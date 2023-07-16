Любимые хиты и фейерверк: самые яркие кадры с концерта Елки на День металлурга в Челябинске

Елка запомнилась скромным нарядом и душевными песнями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске День металлурга запомнился концертом Елки и фейерверком. Певица исполнила любимые хиты на стадионе спортивного комплекса «Восход». Самые ярки кадры поймал фотокорреспондент КП — Челябинск Валерий Звонарев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Закончился концерт фейерверком. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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