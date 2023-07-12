Автобус-гигант, скоростной лифт и IT: чем удивили челябинские предприятия на «Иннопроме»

Делегацию Челябинской области возглавил губернатор Алексей Текслер Фото: Егор ИВЛЕВ

В соседнем Екатеринбурге завершается международная промышленная выставка «Иннопром». На ней более полутора десятков компаний Челябинской области презентовали свои высокотехнологичные разработки. Также регион подписал различные соглашения о сотрудничестве. О том, чем запомнился «Иннопром 2023» — в материале КП-Челябинск.

Стенд Челябинской области, выполненный в «зимних» тонах, будто бы призван освежить гостей после 35-градусного пекла на улице. Горы — как символ новых высот, которые покоряет промышленность региона.

Стенд Челябинской области Фото: Егор ИВЛЕВ

К слову о высотах. Во время осмотра павильона вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заинтересовался скоростными лифтами Witchel из Копейска. Они могут разогнаться до 4 м/с, почти все детали — отечественного производства.

Можно зайти внутрь кабины и сделать селфи.

— Здесь лифт представлен визуально, он никуда не поедет — направляющих нет, — улыбается представитель компании в разговоре с журналистом КП-Челябинск.

Денис Мантуров на стенде Челябинской области Фото: Егор ИВЛЕВ

На стенде ЮУрГУ представлена совместная разработка с МГТУ им. Н. Э. Баумана и Урал АЗ — «Арктический автобус». Увидеть его в натуральную величину можно было на стенде автозавода (крупные предприятия демонстрировали свои достижения собственных площадках, а дочерние компании госкорпораций — на сборных стендах).

Автобус предназначен для перевозки пассажиров по «зимникам» при температурах до -50°С. Широкопрофильные шины низкого давления обеспечивают низкое удельное давление на опорную поверхность. Даже вдали от цивилизации не придется отказываться от ее благ — в салоне есть столики и usb-розетки у каждого сиденья. На стенде автобус-гигант с колесами в человеческий рост вызвал интерес даже у молодых девушек.

«Арктический автобус» был интересен и девушкам Фото: Егор ИВЛЕВ

Габариты впечатляют Фото: Егор ИВЛЕВ

Алексей Текслер сел за руль «Арктического автобуса» Фото: Егор ИВЛЕВ

На стенде «КОНАР» особенно впечатлили огромные детали-экспонаты. Среди них — рабочее колесо насосного агрегата для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений (кстати, тоже для работы в условиях Арктики). Оно сделано из супердуплексной стали. Благодаря особому алгоритму кристаллизации, материал обретает повышенную прочность и высокую стойкость от коррозии. Самым крупным выставочным экспонатом стал цельнолитой гребной винт фиксированного шага для судостроения весом две тонны.

Цельнолитой гребной винт фиксированного шага для судостроения Фото: Егор ИВЛЕВ

В присутствии Алексея Текслера гендиректор «КОНАРа» Валерий Бондаренко подписал соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ректором ЮУрГУ Александром Вагнером Фото: Егор ИВЛЕВ

Также подписали соглашение о взаимодействии руководитель НТЦ-Конар Евгений Бодров и ректор Московского государственно технологического университета «СТАНКИН» Владимир Серебренный Фото: Егор ИВЛЕВ

Среди крупных соглашений, подписанных на полях «Иннопрома», можно отметить, что Фонд развития промышленности предоставит займ в размере 5 млрд рублей магнитогорскому заводу «Механоремонтный комплекс» (подразделение ММК). Цель — запуск производства кованых валков для холодного проката, чтобы заместить импортные аналоги. Пока подобные детали на 80% являются импортными: их замена затруднена, поскольку многие металлургические предприятия России сейчас находятся под санкциями. Займ будет предоставлен на льготных условиях: 1% годовых сроком на 7 лет.

В присутствии губернатора Алексея Текслера подписали соглашение директор ФРП Роман Петруца и директор ООО «МРК» Олег Ширяев Фото: Егор ИВЛЕВ

Еще одно важное соглашение — ЧТЗ локализует производство гусеничного трактора Беларус-2103. После согласования всех условий передачи прав и документаций начнут локализацию производства, включая литье, раскрой и гибку заготовок, механическую и термическую обработку, сварку, сборку и окраску.

Может вслед за тракторами и производство гоночных машин локализуют когда-нибудь? Это белорусский болид, собранный из трактора Фото: Егор ИВЛЕВ

Не тяжелой промышленностью единой: челябинский стартап Eva Lab подписал соглашение о пилотном внедрении системы по поиску рака кишечника на основе технологий искусственного интеллекта в клиниках Челябинской и Свердловской областей.

— Я рад, что инновационные разработки южноуральцев становятся востребованными и в других регионах. Разработанный Eva Lab алгоритм компьютерного зрения позволит не только повысить качество диагностики в медицинских учреждениях, но и увеличить продолжительность жизни населения в целом. Уверен, что через год мы встретимся вновь для подписания новых соглашений, — прокомментировал вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.

По дороге между павильонами Алексей Текслер заинтересовался рельсами Фото: Егор ИВЛЕВ

Как уточнил в итоговом пресс-подходе губернатор Челябинской области Алесей Текслер в первый день «Иннопрома» были подписаны соглашения на 17 млрд, во второй — на 14 млрд.

— Много интересных проектов, которые меня заинтересовали. Будем помогать, будем продвигать: вижу, что интерес большой, наш регион — один из лидеров по росту промышленности в стране, по росту обрабатывающих производств, и «Иннопром» — хорошая возможность завязать новые связи, подписать соглашения с инвесторами, — отметил Алексей Текслер. — И я думаю, что «Иннопром» удался.

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