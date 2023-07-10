Пришел в ярость из-за воображаемой дрели: в Челябинской области мужчина под надзором полиции издевается над соседями и угрожает поджогом

Мужчина вышел из тюрьмы и должен отмечаться у участкового. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Магнитогорске Челябинской области молодая семья больше месяца живет в постоянном страхе из-за соседа снизу. Мужчина ломится в чужую дверь с криками и угрозами, выкрикивает грязные оскорбления с балкона. Самое страшное – обещает поджог. Неадекват недавно вышел из тюрьмы и находится под надзором полиции. Несмотря на это, сделать с ним никто ничего не может.

Больше 30 лет семья Екатерины Рощиной живет в одном подъезде, который без преувеличения стал продолжением квартиры – чистый, спокойный, с нормальными соседями. Все начало меняться в марте этого года. Вернулся с зоны 45-летний Алексей. Другие жильцы шептались, мол, три года мужчина сидел неизвестно за что, якобы за разбой. Первое время из неудобств была лишь громкая музыка. С приходом лета, он будто слетел с катушек.

Последствия первого нападения. Фото: предоставлено "Комсомолке"

– В воскресенье, 4 июня, мы возвращались с дачи. Не закрыли за собой дверь. Он без приглашения ворвался с какой-то женщиной, собутыльницей скорее всего, начал спрашивать, почему мы ходим в три часа ночи, хотя ранее нас не было дома, и требовать дрель, все время спрашивать, где она. Мы смогли закрыть перед ним дверь. Он пришел в ярость и начал бить по ней трубой. Потом ушел, – вспоминает о первой встрече с соседом Катерина Рощина.

На следующий день, возвращаясь с работы, Катерина заметила – дверь явно пытались вскрыть. Замок исцарапан, «личинка» расшатана. Заявление в полицию было написано мгновенно. Впоследствии семья получила отказ. Сумма ущерба, якобы, оказалась лишком мала для заведения дела.

Издевательства продолжились в ту же ночь или на следующее утро – как посмотреть. В четыре часа Алексей начал орать матом и бить трубой по балкону соседей.

– После этого мы поменяли дверь, установили камеру видеонаблюдения и подключили тревожную кнопку. И вроде все было более-менее, – рассказывает Катерина.

12 или 13 июня, по словам Катерины, у соседа должна была быть очередная явка к участковому. Куда-то идти он не захотел. Тогда полиция пришла к нему домой, но дверь он не открыл. Катерине тогда якобы сказали, что Алексея объявят в розыск.

Вновь воскресенье, 9 июля. Катерина и супруг поднялись в квартиру, закрыли за собой дверь. Прошло ровно семь минут, как начался резкий стук. Алексей требовал мужа Катерины выйти и «перетереть» лично. Вестись на провокации сидельца бесполезно, никто общаться с глазу на глаз с ним не стал. Это привело его в ярость. Он прибежал на свой балкон и начал выкрикивать оскорбления.

– Твоя девушка – гнида, и ты – гнида, и твой ребенок – гнида, – это лишь выдержка из того, что кричал потерявший человеческое лицо Алексей.

Исцарапанная дверь и помятый балкон. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В квартире Катерины раздавался плач. Ее пятилетний сын от дикого ора и стука испугался до слез. Но Алексей о ребенке не думал. Он вернулся к двери с ножом и продолжил долбить.

– Он кричал, что подожжет квартиру. Это было очень страшно, – жалуется Катерина.

Псих оказался быстрее группы быстрого реагирования. К их приезду он вновь спрятался в своей квартире и никому не открывал. Полиция появилась через час после звонка. Катерина написала заявление и ее якобы уверили, что будут ждать, пока зверь не выйдет из норы, тогда его и сцапают. Но тут же, по словам женщины, правоохранители уехали.

Женщина признается – после этой истории ей страшно идти домой. Сейчас она думает о переезде к родственникам, а потом, если придется, продаже квартиры. Ведь даже если дебошира и посадят, то он вновь выйдет на свободу. А женщина боится, что ее жизнь превратится в очередную историю из цикла «убьет – тогда и примем меры».

– Заявление зарегистрировано в отделе полиции «Правобережный». На месте работают сотрудники полиции. Данная ситуация находится на контроле у руководства Управления МВД России по городу Магнитогорску. Даны поручения детально разобраться в ситуации. Сотрудниками полиции будут приняты все меры в соответствии с законодательством, – сообщили в полиции Магнитогорска.

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