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Политика14 июля 2023 4:46

Челябинск вернет прямые выборы депутатов?

Прошли публичные слушания по вопросу изменения статуса Челябинска
Ольга ЩАПИНА
Изменение статуса Челябинска вызвало живой интерес у политиков, ученых и обычных жителей города. Фото: Челябинская городская Дума

Изменение статуса Челябинска вызвало живой интерес у политиков, ученых и обычных жителей города. Фото: Челябинская городская Дума

Большой зал администрации Центрального района, а также соседние кабинеты и даже холл первого этажа оказались заполнены людьми. Публичное обсуждение изменения статуса города Челябинска вызвало живой интерес политиков, ученых, общественников и обычных жителей.

Хотя формулировка вопроса достаточно сложная (лишение статуса городского округа с внутригородским делением и наделение статусом городского округа), суть его довольно проста. В 2014 году в Челябинске начался эксперимент в масштабах страны: семь внутригородских районов стали самостоятельными муниципальными образованиями, в них сформировали райсоветы из депутатов, которые прошли процедуру народных выборов. А уже из их числа избирали представителей в Челябинскую городскую Думу. Задумывалось, что таким образом депутаты станут ближе к народу. Однако теперь, спустя почти 10 лет, от этой системы решили отказаться.

С ЦИФРАМИ НЕ ПОСПОРИШЬ

Первым выступил депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Алехин. Он был одним из инициаторов изменений. Депутат привел данные социологических опросов, которые проводили до и после реформы.

— Опрос до 2014 года показал, что 70% жителей городов с населением более 1 млн человек не знают своих депутатов, которые представляют конкретный избирательный округ, — сообщил Дмитрий Алехин. — Поэтому был принят новый закон. Однако масштабных изменений в управлении городским хозяйством не произошло. Социологические опросы показали, что в целом население не особо интересуется вопросами создания и функционирования внутригородских районов. По итогам 2015 года позитивные ожидания от данных мероприятий испытали 19,6%челябинцев, без особых ожиданий —28% опрошенных и 30% горожан затруднились ответить на вопрос. Изменения носили поверхностный характер при значительных затратах административного ресурса. Именно поэтому я стал инициатором изменения статуса Челябинска.

Первым участником эксперимента стал председатель фракции КПРФ в Гордуме Эльдар Гильмутдинов. Он дважды проходил на голосовании в райсовет Калининского района, а затем — в городской парламент. Его опыт показывает, что стать депутатом стало проще, однако, чтобы получить реальные полномочия для решения наказов избирателей, все равно пришлось пройти в общегородской орган.

— Бюрократическая машина, которая появилась, все-таки затрудняла работу, — говорит Эльдар Гильмутдинов. — Центр принятия решений — это городская Дума. На стыке работы с администрацией города будут происходить позитивные изменения. Мы объективно были лишены полномочий и ресурсов, нам все равно приходилось идти выше, что тормозило реализацию проектов.

Андрей Шмидт отметил, что депутаты при желании могут эффективно работать при любой системе власти.

Андрей Шмидт отметил, что депутаты при желании могут эффективно работать при любой системе власти.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

К обсуждению изменения статуса Челябинска присоединились и ученые. Результаты исследований своей научной группы представил профессор Челябинского госуниверситета, политолог Андрей Пасс.

— Наши исследования поддержаны Фондом фундаментальных научных исследований, — сообщил Андрей Пасс. — Введение двухуровневой системы привело к расширению депутатского корпуса и числа горожан, принявших участие в избирательном процессе в качестве кандидата, но не привело к позитивным результатам с точки зрения социально-демографической структуры представительства: в нем по-прежнему слабо участвуют женщины, молодежь, бюджетники и гражданские активисты. Депутаты районов так и не смогли стать делегатами во власти от простых людей, способными решить их повседневные проблемы и обеспечить плодотворную коммуникацию с более высокими уровнями политической иерархии.

Еще один важный момент отметила старший преподаватель кафедры частного права РАНХиГС Любовь Рубцова. После реформы количество депутатов в городе увеличилось с 39 до 170. Это потянуло увеличение трат городского бюджета. При этом прямые выборы в Челябинскую городскую Думу, по сути, отменили.

— Среди негативных факторов могу отметить снижение легитимности местной власти, — сказала Любовь Рубцова. — Людям непонятно, почему человек, которого они не выбирали, занимается управлением города. Эта проблема поднималась еще на выборах в 2019 году.

Упразднение районных советов означает, что жители напрямую будут голосовать за депутатов Гордумы, минуя районные органы власти. Изменения коснутся и глав районных администраций. Если сейчас их избирают райсоветы, то в случае отмены реформы руководителей будет назначать глава города.

КОГДА ВЕРНУТ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ

Публичные слушания — лишь первый этап перехода на одноуровневую систему муниципальной власти. Комиссии предстоит изучить все мнения, которые поступили до и во время проведения процедуры. После официального подведения и публикации итогов законопроект в трех чтениях рассмотрит Законодательное собрание Челябинской области. В случае положительного решения Челябинской городской Думе предстоит внести изменения в Устав города. Все процедуры должны пройти в течение года, чтобы осенью 2024-гочелябинцы вновь могли напрямую голосовать за тех кандидатов, которые будут представлять их интересы в городском парламенте.

ЦИТАТА

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт:

— Все выступающие — представители партий, эксперты, специалисты — фактически были едины во мнениях. Все говорили о том, что нужны прямые выборы в городской парламент. Все с этим согласны, давно нужно было это сделать. Та реформа, которая была проведена в 2014 году, это был эксперимент. А это предполагает некую оценку. В настоящее время районы—это самостоятельные муниципалитеты с районными администрациями как органами власти, в будущем это будут подразделения администрации города.

ЦИФРА 800

Столько жителей приняли участие в публичных слушаниях по изменению статуса Челябинска, придя на обсуждения лично или отправив свою позицию в письменном виде.

Общество: ВОПРОС ДНЯ