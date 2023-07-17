«Китайцы еще не все пришли»: что происходит с рынком новых автомобилей в 2023 году

«Китайская экспансия» на российском авторынке будет только нарастать. Фото: Иван МАКЕЕВ

В первом полугодии 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,5 раза по отношению к прошлому году. Соответственно, выросли и цены: новые машины за год подорожали в среднем от 40% до 60%. О том, как меняется популярность тех или иных марок, надолго ли с нами засилье китайских брендов и как себя чувствует с ними в конкуренции отечественный производитель, Chel.DK.ru спросил у ключевых игроков авторынка Челябинской области.

В целом авторынок оправился от шокового состояния, которое наблюдалось в прошлом году. Однако восстановления докризисного спроса ждать не приходится, уверен президент областной Ассоциации автомобильных дилеров Александр Рулевский. Потребители, по его словам, уже разделились на два лагеря: тех, кто решил отложить покупку новой машины до лучших времен и тех, кто предпочел не ждать, когда цены пробьют очередной потолок. Очевидным трендом авторынка на ближайшие годы, по мнению эксперта, является усиление «китайской экспансии».

— «Китайцы» еще не все пришли. Сейчас автомобили этой страны по характеристикам фактически уже не уступают европейским и другим азиатским производителям, — комментирует Александр Рулевский. — Такого прироста качества, который показывает китайский автопром, нет ни у европейцев, ни у японцев, ни корейцев. Поэтому, я думаю, что доминирование китайских марок будет повсеместным. Это глобальная тенденция.

Флагман отечественного автостроения — «АвтоВАЗ» — весь существующий в России спрос покрыть не в состоянии. Александр Рулевский заметил, что завод в Тольятти работает лишь на узкие модельные сегменты.

— Если бы новая LADA Vesta вышла на рынок три месяца назад, было бы лучше, потому что за это время китайцы успели завезти к нам свои машины. Для «АвтоВАЗа» сейчас очень важно вернуть на рынок Largus, которому пока нет замены среди китайских авто. Если промедлим, китайцы завезут какие-нибудь маленькие пикапы.

После хаоса 2022 года авторынок возвращается к стабильности: автодилеры либо переориентировались на новые бренды, либо работают по схемам параллельного импорта. Механизм поступления в Россию машин популярных японских, европейских и американских марок за год стал более понятным: появились сертификация, гарантийная поддержка, возможность покупки в лизинг и кредит, рассказал директор автоцентра «Керг» Олег Байтингер.

Однако автомобили, завезенные в Россию по параллельному импорту все еще занимают не самую большую часть рынка. Как отметил коммерческий директор холдинга «Регинас» Сергей Попов, сложное ценообразование, проблемы с логистикой и высокие таможенные платежи не позволяют получить выгодных цен — из-за этого покупатели все больше интереса проявляют к более дешевым китайским машинам.

Российский авторынок может вернуться к докризисным показателям за пять лет. Такое мнение высказал руководитель отдела центра «СМоторс» Александр Туев. Драйвером станет расширение локальной сборки автомобилей и выхода на рынок новых игроков, а также увеличение поставок машин по параллельному импорту.

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