Гостиницы вместо общежитий и новый «Белый рынок»: чего ждут студенты от челябинских вузов

Обсудить комфортную среду в челябинских вузах собрались ректоры и чиновники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Студенты и абитуриенты стали более требовательными к условиям для учебы и жизни, которые предоставляют им их учебные заведения. В принятии решения, куда пойти учиться, фактор комфорта является главным для 15% поступающих в вузы. Таковы данные опроса «Комсомольской правды», проведенного среди студентов и абитуриентов Челябинска.

Как сейчас обстоят дела с комфортной средой для учащихся в вузах Южного Урала? Какие планы строят учебные заведения по улучшению инфраструктуры? И какую планку качества среды ставит будущий челябинский межвузовский кампус? Эти и другие вопросы обсудили представители ведущих учебных заведений и министерства образования области на круглом столе в пресс-центре КП-Челябинск, посвященного запуску спецпроекта «Комсомолки» «Где комфортно учиться?».

Общежития и столовые: что меняется к лучшему?

Комфорт студентов вузов и средне-специальных учебных заведений, прежде всего, направлен на позитивное ожидание будущего. Такое мнение высказала начальник управления профобразования челябинского Минобра Ольга Статирова. На сегодняшний день в Челябинской области отсутствует проблема с обеспечением студентов общежитиями — вузы, колледжи и техникумы отработали их заявки на 100%. Но качество этих общежитий по-прежнему вызывает вопросы и является недостаточным, особенно в средне-специальных учебных заведениях, заявила представитель министерства. Позитивные изменения здесь ожидаются благодаря федеральной программе по капремонту общежитий, которая будет запущена по прямому поручению президента Владимира Путина.

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крупнейший вуз региона — Южно-Уральский государственный университет — в прошлом году открыл новое общежитие на 1500 мест на Северо-Западе, проект которого был признан одним из лучших в России. Об этом заявил ректор вуза Александр Вагнер. Сегодня в общежитиях ЮУрГУ появляются спортивные комнаты, помещения для занятий творчеством, досуговые пространства, коворкинг-центры. Однако, как считает ректор ЮУрГУ, абсолютно «тепличных условий» для студентов делать не следует, поскольку это может негативно сказаться на качестве их обучения.

— Среда может произвести во время обучения обратный эффект: есть риск, что пропадет мотивирующий фактор саморазвития. И после окончания вуза студент может оказаться неготовым к конкуренции с выпускниками других университетов. Поэтому наша работа в плане комфортной среды нацелена на создание возможностей студентов именно к саморазвитию, — подчеркнул Александр Вагнер.

Новые общежития открывает и Челябинский государственный университет. Его ректор Сергей Таскаев отметил, что еще три года назад вуз закрыл потребности студентов в местах проживания. Вопрос с повышением уровня комфорта этого проживания будет решен с вводом в эксплуатацию первых объектов межвузовского кампуса, которые строятся рядом с главным корпусом ЧелГУ.

В общежитиях Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, который недавно возглавил экс-министр образования Александр Кузнецов, сегодня проживают 1500 человек. В двух из них в прошлом году был проведен ремонт, а впоследствии реконструкция пройдет и в корпусе общежития на улице Энгельса. Масштабный ремонт ведется также в главном учебном корпусе педуниверситета. Несмотря на это, по словам ректора, все помещения готовы к приему студентов 1 сентября.

Шагнули вперед челябинские вузы и по качеству питания в студенческих столовых. Так, в ЧелГУ, по словам Сергея Таскаева, комбинатом питания заведует бывший шеф-повар одного из известных ресторанов в центре Челябинска — это позволило не только существенно разнообразить меню, но и ввести событийную программу, например, дни национальных кухонь. Ректор признался, что порой и сам обедает в столовых возглавляемого им вуза.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев рассказал о том, чего ждут студенты от челябинского кампуса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В педагогическом университете также произошли кардинальные сдвиги к повышению качества еды в столовых. Практически сразу после смены руководства там поменяли подрядчика, оказывавшего услуги общественного питания. И. о. ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов организацию не назвал, но подчеркнул, что у нее хороший послужной список и, что немаловажно, есть готовность инвестировать в реконструкцию пищеблоков и столовых, чего не было уже долгие годы. Три точки питания в педуниверситете будут обновлены к началу нового учебного года, а до конца 2023-го должна открыться четвертая столовая.

От шахбокса до кванториумов

Из достижений в области общественных пространств ЮУрГУ гордится, прежде всего, своим спорткомплексом — в настоящее время он предоставляет возможность студентам реализовать себя более чем в 50 дисциплинах. Одна из новаций — шахбокс: двоеборье, где соперники поочередно соревнуются за шахматной доской и на боксерском ринге. В прошлом году студентка ЮУрГУ стала чемпионкой мира по шахбоксу и теперь в вузе занялись развитием этого вида спорта: 1 сентября там откроется специализированный зал, рассказал Александр Вагнер.

В ЧелГУ создание новых общественных пространств ведется в кооперации с Федеральным агентством по делам молодежи и Челябинским государственным институтом культуры. Сергей Таскаев упомянул, что первый совместный проект с финансированием Росмолодежи создается с привлечением студентов. Это пространство, которое пока находится на стадии дизайн-макета, появится возле главного корпуса вуза. Работа дизайнеров также позволяет без больших материальных затрат сделать более комфортными помещения в старых корпусах ЧелГУ.

Педагогический университет в последние пару лет запустил кванториум из трех лабораторий, еще шесть новых лабораторий объединяет собственный технопарк. Как рассказал Александр Кузнецов, в следующем году вуз по федеральной заявке начнет модернизацию помещений для занятий студентов творчеством.

Челябинский кампус сдает экзамен на «отлично»

Вывод образовательной среды на качественно новый уровень — одна из важнейших задач, стоящих перед челябинским межвузовским кампусом. Как отметила Ольга Статирова, это не в последнюю очередь послужит привлечению в Челябинскую область молодежи из других регионов. Причем кондовый термин «общежитие» в разговорах о кампусе его разработчики предпочитают не упоминать — его жилые комплексы считаются гостиницами.

— Проект кампуса включает гостиничный комплекс площадью 70 тыс. кв. метров. И первая очередь, которая будет запущена в марте 2024 года, уже будет включать две гостиницы на 336 мест, площадь которых 7 тыс. кв. метров, — сказала Ольга Статирова.

Кроме гостиниц для студентов, преподавателей и научных работников в кампусе будут и другие элементы комфортной среды: коворкинги для работы и занятий, современные формы стрит-ритейла, локации для досуга и делового общения. Кампус создается не только под студентов, но и при их активном участии.

— Мы попросили студентов рассказать, каким должен быть кампус, в чем должны быть его преимущества, чтобы там хотелось обучаться. И достаточно неочевидные вещи звучали: например, студенты просили создать консультационно-юридическую службу в кампусе. Есть запрос на создание психологической службы. Также студенты хотят современный стрит-фуд, по типу уже известного «Белого рынка». Собственный медицинский центр, медиа-центр, спортивный комплекс — это будет целый город в городе, город для студентов, со всей необходимой инфраструктурой, — рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Научный потенциал кампуса будет реализован в современных лабораториях, под которые отведено еще 40 тыс. кв. метров. Таким образом, все необходимые составляющие качества жизни проект кампуса успешно реализует, добавила представитель минобра.

Над формированием концепции кампуса ректоры ключевых вузов области работают в ежедневном режиме. Как подчеркнул Александр Вагнер, работа эта продвигается весьма успешно: вузы-участники проекта и его партнеры из числа крупнейших областных промышленных предприятий. Сейчас челябинский кампус — в числе «отличников» по динамике строительства, формированию научных и образовательных программ, цифровому развитию.

Ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов (в центре) меньше месяца назад вступил в должность, но уже начал в своем вузе масштабные преобразования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В 2023 году пройдены все 225 контрольных точек дорожной карты кампуса, все точки федерального проекта, на 100% выполнен план медийной активности. По всем показателям в продвижении проектирования и строительства кампуса Челябинская область является одним из лидеров в масштабах страны, — отметил и. о. ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов.

Кампус предоставит качественно новые форматы научной работы и обучения: инжиниринговые подразделения компаний, не имеющие аналогов в России лаборатории. Все это дает возможности для формирования уникальных компетенций, которые будут востребованы в течение длительного периода, заключил Александр Вагнер.

Сейчас строительство межвузовского кампуса идет с привлечением студенческих отрядов. И то, что студенты сегодня своими руками создают условия, в которых будут учиться и работать завтра — позитивный прецедент возрождения лучших практик минувшей эпохи.

— Учитывая активное участие студентов в работе над этим проектом, предлагаю объявить кампус «ударной комсомольской стройкой» — по аналогии со многими другими объектами в Челябинске, которые были воплощены учащимися наших вузов, — рассказал GR-директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Евгений Маклаков.

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер заявил, что это «очень хорошее предложение» и отметил, что медийная поддержка проекта межвузовского кампуса очень востребована и нужна.

Где комфортнее всего учиться в Челябинске?

Ответить на этот вопрос студентам, абитуриентам и их родителям поможет спецпроект «Комсомольской правды», к участию в котором пригласили все вузы Челябинской области. Челябинские учебные заведения занимают достойные места во многих рейтингах, посвященных уровню научных достижений и образовательного процесса. А проект «Где комфортно учиться?» позволит определить, в каких учебных заведениях региона созданы наилучшие условия для учебы и жизни.

Участники голосования будут оценивать вузы по девяти критериям. Учитывать будут все упомянутые выше факторы: состояние студенческих общежитий и лекционных аудиторий, качество питания в столовых, наличие и благоустройство общественных пространств для учащихся, транспортную доступность, размер платы за обучение и другое.

— Мы взяли очень узкий, но немаловажный аспект: хотим доказать, что вузы Челябинской области являются одними из лучших в стране не только по уровню развития научной базы и образовательных программ, но и по уровню комфорта для студентов, — пояснил Евгений Маклаков.

Выставлять оценки будет не только народное голосование, но и экспертное жюри — его состав еще формируется, но туда уже вошли такие известные южноуральцы, как первый вице-губернатор Ирина Гехт, депутат Госдумы Станислав Наумов, гендиректор компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Как отметил Евгений Маклаков, в проекте не ставится цель ранжировать учебные заведения от худшего к лучшему; цель — показать общую картину, выяснить мнение людей, которые будут голосовать за те или иные вузы. Голосование будет идти на специальном сайте, основной его этап продлится с 26 августа по 1 сентября, а 4 сентября планируется наградить самые комфортные для студентов вузы Челябинской области. В дальнейшем такое голосование будет проводиться ежегодно, что станет стимулом для учебных заведений Южного Урала к повышению качества образовательной среды.

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