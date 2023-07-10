В Кургане жара достигнет исторического максимума в +41 градус

Курганцы ищут способы спасения от невыносимой жары Фото: Иван МАКЕЕВ

В Курганской области жара усилится до +41 градуса. Для региона это аномальная погода. Такого нестерпимого зноя зауральцы еще не видели.

По прогнозу метеорологов, в понедельник 10 июля воздух в Кургане разогреется до +38 градусов. А до +41 температура подскочит 11 и 12 июля.

В региональном гидрометцентре предсказывают, что аномальная жара продержится до 13 июля. Среднесуточные температуры воздуха превысят норму на 7 и более градусов. Затем начнется постепенное похолодание.

Курганский метеоролог-любитель Илья Винштейн заметил, что нынешний зной — самый сильный за всю историю наблюдений.

— За последние 130 лет в Кургане +40 градусов фиксировались лишь один раз, 30 июля 1952 года было +40.5 градусов, — сообщает Илья Винштейн.

Если столбик термометра действительно достигнет отметки в +41 градус, рекорд будет превышен.

Из-за жары уже ввели ограничения на федеральных трассах. 10 июля с 12:00 до 22:00 грузовикам запрещено выезжать на участок с 12 по 465 километр трассы Р-254 «Иртыш» и на отрезок с 0 по 91 километр подъезда к Тюмени.

Под запретом для большегрузов также участок со 125 по 356 километр дороги Р-354 «Екатеринбург - Шадринск – Курган».

Зауральцы, и так уже истомившиеся от зноя в последние дни, готовятся к усилению пекла.

— Кондиционеры на доме рокочут так, будто трактора и экскаваторы под окном работают, — рассказала жительница Кургана Ирина. — Мы в квартире заклеили окна светоотражающей пленкой, днем задергиваем шторы. Сидим с ребенком в темноте, но хотя бы жара немного уменьшается. Вчера я не выдержала и ушла с ноутбуком в ванную. Это самое прохладное помещение в доме. Сидела там на холодненьком кафельном полу, писала отчет по работе — почти блаженство!

Не у всех есть возможность спастись от жары дома.

— Жесть, — комментирует прогноз погоды горожанин в группе «Типичный Курган» во ВКонтакте. — Не удивлюсь, если граждане начнут умирать от адовой жары.

Впрочем, не всем жара досаждает.

— Мы сегодня уезжали из деревни Чинеево в 18:00, за домом в тени было +36, — поделился впечатлениями в соцсети еще один курганец. — Вода на озере — парное молоко, дети полдня купались!

Чтобы не «умирать от адовой жары», медики рекомендуют поменьше находиться на улице, а если все же нужно выйти из дома, надевать головной убор и легкую одежду.

Обязательно почаще пить воду. Лучше всего — минеральную. Но ни в коем случае не алкоголь, он приводит к обезвоживанию. Навредить в жару могут даже пиво и коктейли с небольшим содержанием спирта.

Тяжелую физическую работу лучше отложить до тех пор, пока жара не спадет. Например, перенести ее на вечер.

Если есть возможность, то неплохо принять прохладный душ. Главное, не обливаться холодной водой: резкий перепад температуры может стать шоком для организма. По той же причине на кондиционере лучше установить комнатную температуру.

Добавим, профессиональные метеорологи этим летом уже регистрировали рекорды погоды. Например, 5 июня зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдения в этот день — в Кургане было +38,1 градуса. Предыдущий рекорд был отмечен в 1939 году. Тогда 5 июня температура поднялась +33,8 градуса.

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