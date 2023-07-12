Эксперимент провалился: в Челябинске прошли публичные слушания по упразднению райсоветов

Публичные слушания по упразднению районных советов прошли при полном аншлаге Фото: Ольга ЩАПИНА

Публичные слушания, организованные Челябинской городской думой, прошли при полном аншлаге. Высказать своё мнение по поводу того, нужны ли районные советы депутатов, в здание администрации Центрального района пришли 317 человек. Также оставить сообщение можно было в письменной форме.

В основном в течение двух часов представители политических партий и учёные выступали за упразднение районных советов. Среди основных аргументов назывались отсутствие полномочий у таких депутатов решать конкретные проблемы жителей и недостаток финансирования.

Закон, по которому города-миллионники могли менять свой статус, был принят Госдумой в 2014 году. Челябинск стал экспериментальным городом, где впервые прямыми выборами сформировали райсоветы. Количество депутатов в городе увеличилось с 39 до 175. Это потянуло увеличение трат городского бюджета. При этом прямые выборы в Челябинскую городскую Думу по сути отменили. Представителей стали выбирать из числа районных избранников.

– Среди негативных факторов могу отметить снижение легитимности местной власти, – отметила старший преподаватель кафедры частного права РАНХиГС Любовь Рубцова. – Людям непонятно, почему человек, которого они не выбирали, занимается управлением города. Эта проблема поднималась ещё на выборах в 2019 году.

Изменения коснуться и глав районных администраций. Если сейчас их избирают райсоветы, то после упразднения этой системы, руководителей будет назначать глава города.

После процедуры публичных слушаний законопроект о преобразовании Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением и наделением статусом городского округа будет внесён в Законодательное собрание Челябинской области. Именно областной парламент должен принять окончательное решение. После этого пройдут ещё одни публичные слушания уже по изменению устава Челябинска. В случае поддержки, осенью 2024 года состоятся прямые выборы в Челябинскую городскую Думу.

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