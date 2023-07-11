Окончание посевной отметили ярко и вкусно

На Сабантуе в Аргаяшском районе гуляла вся область. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Татарские и башкирские традиционные наряды, щедрые угощения, громкие песни и много спорта — всё пестрило яркими красками и национальным колоритом на областном Сабантуе в деревне Норкино Аргаяшского района. Праздник окончания посевной всегда с размахом отмечали на Южном Урале. Так было и в этом году. На праздник приехали 32 тысячи гостей, среди них и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который надел тюбетейку и поздравил жителей.

— Мы проводим областной Сабантуй на гостеприимной аргаяшской земле. Здесь, как и везде в Челябинской области, чтут традиции, любят свою малую родину, умеют хорошо работать и, конечно, хорошо отдыхать, и сегодняшний праздник — тому подтверждение, — отметил Алексей Текслер. — Сабантуй — наш общий праздник, мы как одна большая семья, и все народы, кто проживает у нас в Челябинской области, отмечают его вместе.

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Свои традиции представили 19 районов Челябинской области. Это национальные костюмы, вышивка, песни и танцы, обычаи, которые соблюдаются до сих пор, и, конечно же, кухня: в каждой юрте столы ломились от чак-чака, эчпочмаков, национальных пирогов, блюд из конины и баранины.

Рамиля Хайрзамановаиз Акбашевского сельского поселения ждет гостей в национальной башкирской юрте, охотно рассказывая о традициях и тем, кто на Сабантуе в первый раз.

— Здесь есть старинная колыбель, мы обязательно соблюдаем обряд, когда даем имя ребенку: приглашается мулла, читается молитву.Он в уши ребенку кричит имя, которое мы захотели. Так делали мне, и я в свою очередь так делала своим детям, — говорит Рамиля. — В Сабантуй мы празднуем окончание посевной и молимся, чтобы был хороший урожай. Надеемся, что после этого праздника обязательно пойдет дождь.

Неизменная часть Сабантуя — соревнования. Мужчины показывают свою силу и ловкость в национальной борьбе курэш, залезают на высокий и идеально гладкий столб.Конечно, главное событие — скачки. В Аргаяшском районе они прошли впервые за 6 лет.

— Я приехал из Брединского района. С детства очень любил лошадей, — рассказывает Туркумбай. — Сначала купил одну, потом вторую, а теперь у меня их много. Мы всегда участвуем в различных скачках. В Аргаяшском районе никогда не были, поэтому решили не упускать возможность и приехали на Сабантуй.

На высоком уровне прошла концертная программа. На главной сцене выступили заслуженные артисты Башкортостана и Татарстана.

После таких гуляний хороший урожай Челябинской области гарантирован.

— Я хочу поблагодарить наших аграриев, у нас в этом году всё прошло хорошо, я надеюсь на очень хороший урожай, уверен, что так и будет, ведь мы умеем не только отдыхать, но и хорошо работать, — подвел итоги праздника губернатор Алексей Текслер.