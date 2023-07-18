Челябинская область отметила свой главный праздник — День металлурга

Металлургические заводы Челябинской области сегодня вкладываются в модернизацию производства. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В День металлурга в Челябинской области принято не только благодарить заводчан за тяжелый труд, начинать новые производства и проводить концерты, но и открывать благоустроенные парки и скверы, отремонтированные дороги. Предприятия в партнерстве с областным правительством создают условия для жизни горожан.

— Три столетия Южный Урал развивался как промышленный регион, — обратился к металлургам губернатор Алексей Текслер. — Сегодня структура экономики меняется, но металлургия остается одной из главных, базовых отраслей, где реализуются самые крупные инвестиционные и наукоемкие проекты. Низкий поклон ветеранам отрасли, благодаря которым наша область обладает мощным индустриальным потенциалом. Большое спасибо нынешним горнякам и металлургам — на них сейчас лежит особая ответственность. Вместе мы преодолеем все испытания и станем еще сильней.

С заботой об экологии

Магнитогорск давно стал второй столицей Южного Урала. ММК играет существенную роль в экономике региона, при этом градообразующий комбинат меняется и привлекает колоссальные инвестиции. Так, сейчас Магнитогорский металлургический комбинатреконструирует коксохимическое производство. В проект будет вложено более 80 млрд рублей.

С ходом реконструкции ознакомились полпред президента на Урале Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что реконструкция старых цехов — это в том числе вклад в экологию.

— Проекты комбината формируют новый облик города — экологически чистого, — сказал Алексей Текслер. — Сейчас в Магнитогорске живет свыше 410 тысяч человек, ведется активное жилищное, социальное и дорожное строительство, реализуются масштабные инвестиционные проекты не только в металлургии, но и в социальной сфере.

Модернизация производства сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год, важную роль сыграет безотходность производства, а новая батарея позволит уменьшить выбросы СО2 на 2,2 млн тонн в год.

«Притяжение» Магнитки

Одним из самых крупных социальных проектов стало создание парка «Притяжение». Его не раз приводил в пример губернатор Алексей Текслер, отмечая необычный и востребованный жителями формат, а также скорость реализации. Вторая очередь парка отрылась в День металлурга — в самый разгар строительного сезона.

Проект получил приз зрительских симпатий Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини — 2022». Но главное, что он стал любимым местом для магнитогорцев.

— Какое счастье, что в нашем городе есть такое восхитительно красивое местечко! — делится впечатлениями Татьяна Чернаткина. — Сердце Магнитогорска — городской курорт «Притяжение». Сюда реально очень тянет!

— Горжусь тем, как меняется наш город! — пишет Катерина Алексеева. — Крутой по масштабу и задумке парк «Притяжение». Гулять в нем можно часами.

Парк «Притяжение» поразит даже самое смелое воображение. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Главный объект парка в этом году — искусственный холм высотой 36 метров со смотровой площадкой. Уже сейчас на нем катаются сноубордисты и горнолыжники. Особое место для жителей — это озеро Большое. Над ним построен мост протяженностью 400 метров, есть лодочная станция и пляж, остров для пикников, экологическая тропа, парящая над водой сцена.

Губернатор Алексей Текслер анонсировал и другие проекты по развитию Магнитогорска.

— Сегодня мы приняли ряд новых решений по развитию города, — сообщил глава региона. — Будет построен новый 50-метровый бассейна, в городе таких нет. Реализуем крупные проекты в сфере ЖКХ, улучшаем транспортную составляющую, обновляем трамваи, появится новый автобусный маршрут через весь город и парк «Притяжение». Также совместно с «Новапортом» приняли решение о строительстве нового терминала аэропорта.

Металлурги Челябинска

В этом году 80 лет исполнилось Челябинскому металлургическому комбинату, 20-летие отмечает «Мечел». Поздравить заводчан с праздником приехал губернатор Алексей Текслер, который вырос в этом районе.

— Комбинат был основан в тяжелые военные годы, работал на победу. Всоветское время успешно решал задачи страны, — подчеркнул Алексей Текслер. — Сегодня Челябинский металлургический комбинат является основным производителем нержавеющей стали, рельсобалки, других видов продукции. Челябинские металлурги всегда славились тем, что выполняли все задачи Родины.

Со сцены обновленного спортивного комплекса «Металлург» глава региона вручил государственные награды работникам комбината.

Родной ЧМЗ

Металлургический район Челябинска готовился к своему главному празднику с весны. К этому дню строители старались обновить легендарный Дворец культуры,закончить ремонт дорог и благоустройство дворов. Губернатор поручил привести в порядок район во время одного из своих объездов. Теперь настало время подвести итоги.

В Металлургическом районе меняется все: от коммунальных сетей до Дворца культуры. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

— Стараюсь контролировать все самые значимые объекты, а Металлургический район для меня родной, и я всегда с особым удовольствием сюда приезжаю, — отметил Алексей Текслер. — Раньше были определенные проблемы, тот же парк Тищенко был в неудовлетворительном состоянии еще четыре года назад. В течение нескольких лет проходит его серьезная реконструкция. Она на финальной стадии.

Сегодня в парке имени Тищенко появились удобные и долговечные тропинки, скамейки, освещение, площадка для выгула собак, площадка для занятий спортом. Но больше всего ребят собирается в скейт-парке. В каникулы мальчики проводят здесь все свободное время.

— Вы такие отчаянные, а где защита ваша? — поинтересовался о главном губернатор.

— В рюкзаке, — честно ответили мальчишки.

— А должна быть на вас. С вами малыши катаются, а вы должны пример показывать.

Большое обновление произошло и во Дворце ЧМК. Масштабное здание, построенное 66 лет назад, по-прежнему востребовано жителями района: здесь работают 20 творческих коллективов и занимаются около тысячи детей. Масштабный ремонт начался в прошлом году. Холл первого этажа уже напоминает дворцовые интерьеры, оборудованы хореографические кассы, раздевалки и аудитории.

Отдельная история — дороги района ЧМЗ. В этом году он включен в программу губернатора «Дорожный рывок», а также в программу капитального ремонта коммунальных сетей. Ремонтируются улицы Богдана Хмельницкого и Сталеваров, 2-я Павелецкая, участок теплотрассы в 2,6 км реконструируется на улице 60-летия Октября.

Металлургические города и районы — лицо Челябинской области. Сегодня они становятся одними из самых комфортных для жизни. Помимо Магнитогорска и Челябинска, свою набережную презентовала Аша, ее проект парка на реке Сим признан лучшим среди малых городов. Меняются Кыштым и Карабаш, где реализуются программы по экологии, благоустройству и строительству социальных объектов.

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