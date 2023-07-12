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Общество12 июля 2023 11:55

Эксперимент провалился: в Челябинске прошли публичные слушания по упразднению райсоветов

В Челябинске планируют изменить статус города, лишив его внутригородского деления
Ольга ЩАПИНА
Публичные слушания по упразднению районных советов прошли при полном аншлаге

Публичные слушания по упразднению районных советов прошли при полном аншлаге

Фото: Ольга ЩАПИНА

Публичные слушания, организованные Челябинской городской думой, прошли при полном аншлаге. Высказать своё мнение по поводу того, нужны ли районные советы депутатов, в здание администрации Центрального района пришли 317 человек. Также оставить сообщение можно было в письменной форме.

В основном в течение двух часов представители политических партий и учёные выступали за упразднение районных советов. Среди основных аргументов назывались отсутствие полномочий у таких депутатов решать конкретные проблемы жителей и недостаток финансирования.

Закон, по которому города-миллионники могли менять свой статус, был принят Госдумой в 2014 году. Челябинск стал экспериментальным городом, где впервые прямыми выборами сформировали райсоветы. Количество депутатов в городе увеличилось с 39 до 175. Это потянуло увеличение трат городского бюджета. При этом прямые выборы в Челябинскую городскую Думу по сути отменили. Представителей стали выбирать из числа районных избранников.

– Среди негативных факторов могу отметить снижение легитимности местной власти, – отметила старший преподаватель кафедры частного права РАНХиГС Любовь Рубцова. – Людям непонятно, почему человек, которого они не выбирали, занимается управлением города. Эта проблема поднималась ещё на выборах в 2019 году.

Изменения коснуться и глав районных администраций. Если сейчас их избирают райсоветы, то после упразднения этой системы, руководителей будет назначать глава города.

После процедуры публичных слушаний законопроект о преобразовании Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением и наделением статусом городского округа будет внесён в Законодательное собрание Челябинской области. Именно областной парламент должен принять окончательное решение. После этого пройдут ещё одни публичные слушания уже по изменению устава Челябинска. В случае поддержки, осенью 2024 года состоятся прямые выборы в Челябинскую городскую Думу.

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