Вице-мэр Челябинска Александр Астахов стал фигурантом уголовного дела о халатности

Александр Астахов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов и бывший председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Сергей Чигинцев стали фигурантами уголовного дела о халатности. Поводом стали нарушения при расселении людей из аварийного жилья. Председателю СК России Александру Бастрыкину пожаловались, что горожане до сих живут в ветхих домах, а чиновники не решают этот вопрос.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о проделанной работе, в том числе о расследовании уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которых предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергею Чигинцеву и заместителю главы города Челябинска Александру Астахову, — сообщили в пресс-службе СК России.

После доклада Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу челябинских следователей. Главе регионального СУ СКР Петру Решетникову поручили создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.

В администрации Челябинска сообщили, что проводят большую работу по переселению людей из ветхоаварийного жилья. По их данным, здания приходят в негодность не только в силу возраста, но и из-за нарушений в ходе эксплуатации, а также отсутствия своевременных капитальных ремонтов и должного внимания со стороны управляющих компаний и собственников жилых помещений.

— Еще одной серьезной проблемой является отказ собственников и управляющих организаций заниматься содержанием аварийного жилфонда. УК считает такой фонд экономически невыгодным, а собственники не считают нужным вносить плату за содержание имущества. За последние 1,5 года администрацией города назначены управляющие компании в 232 многоквартирных домах, что позволило обеспечить их бесперебойным предоставлением коммунальных услуг и своевременно подготовить к отопительному сезону, — отметили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что мероприятия по переселению граждан из аварийных домов осуществляются в рамках трех программ в хронологической последовательности исходя из даты признания. При этом, в последнее время участились случаи, когда жители аварийных домов, признанных таковыми позднее, записывают и распространяют через социальные сети и СМИ видеообращения с требованиями незамедлительного расселения, минуя порядок очередности.

— Считаем, что должностные лица администрации города Челябинска не бездействовали, и, в рамках действующего законодательства, вели большую работу в отношении расселения ветхо-аварийного жилья. Нами будет оказано все необходимое содействие следственным органам, предоставлена вся информация с целью всестороннего и объективного расследования, — резюмировали в мэрии Челябинска.

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