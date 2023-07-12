Обвиняемого отправили в СИЗО по делу об убийстве ребенка Фото: Вадим АРХИПОВ

После убийства 11-летней девочки в Симе Челябинской области переполошился весь город. Жители, знавшие задержанного мужчину Дмитрия М., вспомнили все связанные с ним негативные истории. Выяснилось, что он состоял на учете у психиатра. Сам мужчина на следственном эксперименте в деталях рассказал, как совершил преступление. Мы собрали последние новости об убийстве 11-летней девочки в Симе Челябинской области.

У ЗАДЕРЖАННОГО ЗА УБИЙСТВО ПЛОХАЯ РЕПУТАТЦИЯ В ГОРОДЕ

Жители Сима в основном негативно отзываются о Дмитрии М., который был задержан за убийство девочки. Причем говорят про него даже с нецензурной бранью.

– Он конченный ублюдок с самого детства. Его постоянно избивали и презирали, а мама дралась за него. Вот и вырос изгой, – рассказала КП-Челябинск жительница Сима Юлия, которая является соседкой обвиняемого.

– У этого мужика раньше была справка. Он тогда пытался изнасиловать какого-то парня. У него были приводы, но папаша там не последний человек и все сходило ему с рук, – добавляет другая местная жительница Тоня.

– Да, было такое. Лет с десяток назад. Он мальчика тогда попытался, ну, того. Там все как-то замяли. Может, опять отец забашлял, – отметила бабушка с детской площадки.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Дмитрий официально к преступлениям не привлекался, судимостей не имеет. Однако информацию о том, что задержанный состоял на учете у психиатра, подтверждает.

– Ранее он состоял на учете у психиатра. Но уже давно был снят, – сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

ОБВИНЯЕМЫЙ РАССКАЗАЛ НА СЛЕДСТВЕННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ, КАК УБИВАЛ ДЕВОЧКУ

Стали известны подробности следственного эксперимента, который проходил после задержания Дмитрия. Выяснилось, что он дал признательные показания и рассказал, как происходило преступление: увез девочку на своей машине в лес и начал там ее истязать.

– События происходили 9 июля 2023 года. Вытащил из машины и за руку сюда привел. Я взял на руки ее и в шею, получается, несколько раз (предположительно, ударил ножом – Прим. ред.), – спокойно вспоминает события трагичного вечера Дмитрий.

Три часа, с 20:00 до 23:00 (данные прокуратуры расходятся со словами старшей сестры погибшей. Ранее она говорила, что в 20:40 подружки собирались расходиться по домам) мужчина истязал девочку. Как сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах, Дмитрий признался, что просил ребенка потрогать себя. Но заявил, что изнасилования не было. Правда это или нет, покажет экспертиза.

ЗА УБИЙСТВО РЕБЕНКА МУЖЧИНУ ОТПРАВИЛИ В СИЗО

Дмитрию М. предъявили обвинения в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней. Его арестовали на два месяца – в СИЗО он пробудет до 11 сентября. Вину в преступлении Дмитрий признал в полном объеме и заявил о раскаянии.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

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