Добыча без пыли и «хвостов»: как устроен Томинский ГОК и почему месторождение не трогали 60 лет

Прошли путь добычи меди от карьера до готового продукта. Фото: Томинский ГОК. Фото: Егор ИВЛЕВ

Ровно 6 лет назад, 11 июля 2017 года, началась разработка Томинского месторождения медно-порфировых руд и строительство одного из самых современных горно-обогатительных комбинатов. Почему на комбинате создаётся ощущение что техника работает без участия людей, почему предприниматели раньше не начали разработку месторождения меди в Сосновском районе Челябинской области, куда девается пыль при поднятии породы с карьера и, наконец, откуда берут воду для предприятия и куда возвращают? На все эти вопросы журналистам не только ответили на комбинате, но и показали во всех деталях, как устроена добыча.

КАК ЗДЕСЬ ВСЕ УСТРОЕНО

На сегодня Томинский ГОК — одно из самых крупных предприятий по добыче меди, при этом местная земля не так уж богата ценным металлом.

Месторождение открыли в 1957 году, при этом содержание меди оказалось настолько ничтожным, что никто не взялся за его разработку. Но так было 60 лет назад. Сегодня же технология позволяет извлекать менее 0,3% меди в тонне руды и делать это прибыльно.

Лицензию на разработку месторождения компания получила в 2003 году. Проект оказался непростым, требовал новейших технологий, экологичных решений и долгого разговора с жителями Томино и соседнего Коркино, которые выступили против предприятия.

Гендиректор Томинского ГОКа Валерий Улановский показывает, как менялось предприятие последние 6 лет. Фото: Егор ИВЛЕВ

Благодаря этому диалогу удалось прийти к компромиссу, разработав проект, который сочетал в себе производительность и экологичность.

— Уникальность комбината начинается с того, что проектировался он для переработки руд с крайне низким (порядка 0,35%) содержанием полезного компонента — меди, — рассказывает главный инженер проектов «Механобр инжиниринг» Кирилл Кузьмин. — Было принято решение применить самые современные технологии и оборудование, поскольку низкий процент содержания полезного компонента ведет к пропорциональному росту производительности.

Главный инженер проектов «Механобр инжиниринг» Кирилл Кузьмин рассказывает об уникальности комбината. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня метод, который используется на ГОКе, позволяет перерабатывать руду и с более низким содержанием меди — 0,15%, что и делается на этом объекте. Мощность переработки руды на обогатительной фабрике составляет 45 млн тонн.

Если объяснять процесс совсем просто, сначала бурится скважина, затем она взрывается, порода перевозится в цех дробления, там измельчается и отправляется на флотацию. Вот это самый интересный процесс. Дословно флотация переводится как «всплывание». В специальных чанах частички меди вместе с пеной всплывают на поверхность, а затем отделяются и превращаются в медный концентрат, который и отправляется на медеплавильные заводы, в частности в Карабаш. Остальная порода, которую принято называть «хвостами», направляется в цех производства и транспортирования закладочного материала. Благодаря закладочному материалу реализуется проект ликвидации Коркинского угольного разреза.

Пыльным это предприятие никак не назовешь. Фото: Егор ИВЛЕВ

На обогатительной фабрике редко встретишь людей, производство они контролируют с планшета. Фото: Егор ИВЛЕВ

Машины выгружают руду для дробления. Фото: Егор ИВЛЕВ

Первым этапом дробления сотрудник управляет из герметичной кабины. Фото: Егор ИВЛЕВ

Здесь можно увидеть знаменитые Белазы последней модели. Фото: Егор ИВЛЕВ

Медную пену снимают с поверхности и делают концентрат. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

ПОЧЕМУ БЕЗ ПЫЛИ

Одно из главных опасений заключалось в том, что при взрывании и поднятии породы облако пыли будет накрывать соседние села. Вопрос решился просто. По четкому графику по карьеру курсируют поливальные машины.

— Для журналистов мы не остановили работу техники, а пыли нет, — показывает карьер вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. — Можете увидеть, что даже у деревьев плодородный слой, а не серый. Основная задача на любом ГОКе — это борьба с пылью.

Больше слов говорят клумбы из цветов, которые высажены прямо вдоль карьера, а мы совершенно спокойно стояли на смотровой площадке без респиратора.

Цветы вдоль карьера прекрасно себя чувствуют. Фото: Егор ИВЛЕВ

На Томинской карьере всегда можно увидеть поливальные машины, которые выезжают по графику. Фото: Егор ИВЛЕВ

ВЗРЫВ РАВНО ШУМ И ВИБРАЦИЯ?

Тишина и спокойствие — еще одна особенность работы на Томинском карьере. Самым громким здесь является цех дробления, на карьере же можно спокойно разговаривать и быть услышанным. Взрывчатка закладывается на глубине 14 метров, при этом отверстие заливают водой, что не создает много шума и позволяет избежать сильных вибраций.

— Гидрозабойка обязательно используется при взрывании скважин, — рассказывает генеральный директор научно-технического центра «Геотехнология», который занимался проектированием предприятия, Александр Соколовский. — Простым языком: половина скважины заряжается взрывчатым веществом, а половина заливается водой, которая при взрыве распыляется в массиве, увлажняет его, и он уже не создает пылевое облако. Обычно после взрывов в карьере очень сложно работать, здесь этот вопрос решен. Можно быстро начинать работать, и пыль не рассеивается.

Цветущие клумбы на карьере - еще одно нововведение руководства комбината. Фото: Егор ИВЛЕВ

Директор «Геотехнологии» Александр Соколовский раскрыл подробности добычи на карьере. Фото: Егор ИВЛЕВ

МИАСС ОБМЕЛЬЧАЕТ, А ШЕРШНИ ЗАЦВЕТУТ?

Отдельного внимания требует процесс водозабора на комбинате. Главные аргументы у противников производства касались именно этого вопроса: Миасс обмельчает, а питьевой источник — Шершни — станет хуже. Независимыми экспертами было проведено множество исследований, которые излагаются в нескольких томах. Поэтому рассказываем, где на самом деле берет воду Томинский ГОК и куда девает ее после производства.

Действительно, комбинат берет воду из реки Миасс. Делается это при нескольких условиях. Во-первых, забор документально ограничен 24,6 миллионами кубометров воды в год. Во-вторых, ежедневно происходит контроль по соглашению с филиалом Центррегионводхоза. Еще 7 точек контроля на Шершнях установил Центр биотехнологий Челябинского госуниверситета.

Так выглядят гидротехнические сооружения - сгустители - на комбинате. Фото: Томинский ГОК.

Остальную необходимую для процесса производства воду ГОК берет в Коркинском разрезе. Этот процесс включен в рекультивацию объекта. Сначала закладочный материал, произведенный на Томинском ГОКе, поступает в Коркинский разрез, затем чистая вода возвращается обратно в пруд накопитель комбината, образуя замкнутый водооборот. Для его организации на Коркинском разрезе установлены три насосные станции на разной высоте, а до комбината проложен водопровод, который выходит на гидротехническое сооружение на территории ГОКа.

Это сооружение — отдельная достопримечательность предприятия. Два огромных сгустителя впечатляют своими размерами и прозрачной водой. А когда-то на этом месте было болото.

— На дне есть слой глины, поэтому вода никогда не уходила, всегда было по щиколотку, — вспоминает главный инженер компании «Проект Кадастр» Александр Петров. — Теперь сюда впадают все 5 источников: карьеры, Коркинский разрез, Миасс, очищенные хозяйственно-бытовые стоки, очищенная ливневка. И один водозабор.

Александр Петров рассказывает, что на этом месте всегда было болото. Фото: Егор ИВЛЕВ

Таким образом, на предприятии организован замкнутый цикл оборота воды, когда осветленная вода из цеха направляется в пруд-накопитель и используется повторно. При этом очищаются перед повторным использованием и сточные воды. Такой метод позволяет брать меньше воды из природных источников.

На предприятии организован замкнутый цикл оборота воды. Фото: Томинский гок.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

Видя пример Коркинского разреза, который накрывало дымом от тлеющего угля, а борта начали поглощать дома, Томинский карьер было решено рекультивировать сразу. Первый отработанный участок будет засажен деревьями и газонами уже в 2024 году, хотя закон этого не требует.

— Компания сразу поставила задачу: все, что мы довели до отвала, сразу рекультивировать, — говорит Александр Соколовский. — Не ждать, когда все отработается. Часть отвала уже планируем засадить на следующий год, хотя на такой породе интенсивно проходит и самозарастание. Через 3–5 лет работы пойдут вниз. Верхние горизонты также будут приведены в безопасное положение, засеют траву и посадят деревья.

Окончательно карьер будет рекультивирован через 30 лет — на столько рассчитана его работа. За несколько лет его наполнят водой и превратят в обычное озеро, а берега уже будут засажены зеленью.

Всю производственную площадку модно увидеть на макете - точной копии ГОКа. Фото: Егор ИВЛЕВ

Даже форма мини-сотрудников - точная копия настоящей. Фото: Егор ИВЛЕВ

Архитекторы изобразили все детали до мельчайших подробностей. Фото: Егор ИВЛЕВ

На макете также можно наглядно увидеть рекультивацию Коркинского разреза. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

За состоянием подземных вод и открытых источников, в том числе Шершневского водохранилища, воздуха, почвы, следят несколько организаций, с которыми предприятие заключило соглашения. Это лаборатории Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, ученые университетов, например ЮУрГУ и ЧелГУ.

— Для каждой среды свой график контроля, который согласовывается с надзорными органами, — рассказала вице-президент РМК Наталия Гончар. — На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что по атмосферному воздуху превышений нет. По поверхностным подземным водам и по почве мы остались на уровне фоновых. Те решения, которые здесь по факту реализуются, позволяют предприятию работать экологически безопасно.

Наталия Гончар лично провела журналистов по всем этапам получения медного концентрата. Фото: Егор ИВЛЕВ

За сейсмической активностью следит сеть станций. Их установил и ведет наблюдение за тем, как взрывные работы отражаются на ближайших поселках, Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук. Оборудование каждый месяц отправляет отчеты.

Процесс дробления контролируется с компьютеров удаленно. Фото: Егор ИВЛЕВ

Руда в начале и конце пути дробления. Фото: Егор ИВЛЕВ

ЦИФРЫ

На сегодня на Томинском ГОКе работают более 1300 штатных сотрудников. В основном это жители ближайших поселков и городов, а также Челябинска. Еще около 1200 человек трудятся на подрядные организации, которые нанимает комбинат. При этом предприятие максимально автоматизировано. В цехах вы практически не увидите людей: операторы управляют процессом производства удаленно.

Клумбы можно увидеть на всей территории комбината. Фото: Егор ИВЛЕВ

Существенными являются налоговые отчисления обогатительной фабрики в бюджет региона. По итогам 2022 года областная казна пополнилась на 19,5 млрд рублей. 70% этих средств идет на социальные выплаты, строительство школ и детских садов.

Еще 2,16 млрд рублей предприятие направило на благотворительные проекты: построен физкультурно-оздоровительный комплекс, отремонтированы два детских сада и реконструирована лыжная база «Березка» в Коркино. Футбольное поле, хоккейная коробка, обновленный детский сад — все это появилось в Томинском сельском поселении, а местные спортивные команды поддерживаются на постоянной основе.

Идти на работу сотрудники ГОКа предпочитают пешком. Фото: Егор ИВЛЕВ