

На сегодня на Томинском ГОКе работают более 1300 штатных сотрудников. В основном это жители ближайших поселков и городов, а также Челябинска. Еще около 1200 человек трудятся на подрядные организации, которые нанимает комбинат. При этом предприятие максимально автоматизировано. В цехах вы практически не увидите людей: операторы управляют процессом производства удаленно.

Клумбы можно увидеть на всей территории комбината.

Клумбы можно увидеть на всей территории комбината.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Существенными являются налоговые отчисления обогатительной фабрики в бюджет региона. По итогам 2022 года областная казна пополнилась на 19,5 млрд рублей. 70% этих средств идет на социальные выплаты, строительство школ и детских садов.

Еще 2,16 млрд рублей предприятие направило на благотворительные проекты: построен физкультурно-оздоровительный комплекс, отремонтированы два детских сада и реконструирована лыжная база «Березка» в Коркино. Футбольное поле, хоккейная коробка, обновленный детский сад — все это появилось в Томинском сельском поселении, а местные спортивные команды поддерживаются на постоянной основе.

Идти на работу сотрудники ГОКа предпочитают пешком.

Идти на работу сотрудники ГОКа предпочитают пешком.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На территории комбината есть даже фонтан.

На территории комбината есть даже фонтан.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Общество: ВОПРОС ДНЯ