Денис Майданов, Елка и Глюкоза: жители Челябинской области отметили День металлурга со звездами

Металлургов Челябинской области поздравили тра звезды. Фото: соцсети.

В Челябинской области прошли праздничные мероприятия ко Дню металлурга. Концерты со звездами и салют состоялись 15 июля.

Празднование в Челябинске началось с самого утра. В ДК ЧТПЗ для детей трубников организовали флешмоб, а первоклассникам сделали подарки.

Губернатор Алексей Текслер посетил мероприятие в родном Металлургическом районе, где на сцене спорткомплекса «Металлург» вручил награды работникам Челябинского металлургического комбината. А вечером там выступил Денис Майданов.

В Металлургическом районе жителей поздравили губернатор Алексей Текслер и певец Денис Майданов. Фото: соцсети/пресс-служба губернатора.

— Майданов сегодня впечатлил «Группой крови», — делится впечатлениями зритель концерта.

Певец, действительно, исполнил в Челябинске культовую песню Виктора Цоя.

Вечером также праздничный концерт прошел на стадионе спортивного комплекса «Восход», где выступила певица Елка. Завершился праздник фейерверком. Звезда исполнила свои главные хиты и была одета довольно скромно — во все черное.

Елка исполнила любимые хиты. Фото: соцсети

В Кыштым поздравить металлургов с праздником приехала Глюкоза. Певица выступила на площади перед ДК Металлургов. Звезда тоже была в черном, но выбрала более смелое откровенное платье и репертуар.

— Танцуй Россия и плачь Европа, а у меня самая, самая, самая красивая попа, — пела со сцены свой хит Глюкоза.

Танцуй Россия и плачь Европа - спела со сцены в Кыштыме Глюкоза. Фото: соцсети.

Завершился концерт в Кыштыме, как и в Челябинске, фейерверком.

Можно сравнить салюты в Челябинске и Кыштыме. Фото: соцсети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru