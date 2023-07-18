ЮУрГУ – твой приоритет выбора

ЮУрГУ предоставляет в этом году 3 тысячи бюджетных мест. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

На предстоящий учебный год ЮУрГУ предоставляет наибольшее количество бюджетных мест среди вузов Южного Урала. Это более 3 000 бюджетных мест по всем направлениям обучения – бакалавриату, специалитету, магистратуре.

Поступление в Южно-Уральский государственный университет – это первая ступень будущей успешной карьеры. Вуз выстроил партнерские отношения с почти 600 работодателями со всей России (по данным портала «Факультетус»). Благодаря карьерным мероприятиям, например, «Ассамблее работодателей России», которая проводится в ЮУрГУ на протяжении 7 лет, студенты уже с первого курса могут выбрать место для будущей практики и работы. Ежегодно в «Ассамблее» принимают участие порядка 90 предприятий от Калининграда до Владивостока.

Согласно федеральным правилам приема в высшие учебные заведения российские граждане, окончившие школу, могут поступить в ЮУрГУ только по результатам ЕГЭ. Россияне с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане стран, с которыми заключено межправительственное соглашение (Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) имеют возможность сдать внутренние предметные испытания вуза. ЮУрГУ – один из немногих вузов России, где такие испытания проводятся не онлайн, а в специально оборудованной аудитории с идентификацией личности и видеофиксацией экзамена. В присутствии членов приемной комиссии испытание проводится с применением компьютерных технологий и с использованием лицензированного программного обеспечения.

Приемная комиссия ждет абитуриентов каждый день. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

— По новым правилам прием документов в вузы на бюджет на все формы обучения (очная, заочная, очно-заочная) завершается 25 июля. Абитуриентам и их родителям следует учесть этот момент.В ходе нашей большой работы в течение учебного года мы старались давать полную информацию обо всех направлениях подготовки, и я хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень ждем абитуриентов, которые выберут те направления, которые сейчас у работодателя стоят на первом месте – это все, что связано с инженерно-технической деятельностью. Ведь в этом году более 2 тысяч бюджетных мест на IT- и инженерно-научные направления, — отметила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Еще одно нововведение приемной кампании 2023 года для всех российских вузов – это зачисление не по согласию, а в рамках наивысшего приоритета. Но данная система существует в ЮУрГУ на протяжении 18 лет и за это время успешно себя зарекомендовала.

Стоит напомнить, что для абитуриентов, поступающих на направления подготовки, где необходимо пройти творческие испытания, срок подачи документов – до 9 июля. Для тех, кто поступает в вузы по результатам внутренних испытаний, – до 20 июля. Окончание приема документов для школьников, поступающих по результатам ЕГЭ, – до 25 июля. В рамках предстоящей приемной кампании абитуриенты должны до 3 августа определиться, в какой вуз они решили поступать, и лично принести оригинал аттестата в выбранное ими высшее учебное заведение. В перечень обязательных для поступления документов входят паспорт, документ об образовании с приложением, а также СНИЛС.

Подать документы на участие в конкурсном отборе можно в следующих форматах: лично в приемную комиссию; онлайн через сервис на сайте университета или портал «Госуслуги».

Южно-Уральский государственный университет – это университет трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет 2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ), который призван решить задачи национального проекта «Наука и университеты».

Ежедневно работает приемная комиссия:

- будни — с 9:00 до 17:00;

- выходные — с 9:00 до 14:00.

Адрес: проспект Ленина, 76, главный учебный корпус. Телефон приемной комиссии: 8(800) 300-00-55.