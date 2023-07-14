Челябинск вернет прямые выборы депутатов?

Изменение статуса Челябинска вызвало живой интерес у политиков, ученых и обычных жителей города. Фото: Челябинская городская Дума

Большой зал администрации Центрального района, а также соседние кабинеты и даже холл первого этажа оказались заполнены людьми. Публичное обсуждение изменения статуса города Челябинска вызвало живой интерес политиков, ученых, общественников и обычных жителей.

Хотя формулировка вопроса достаточно сложная (лишение статуса городского округа с внутригородским делением и наделение статусом городского округа), суть его довольно проста. В 2014 году в Челябинске начался эксперимент в масштабах страны: семь внутригородских районов стали самостоятельными муниципальными образованиями, в них сформировали райсоветы из депутатов, которые прошли процедуру народных выборов. А уже из их числа избирали представителей в Челябинскую городскую Думу. Задумывалось, что таким образом депутаты станут ближе к народу. Однако теперь, спустя почти 10 лет, от этой системы решили отказаться.

С ЦИФРАМИ НЕ ПОСПОРИШЬ

Первым выступил депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Алехин. Он был одним из инициаторов изменений. Депутат привел данные социологических опросов, которые проводили до и после реформы.

— Опрос до 2014 года показал, что 70% жителей городов с населением более 1 млн человек не знают своих депутатов, которые представляют конкретный избирательный округ, — сообщил Дмитрий Алехин. — Поэтому был принят новый закон. Однако масштабных изменений в управлении городским хозяйством не произошло. Социологические опросы показали, что в целом население не особо интересуется вопросами создания и функционирования внутригородских районов. По итогам 2015 года позитивные ожидания от данных мероприятий испытали 19,6%челябинцев, без особых ожиданий —28% опрошенных и 30% горожан затруднились ответить на вопрос. Изменения носили поверхностный характер при значительных затратах административного ресурса. Именно поэтому я стал инициатором изменения статуса Челябинска.

Первым участником эксперимента стал председатель фракции КПРФ в Гордуме Эльдар Гильмутдинов. Он дважды проходил на голосовании в райсовет Калининского района, а затем — в городской парламент. Его опыт показывает, что стать депутатом стало проще, однако, чтобы получить реальные полномочия для решения наказов избирателей, все равно пришлось пройти в общегородской орган.

— Бюрократическая машина, которая появилась, все-таки затрудняла работу, — говорит Эльдар Гильмутдинов. — Центр принятия решений — это городская Дума. На стыке работы с администрацией города будут происходить позитивные изменения. Мы объективно были лишены полномочий и ресурсов, нам все равно приходилось идти выше, что тормозило реализацию проектов.

Андрей Шмидт отметил, что депутаты при желании могут эффективно работать при любой системе власти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

К обсуждению изменения статуса Челябинска присоединились и ученые. Результаты исследований своей научной группы представил профессор Челябинского госуниверситета, политолог Андрей Пасс.

— Наши исследования поддержаны Фондом фундаментальных научных исследований, — сообщил Андрей Пасс. — Введение двухуровневой системы привело к расширению депутатского корпуса и числа горожан, принявших участие в избирательном процессе в качестве кандидата, но не привело к позитивным результатам с точки зрения социально-демографической структуры представительства: в нем по-прежнему слабо участвуют женщины, молодежь, бюджетники и гражданские активисты. Депутаты районов так и не смогли стать делегатами во власти от простых людей, способными решить их повседневные проблемы и обеспечить плодотворную коммуникацию с более высокими уровнями политической иерархии.

Еще один важный момент отметила старший преподаватель кафедры частного права РАНХиГС Любовь Рубцова. После реформы количество депутатов в городе увеличилось с 39 до 170. Это потянуло увеличение трат городского бюджета. При этом прямые выборы в Челябинскую городскую Думу, по сути, отменили.

— Среди негативных факторов могу отметить снижение легитимности местной власти, — сказала Любовь Рубцова. — Людям непонятно, почему человек, которого они не выбирали, занимается управлением города. Эта проблема поднималась еще на выборах в 2019 году.

Упразднение районных советов означает, что жители напрямую будут голосовать за депутатов Гордумы, минуя районные органы власти. Изменения коснутся и глав районных администраций. Если сейчас их избирают райсоветы, то в случае отмены реформы руководителей будет назначать глава города.

КОГДА ВЕРНУТ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ

Публичные слушания — лишь первый этап перехода на одноуровневую систему муниципальной власти. Комиссии предстоит изучить все мнения, которые поступили до и во время проведения процедуры. После официального подведения и публикации итогов законопроект в трех чтениях рассмотрит Законодательное собрание Челябинской области. В случае положительного решения Челябинской городской Думе предстоит внести изменения в Устав города. Все процедуры должны пройти в течение года, чтобы осенью 2024-гочелябинцы вновь могли напрямую голосовать за тех кандидатов, которые будут представлять их интересы в городском парламенте.

ЦИТАТА

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт:

— Все выступающие — представители партий, эксперты, специалисты — фактически были едины во мнениях. Все говорили о том, что нужны прямые выборы в городской парламент. Все с этим согласны, давно нужно было это сделать. Та реформа, которая была проведена в 2014 году, это был эксперимент. А это предполагает некую оценку. В настоящее время районы—это самостоятельные муниципалитеты с районными администрациями как органами власти, в будущем это будут подразделения администрации города.

ЦИФРА 800

Столько жителей приняли участие в публичных слушаниях по изменению статуса Челябинска, придя на обсуждения лично или отправив свою позицию в письменном виде.