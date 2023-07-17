Оставили без присмотра во дворе: в Зауралье двухлетний ребенок погиб, упав в бак с водой

По факту гибели ребенка начата доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Курганской области

В Курганской области утонул двухлетний ребенок в баке с водой для полива. Инцидент произошел 15 июля во дворе частного дома. Малыш гулял без присмотра взрослых и упал в бак, где захлебнулся водой.

По данным регионального СУ СКР, ребенок находился в тяжелом состоянии, когда его вытащили из воды. Малыша госпитализировали, однако он скончался. По факту гибели ребенка следователи начали проверку.

— В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, в Челябинской области этой весной утонул полуторагодовалый малыш в ванной. Родителей в момент происшествия рядом не было.

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