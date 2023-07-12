Из декрета в бизнес: предприниматель из Челябинска успешно развивает свой бренд одежды

Фото: предоставлено "Комсомолке"

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Мария Чубаева – предприниматель. Несколько лет она успешно развивает свой бренд одежды CHUMA. Трамплином для расширения деятельности стала победа в программе «Мама-предприниматель» в 2019 году, оператором которого был центр «Мой бизнес».

Интерес к моде и созданию одежды стал делом жизни не на пустом месте: после школы Мария получила специальность швея-закройщик. Находясь в декрете, девушка начала шить дома для себя и своей семьи, брать первые частные заказы. В какой-то момент стало понятно, что формат «шить для себя» себя исчерпал, а хобби уже стало профессией. Тогда Мария начала развивать свой бренд CHUMA.

– Я стараюсь создавать удобную одежду, которую можно носить каждый день. Но вместе с тем считаю, что повседневная одежда не должна быть просто базовой и скучной, стараюсь отражать в своих коллекциях модные и этнические тенденции, – делится Мария.

Хорошим подспорьем для развития стал конкурс «Мама-предприниматель». В 2019 году девушка выиграла грант в размере 100 тысяч рублей, на которые закупила новые ткани и увеличила обороты. После – Мария открыла свой шоу-рум, а сейчас – развивает магазин мультибрендовой одежды местных дизайнеров.

– У нас большой потенциал. События прошлого года доказали, что у многих покупателей изменилось отношение, есть высокий спрос на модную одежду локальных и отечественных брендов. Дизайнеры региона предлагают широкий ассортимент, создают уникальные вещи, которые обязательно найдут своего покупателя. Поэтому в планах расти дальше и расширять свое присутствие на рынке.

Проект «Мама-предприниматель» помогает женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания, а победитель получит 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи. В этом году оператором программы в регионе также выступает центр «Мой бизнес» Челябинской области.

– Ежегодно мы собираем большое число участниц. Все проекты разные, много перспективных, поэтому обязательно присутствует здоровая конкуренция. На первом этапе важно грамотно описать и презентовать свое проект. Здесь мы помогаем получить комплексное понимание ведения бизнеса, в процессе работы с экспертами каждый сможет выявить слабые места и доработать их до запуска проекта,– комментирует Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

В этом году в Челябинской области программа стартует 31 июля. Подать заявку на участие можно до 20 июля на сайте мамапредприниматель.рф

Проект реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП», Союз женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

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