Нога зацепилась за трубу, и кость сломалась напополам: в Магнитогорске спасли застрявшего между этажами мужчину

Пострадавший не смог объяснить, как он там оказался. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске сняли с трубы мужчину, который застрял ногой между этажами дома. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Все произошло 13 июля на улице Калмыкова. Очевидцы заметили мужчину, висевшего между фасадом дома и металлической трубой газопровода на уровне второго этажа. Правая нога, которой он зацепился, была переломана и изогнулась в неестественном положении.

Приехавшие врачи смогли лишь частично облегчить страдания пострадавшего. Снять его самостоятельно не представлялось возможным.

И только спасатели могли это сделать. Они при помощи альпинистского снаряжения подняли мужчину, деблокировали ногу и, спустив на землю, транспортировали в машину скорой помощи.

Выяснилось, что 35-летний пострадавший проживал в квартире на третьем этаже. Каким образом он очутился на трубе – неизвестно. Спасателям мужчина не смог дать вразумительного ответа.

Источник в экстренных службах рассказал КП-Челябинск, что пострадавший получил серьезную травму. Повиснув на трубе, у него практически сломалась на две части кость – все удерживала только кожа. Мужчине повезло, что это был не открытый перелом.

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