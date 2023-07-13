В Челябинской области выберут самые комфортные для студентов учебные заведения

На пресс-конференции запустили спецпроект «Комсомольской правды» «Где комфортно учиться?» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В каких вузах Челябинской области не только самые высококлассные преподаватели и качественные образовательные программы, но и наилучшие условия для учебы, саморазвития и жизни студентов? Это выяснит спецпроект «Комсомольской правды» «Где комфортно учиться?». Он нацелен на абитуриентов и на их родителей — выбирая вуз для поступления, они смогут объективно оценить качество образовательной среды, которую предоставляет своим студентам тот или иной университет. Запуск проекта состоялся сегодня, 13 июля, — этому была посвящена конференция в пресс-центре КП-Челябинск с участием руководителей ведущих вузов Челябинской области.

GR-директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Евгений Маклаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы взяли очень узкий, но немаловажный аспект — насколько удобно и комфортно учиться в наших вузах, — рассказал GR-директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Евгений Маклаков. — Этим проектом мы хотим доказать, что вузы Челябинской области являются одними из лучших в стране не только по уровню развития научной базы и образовательных программ, но и по уровню комфорта для студентов.

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники голосования будут оценивать учебные заведения региона по девяти критериям. Но учитывать будут не научные достижения и зарплату выпускников, а состояние студенческих общежитий и лекционных аудиторий, качество питания в столовых, наличие и благоустройство общественных пространств для учащихся, транспортную доступность и другое.

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом в проекте не ставится цель ранжировать учебные заведения от худшего к лучшему; цель — показать общую картину, выяснить мнение людей, которые будут голосовать за те или иные вузы.

Начальник Управления профессионального образования Минобрнауки Челябинской области Ольга Статирова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Помимо народного голосования свои оценки выставит и экспертное жюри. Основной этап голосования продлится с 26 августа по 1 сентября, а 4 сентября планируется наградить самые комфортные для студентов вузы Челябинской области.

И.о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Кузнецов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В дальнейшем такое голосование будет проводиться ежегодно, что станет стимулом для учебных заведений Южного Урала к повышению качества образовательной среды.

Запись трансляции конференции «Где комфортно учиться?» доступна в сообществе КП-Челябинск во «ВКонтакте».

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