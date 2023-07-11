ВДНХ по-южноуральски: новинки отрасли АПК покажут на выставке «День поля-2023» в Челябинской области

Сельхозпроизводители увидят в работе отдельные виды машин и узнают о новинках в этой сфере Фото: Предоставлено "Комсомолке"

21-22 июля в посёлке Тимирязевский (Челябинская область, Чебаркульский район) пройдет областная сельскохозяйственная выставка «День поля-2023». Что интересного покажут посетителям?

Масштабная выставка разместится на площади 15 гектаров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выставка сельхозтехники и оборудования

На площади 15 гектаров более 120 участников представят:

- сельскохозяйственную технику (более 30 производителей и дилеров) отечественного и иностранного производства;

- оригинальные смазочные материалы, запчасти и комплектующие для сельхозтехники;

- зернокомплексы, оборудование для комбикормов, мобильные станки для обработки копыт сельскохозяйственных животных, теплообменное оборудование, сортировщики и оборудование для зерноочистки-фотосепараторы;

- семена зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав и семенного картофеля, а также услуги в области селекции и семеноводства;

- средства защиты растений и удобрения, в том числе фосфорсодержащие и калийные;

- комбикорма, премиксы, кормовые добавки и консерванты для заготовки кормов;

- анализаторы качества молока, экспресс-тесты на антибиотики в молоке;

- спецодежду;

- решения по цифровизации агробизнеса и услуги для предприятий АПК;

- банковские услуги для АПК;

- услуги по утилизации и переработке отходов пластмасс.

Помимо этого, животноводческие хозяйства Челябинской области представят племенных животных, в том числе коров мясных и молочных пород, а также племенной материал. Что касается техники, сельхозпроизводители смогут увидеть в работе отдельные виды машин, а также узнать о новинках в области и агрономии.

Одним словом, каждый аграрий найдёт интересные и полезные решения для развития своего хозяйства. Как правило, на мероприятиях такого формата происходит обмен опытом, налаживаются полезные деловые связи.

Опытные делянки

Одно из мероприятий – осмотр опытных делянок. На демонстрационных полях размером более 800 гектаров ФГБНУ «Челябинский НИИСХ» покажут лучшие сорта челябинской иннорайонной селекции. Агрономы смогут увидеть реакцию того или иного сорта на различные условия роста, а ученые проведут презентацию демонстрационных посевов.

На опытных делянках представят скороспелые сорта и гибриды кукурузы из коллекции доктора сельскохозяйственных наук, профессора Алексея Панфилова (ЮУрГАУ), районированные сорта картофеля и плодово-ягодных культур (ЮуНИИСК), твердой и мягкой пшеницы, ячменя и бобовых культур (Челябинского НИИСХ). Аграрии увидят новинки, вошедшие в 2023 году в государственный реестр селекционных достижений, рекомендованных к использованию. Сорта, переданные на государственные сортоиспытания, а также новинки иннорайонной селекции и отборные перспективные линии, то есть будущие сорта. Посетителям продемонстрируют итоги испытаний новых средств защиты сельхозкультур от АО Фирма «Август», систем питания компании «ФосАгро-Регион» на пшенице и ячмене, а также других производителей, обеспечивающих потребности АПК региона.

Деловая программа

На протяжении двух дней ожидается насыщенная деловая программа, включающая проведение пленарных заседаний и семинаров на тему импортозамещения, уборочных работ, заготовки кормов, повышения эффективности сельскохозяйственного производства и решения кадровых вопросов для развития села. 21 июля в рамках мероприятия состоится слёт сельской молодежи Челябинской области, а также определятся победители конкурса «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве в 2023 году».

Концерты

Гостей сельскохозяйственной выставки ожидают выступления творческих коллективов, хедлайнером сцены станет легендарная челябинская группа «Братья Енотовы», которая исполнит полюбившиеся и знакомые всем хиты.

Розыгрыш призов

Среди посетителей выставки состоится розыгрыш призов от организаторов и партнёров.

Болгарка (УШУ), циркулярные пилы и даже бензогенератор – шанс на победу есть у каждого!

Что нужно сделать:

1. Зарегистрироваться на сайте в качестве посетителя выставки - field74.ru;

2. Посетить выставку и получить купон с индивидуальным номером в зоне регистрации;

3. Присутствовать на выставке возле сцены 21 июля в 16:00 во время розыгрыша.

Каждый аграрий найдет, что подчерпнуть из выставки для развития своего хозяйства Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«День поля» – это крупнейшая сельскохозяйственная выставка региона, которая проходит при официальной поддержке правительства и министерства сельского хозяйства Челябинской области. Оператор выставки – ООО «Первое выставочное объединение».

Генеральные партнёры выставки «День поля-2023» - компания Ростсельмаш совместно с ООО «Агроцентр». Партнёры выставки: АО Фирма «Август», компания «КлеверFarmer», компания «ФосАгро-Регион», АО «Щелково Агрохим», ООО «Агро Эксперт Груп».Партнёр регистрации: ООО «Чебаркульская птица».

Подробную информацию о выставке можно посмотреть на официальном сайте.

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