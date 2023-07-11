Троицк — духовный центр и музей под открытым небом

«Расулевские чтения» — место встречи ученых, представителей власти, религиозных и общественных организаций со всей России. Фото: пресс-служба губернатора.

В Троицке удивительным образом сочетаются традиции совершенно разных культур. Мусульмане восстановили в городе медресе и каждый год собираются на научную конференцию по исламу. В то же время город славится множеством православных церквей, богатыми купеческими домами.Это единство культур и уважение, с которым здесь люди относятся друг к другу, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который принял участие в конференции «Расулевскиечтения», а затем осмотрелглавные достопримечательности города с трехсотлетней историей и обратил внимание на то, как они меняются:

— Знаменательно, что в этом году основная тема Международной научно-практической конференции звучит именно так: «Традиционные конфессии на защите Отечества и духовных ценностей». Сейчас, когда Россия подвергается беспрецедентному давлению со стороны недружественных государств, очень важно обеспечить сплоченность и единство общества, не допустить идейно-политического раскола, в том числе по национальному или религиозному признаку. Эта работа в Челябинской области носит системный характер.

ПОСТУПОК ПРЕЗИДЕНТА

Участниками XII Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной России» стали Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, прямой потомок пророка Мухаммада — шейх Абдурраззак Ассаиди из Иордании, а также митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Конечно, главными темами мероприятия стали духовные ценности, уважение к традициям разных народов, события на Украине.

— Межконфессиональный мир и согласие — это стержень нашей жизни, — отметил в своей речи Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. — Эти испытания не только сегодня, и наши родители видели это в Великую Отечественную войну. Это списали на Гитлера, но вся Европа с удовольствием шла сюда грабить. Коран топтали и сжигали в Швеции уже не раз, а наш президент в Дербенте прижимает его к груди и говорит: «Он найдет достойное место в Кремле».Также были упомянуты слова патриарха Кирилла: «Мы и мусульмане — братья». Если бы единения не было, наши имамы и батюшки на фронте не могли бы противостоять.

Послушать первых духовных лиц ислама в Троицк на «Расулевские чтения» приехали не только священнослужители и ученые: зал был переполнен простыми верующими, которые пришли с детьми.

— Я пришла с внуками, племянница приехала из Уфы с детьми специально на конференцию, — делится жительница Троицка Нурия Хисаметдинова. — К религии меня приобщили дедушка с бабушкой, с которыми я выросла, они читали намаз, в доме был Коран. Они меня учили тому, что я всегда должна быть в ладу с собой.

На конференции губернатор Алексей Текслер поздравил Верховного муфтия России Талгата Таджуддина с официальным 50-летием духовного служения и вручил ему областную награду «За благое дело». Также 11 человек получили дипломы медресе «Расулия» 2023 года. Школа была открыта Зайнулой Расулевым в 1883 году, но перестала существовать после Октябрьской революции. Занятия вновь начались в 2018 году.

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Столько стран приняли участие в международной конференции «Расулевские чтения». В обсуждении традиционных духовных ценностей приняли участие около 900 человек.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ

Губернатор Алексей Текслер также посетил историческую часть Троицка. В городе отремонтировали большую часть центральных дорог и тротуаров, обновили парк культуры и отдыха имени Томина, почти завершили реконструкцию росписи Свято-Троицкой церкви.Постепенно восстанавливаются исторические дома, которые были построены в 19-м веке и теперь из руин превращаются в музеи.

Осматривая дорожный ремонт, глава региона решил зайти в усадьбу купца Острова, которая была построена 1880 году. Интересна она тем, что восстановлением занялся местный бизнесмен. Александр Ерахтин выкупил здание, обновил фасад, организовал чайную и собрал несколько коллекций для музея.

— Троицк — это музей под открытым небом, — отметил Алексей Текслер. — В городе много подобных объектов, сейчас мы думаем, как восстановить дом Яушевых, сделать его культурно-туристическим центром. Подключайтесь к формированию идей. Если мы сможем реализовать идею с якорными туристическими объектами, такими как водный центр, люди будут приезжать, чтобы отдохнуть, а заодно погулять, посмотреть музеи.

Приезжая в Троицк, Алексей Текслер непременно заходит в Свято-Троицкий кафедральный собор. Храм был возвращен православным верующим еще в 1994 году. Но только в 2020 году нашли средства и начали восстанавливать настенную храмовую живопись, которая была закрыта побелкой и краской. Работа кропотливая, поэтому она закончится только в июле 2024 года.

Восстановление настенных росписей в Свято-Троицком кафедральном соборе продолжится еще год. Фото: пресс-служба губернатора.

Отдельный проект на несколько лет вперед — набережная Троицка. В жаркие дни люди приходят сюда, чтобы искупаться, но возможностей у этого живописного места намного больше. В 2022 году проект победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды по нацпроекту «Жилье и городская среда». Результатом стал грант в 100 млн рублей. Активные работы уже начались: проложены тропинки и спуски к реке Уй. По проекту также появятся пляж, смотровые площадки, прогулочные тропы, кафе, прокат спортивного инвентаря.

ЦИТАТА:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Троицк — значимое место для Челябинской области, и у него большой туристический, рекреационный потенциал. Мы начали с инфраструктуры и последовательно каждый год занимаемся ремонтом дорог, благоустройством, ЖКХ и другими направлениями. В целом уже виден результат. Центральная часть города преобразилась. Мы договорились двигаться дальше и в рамках мастер-планирования развивать центральную часть города, потому что есть объекты, которые требуют восстановления и могут быть включены в туристическую составляющую Троицка. Продолжится и благоустройство новой набережной для жителей города. Мы планируем развивать здесь водно-речной транспорт. Говорили про необходимость восстановления ипподрома. Ранее закончили восстановление Дворца культуры в железнодорожном районе, стадиона. Сейчас активно строим ФОК, в планах — школа искусств и ряд других объектов. Город преображается. Будем помогать ему и дальше.