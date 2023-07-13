Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2023 13:17

В Челябинской области выберут самые комфортные для студентов учебные заведения

Народное голосование определит вузы с самыми уютными общежитиями и вкусной едой в столовых
Павел ПОНОМАРЕНКО
На пресс-конференции запустили спецпроект «Комсомольской правды» «Где комфортно учиться?»

На пресс-конференции запустили спецпроект «Комсомольской правды» «Где комфортно учиться?»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В каких вузах Челябинской области не только самые высококлассные преподаватели и качественные образовательные программы, но и наилучшие условия для учебы, саморазвития и жизни студентов? Это выяснит спецпроект «Комсомольской правды» «Где комфортно учиться?». Он нацелен на абитуриентов и на их родителей — выбирая вуз для поступления, они смогут объективно оценить качество образовательной среды, которую предоставляет своим студентам тот или иной университет. Запуск проекта состоялся сегодня, 13 июля, — этому была посвящена конференция в пресс-центре КП-Челябинск с участием руководителей ведущих вузов Челябинской области.

GR-директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Евгений Маклаков

GR-директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Евгений Маклаков

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы взяли очень узкий, но немаловажный аспект — насколько удобно и комфортно учиться в наших вузах, — рассказал GR-директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Евгений Маклаков. — Этим проектом мы хотим доказать, что вузы Челябинской области являются одними из лучших в стране не только по уровню развития научной базы и образовательных программ, но и по уровню комфорта для студентов.

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники голосования будут оценивать учебные заведения региона по девяти критериям. Но учитывать будут не научные достижения и зарплату выпускников, а состояние студенческих общежитий и лекционных аудиторий, качество питания в столовых, наличие и благоустройство общественных пространств для учащихся, транспортную доступность и другое.

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом в проекте не ставится цель ранжировать учебные заведения от худшего к лучшему; цель — показать общую картину, выяснить мнение людей, которые будут голосовать за те или иные вузы.

Начальник Управления профессионального образования Минобрнауки Челябинской области Ольга Статирова

Начальник Управления профессионального образования Минобрнауки Челябинской области Ольга Статирова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Помимо народного голосования свои оценки выставит и экспертное жюри. Основной этап голосования продлится с 26 августа по 1 сентября, а 4 сентября планируется наградить самые комфортные для студентов вузы Челябинской области.

И.о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов

И.о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В дальнейшем такое голосование будет проводиться ежегодно, что станет стимулом для учебных заведений Южного Урала к повышению качества образовательной среды.

Запись трансляции конференции «Где комфортно учиться?» доступна в сообществе КП-Челябинск во «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

Общество: ВОПРОС ДНЯГде комфортно учиться