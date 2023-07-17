Златоустовский металлургический завод: Не останавливаться на достигнутом и уверенно двигаться вперед

На Златоустовском металлургическом заводе торжественно отметили профессиональный праздник - День металлурга. Фото ЗМЗ

На торжественном вечере руководители Златоустовского металлургического завода поздравили работников с профессиональным праздником, вспомнили славную историю предприятия.

На празднике, который был организован заводом по случаю Дня металлурга, собрались почетные гости Златоуста, Челябинской области, а также делегация Республики Беларусь.

ПРОДОЛЖАЮТ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Генеральный директор Златоустовского металлургического завода Сергей Марченко в поздравительном слове подчеркнул, что во все времена металлурги славились своей силой, упорством и мужеством. Эта профессия была и остается одной из самых почетных, нужных и благородных.

И металлурги Златоуста достойно продолжают славные традиции своих предшественников, обеспечивая преемственность поколений и высочайшее качество выплавляемого металла с маркой ЗМЗ.

— Гордость Златоустовского металлургического завода, конечно, его люди. Талантливые, мастеровитые, грамотные специалисты, которые трудятся на своих производственных участках. Завод развивается год от года. Вводятся в строй новые производственные мощности, держится курс на повышение энергоэффективности, решаются социальные вопросы развития, воспитываются новые кадры. День металлурга — это дань уважения тем людям, которые своими руками создают могущество страны, развивают экономику, усиливают ее потенциал. И сегодняшний праздник, хорошая возможность поблагодарить металлургов за честный и добросовестный труд, — отметил Сергей Марченко.

Металлурги Златоуста достойно продолжают славные традиции своих предшественников. Фото ЗМЗ

В РАЗЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ ИНВЕСТИЦИИ

Златоустовских металлургов на торжественном вечере с профессиональным праздником также поздравили заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев, глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, депутаты Законодательного собрания Челябинской области Татьяна Кузнецова, Олег Садовских, председатель Собрания депутатов Златоустовского городского округа Алексей Карюков.

Была отмечено, что продукция завода и вчера и сегодня используется практически во всех отраслях промышленности.

В течение последних лет при поддержке контролирующего акционера Павла Кротова в разы увеличились инвестиции в производство. Это позволяет заводу не останавливаться на достигнутом и уверенно двигаться вперед.

Металлургов Златоуста с профессиональным праздником поздравили почетные гости. Фото ЗМЗ

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ

На торжественном вечере заводчанам — представителям всех производственных участков и направлений, были вручены почетные грамоты и благодарности.

Звания «Почетный металлург» удостоился заместитель начальника электросталеплавильного цеха №3 Алик Рафисович Сайфуллин.

За заслуги, за честный и добросовестный труд самые отличившиеся сотрудники были награждены Почетными грамотами и Благодарностями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, губернатора региона, Законодательного Собрания, главы Златоустовского городского округа, Собрания депутатов ЗГО, ООО «ЗМЗ», комитета Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России. Целый ряд сотрудников ООО «ЗМЗ» были награждены знаками «Заслуженный работник и «Почетный работник», а также удостоены звания «Лучший работник».

ДЛЯ СПРАВКИ

Социальное партнерство и развитие

На недавней конференции коллектива завода была оценена работа по выполнению Коллективного договора. Было отмечено, что большая работа проведена в сфере социальной поддержки. Так, почти 200 металлургов были обеспечены оплачиваемым социальным отпуском по личным обстоятельствам, 24 работникам выплачена материальная помощь в связи с выходом на пенсию. Расширена группа социально незащищенных работников, которым положена ежемесячная материальная поддержка - сейчас ее получают более 250 человек. В связи с рождением ребенка выплаты получили 16 сотрудников.

Много внимания уделялось поддержке детства, молодежи и укреплению кадрового потенциала. Это многочисленные культмассовые и спортивные мероприятия, поздравительные акции в праздники, компенсация стоимости путевок в детские лагеря (ее получили 217 родителей), реализация программ наставничества. Больше 100 человек при поддержке предприятия обучались в вузах, 785 — прошли подготовку по освоению смежной профессии.

— Взятые на себя обязательства по коллективному договору обязательства завод выполняет. И мы это постоянно контролируем. Что касается индексации заработной платы: в этом году с июля месяца в обязательном порядке она будет проиндексирована. Мы открыты для обсуждения всех вопросов, тесно работаем с профсоюзом, решаем вопросы, — подчеркнул генеральный директор Златоустовского металлургического завода Сергей Марченко.

На ЗМЗ реализуется пятилетняя программа технического обновления и перевооружения. Фото ЗМЗ

Генеральный директор также сообщил, что на предприятии реализуется пятилетняя программа технического обновления и перевооружения. В январе 2024 года планируется дополнительный запуск двух печей электрошлакового переплава, в марте — печи вакуумно-дугового переплава. Сейчас также ведется работа по улучшению бытовых условий работников в цехах. В прошлом году уже большое число бытовых помещений уже отремонтировано. Сегодня идет капремонт в административно-бытовом корпусе ЭСПЦ №2. В планах — в течение двух-трех лет обновить весь административно-бытовой комплекс.

— Наличие и исполнение коллективного договора — первый признак социального партнерства, понимания ценности труда. Это показатель того, что на ЗМЗ думают о перспективах развития, продолжают славные традиции города тружеников и мастеров, который совсем недавно получил почетное звание Города трудовой доблести, — сказал на конференции заместитель председателя областной организации ГМПР Александр Коротких.

Златоустовский металлургический завод недавно отметил 120-летие. Фото ЗМЗ

КСТАТИ

Златоустовский металлургический завод стал победителем регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества-2023» в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» за проект «Формирование профессиональных компетенций при приеме или переводе сотрудников».

Награждение прошло на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

В Челябинской области мероприятия Нацпроекта «Производительность труда» реализуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются 132 предприятия региона.

Победители регионального этапа представят регион на Всероссийском этапе конкурса Минэкономразвития России «Лучшие практики наставничества» в октябре-ноябре 2023 года.

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днем металлурга!

Этот праздник, который прошел в минувшие выходные — главное событие года для всех, кто связал свою жизнь с одной из самых горячих и уважаемых профессий.

Сегодня вы достойно продолжаете традиции своих предшественников, создавших славу уральских металлургических заводов. Я высоко ценю ваш профессионализм и уверен, что мы выполним все намеченные планы. Уверенности добавляют результаты работы коллектива завода в нынешнем году. Неуклонно наращиваются производство, отгрузка высококачественной продукции. Обновляется оборудование, совершенствуются технологии, поддерживаются социальные программы. Большое внимание уделяется работе с кадровым резервом, системе стимулирования труда. Успехи достигнуты благодаря высокому профессионализму, ответственности и трудолюбию работников предприятия.

От всей души желаю металлургам и всем тем, кто причастен к этому замечательному празднику, крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации намеченных планов. Златоустовскому металлургическому заводу — экономического подъема и ясных перспектив!

П.В. Кротов, контролирующий акционер.