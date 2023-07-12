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Общество12 июля 2023 15:52

Автобус-гигант, скоростной лифт и IT: чем удивили челябинские предприятия на «Иннопроме»

Репортаж из «Екатеринбург-Экспо»
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Делегацию Челябинской области возглавил губернатор Алексей Текслер

Делегацию Челябинской области возглавил губернатор Алексей Текслер

Фото: Егор ИВЛЕВ

В соседнем Екатеринбурге завершается международная промышленная выставка «Иннопром». На ней более полутора десятков компаний Челябинской области презентовали свои высокотехнологичные разработки. Также регион подписал различные соглашения о сотрудничестве. О том, чем запомнился «Иннопром 2023» — в материале КП-Челябинск.

Стенд Челябинской области, выполненный в «зимних» тонах, будто бы призван освежить гостей после 35-градусного пекла на улице. Горы — как символ новых высот, которые покоряет промышленность региона.

Стенд Челябинской области

Стенд Челябинской области

Фото: Егор ИВЛЕВ

К слову о высотах. Во время осмотра павильона вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заинтересовался скоростными лифтами Witchel из Копейска. Они могут разогнаться до 4 м/с, почти все детали — отечественного производства.

Можно зайти внутрь кабины и сделать селфи.

— Здесь лифт представлен визуально, он никуда не поедет — направляющих нет, — улыбается представитель компании в разговоре с журналистом КП-Челябинск.

Денис Мантуров на стенде Челябинской области

Денис Мантуров на стенде Челябинской области

Фото: Егор ИВЛЕВ

На стенде ЮУрГУ представлена совместная разработка с МГТУ им. Н. Э. Баумана и Урал АЗ — «Арктический автобус». Увидеть его в натуральную величину можно было на стенде автозавода (крупные предприятия демонстрировали свои достижения собственных площадках, а дочерние компании госкорпораций — на сборных стендах).

Автобус предназначен для перевозки пассажиров по «зимникам» при температурах до -50°С. Широкопрофильные шины низкого давления обеспечивают низкое удельное давление на опорную поверхность. Даже вдали от цивилизации не придется отказываться от ее благ — в салоне есть столики и usb-розетки у каждого сиденья. На стенде автобус-гигант с колесами в человеческий рост вызвал интерес даже у молодых девушек.

«Арктический автобус» был интересен и девушкам

«Арктический автобус» был интересен и девушкам

Фото: Егор ИВЛЕВ

Габариты впечатляют

Габариты впечатляют

Фото: Егор ИВЛЕВ

Алексей Текслер сел за руль «Арктического автобуса»

Алексей Текслер сел за руль «Арктического автобуса»

Фото: Егор ИВЛЕВ

На стенде «КОНАР» особенно впечатлили огромные детали-экспонаты. Среди них — рабочее колесо насосного агрегата для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений (кстати, тоже для работы в условиях Арктики). Оно сделано из супердуплексной стали. Благодаря особому алгоритму кристаллизации, материал обретает повышенную прочность и высокую стойкость от коррозии. Самым крупным выставочным экспонатом стал цельнолитой гребной винт фиксированного шага для судостроения весом две тонны.

Цельнолитой гребной винт фиксированного шага для судостроения

Цельнолитой гребной винт фиксированного шага для судостроения

Фото: Егор ИВЛЕВ

В присутствии Алексея Текслера гендиректор «КОНАРа» Валерий Бондаренко подписал соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ректором ЮУрГУ Александром Вагнером

В присутствии Алексея Текслера гендиректор «КОНАРа» Валерий Бондаренко подписал соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ректором ЮУрГУ Александром Вагнером

Фото: Егор ИВЛЕВ

Также подписали соглашение о взаимодействии руководитель НТЦ-Конар Евгений Бодров и ректор Московского государственно технологического университета «СТАНКИН» Владимир Серебренный

Также подписали соглашение о взаимодействии руководитель НТЦ-Конар Евгений Бодров и ректор Московского государственно технологического университета «СТАНКИН» Владимир Серебренный

Фото: Егор ИВЛЕВ

Среди крупных соглашений, подписанных на полях «Иннопрома», можно отметить, что Фонд развития промышленности предоставит займ в размере 5 млрд рублей магнитогорскому заводу «Механоремонтный комплекс» (подразделение ММК). Цель — запуск производства кованых валков для холодного проката, чтобы заместить импортные аналоги. Пока подобные детали на 80% являются импортными: их замена затруднена, поскольку многие металлургические предприятия России сейчас находятся под санкциями. Займ будет предоставлен на льготных условиях: 1% годовых сроком на 7 лет.

В присутствии губернатора Алексея Текслера подписали соглашение директор ФРП Роман Петруца и директор ООО «МРК» Олег Ширяев

В присутствии губернатора Алексея Текслера подписали соглашение директор ФРП Роман Петруца и директор ООО «МРК» Олег Ширяев

Фото: Егор ИВЛЕВ

Еще одно важное соглашение — ЧТЗ локализует производство гусеничного трактора Беларус-2103. После согласования всех условий передачи прав и документаций начнут локализацию производства, включая литье, раскрой и гибку заготовок, механическую и термическую обработку, сварку, сборку и окраску.

Может вслед за тракторами и производство гоночных машин локализуют когда-нибудь? Это белорусский болид, собранный из трактора

Может вслед за тракторами и производство гоночных машин локализуют когда-нибудь? Это белорусский болид, собранный из трактора

Фото: Егор ИВЛЕВ

Не тяжелой промышленностью единой: челябинский стартап Eva Lab подписал соглашение о пилотном внедрении системы по поиску рака кишечника на основе технологий искусственного интеллекта в клиниках Челябинской и Свердловской областей.

— Я рад, что инновационные разработки южноуральцев становятся востребованными и в других регионах. Разработанный Eva Lab алгоритм компьютерного зрения позволит не только повысить качество диагностики в медицинских учреждениях, но и увеличить продолжительность жизни населения в целом. Уверен, что через год мы встретимся вновь для подписания новых соглашений, — прокомментировал вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.

По дороге между павильонами Алексей Текслер заинтересовался рельсами

По дороге между павильонами Алексей Текслер заинтересовался рельсами

Фото: Егор ИВЛЕВ

Как уточнил в итоговом пресс-подходе губернатор Челябинской области Алесей Текслер в первый день «Иннопрома» были подписаны соглашения на 17 млрд, во второй — на 14 млрд.

— Много интересных проектов, которые меня заинтересовали. Будем помогать, будем продвигать: вижу, что интерес большой, наш регион — один из лидеров по росту промышленности в стране, по росту обрабатывающих производств, и «Иннопром» — хорошая возможность завязать новые связи, подписать соглашения с инвесторами, — отметил Алексей Текслер. — И я думаю, что «Иннопром» удался.

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