«Их первые слова — "папа", "мама" и "прилетело"»: мэр подшефной Ясиноватой рассказал, как под обстрелами живут дети

На конференции «Единой России» Дмитрий Шевченко сидел в окружении высших областных руководителей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Мэр Ясиноватой (ДНР), подшефного города Челябинской области, Дмитрий Шевченко стал почетным гостем региональной конференции «Единой России», которая состоялась в Челябинске сегодня, 18 июля. Участники мероприятия, включая губернатора Алексея Текслера, приветствовали его аплодисментами стоя.

Дмитрий Шевченко в своем выступлении перед челябинскими единороссами рассказал, что Ясиноватая уже без малого десять лет живет под обстрелами. Только с начала СВО по городу выпустили более 15 тыс. крупнокалиберных снарядов. В той или иной степени разрушенными или поврежденными оказались все социальные и инфраструктурные объекты — школы, детские сады, котельные. По словам Дмитрия Шевченко, «разбито 70% жилого фонда» — многоквартирных и частных домов. Он отметил, что Челябинск протянул руку помощи в самое тяжелое в истории года время.

Мэр Ясиноватой высказал особые слова благодарности губернатору. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

За последние два года при поддержке Челябинской области в Ясиноватой капитально отремонтировали две школы, два детских сада, детскую поликлинику. В город было доставлено 27 единиц техники — прежде всего той, которая нужна для обеспечения соцобъектов и коммунальных предприятий. Продолжаются работы по асфальтированию, бурению скважин. Все это, по словам Шевченко, позволило прожить трудную зиму не хуже, чем в городах, которые находятся за сотни и тысячи километров от зоны боевых действий.

Особые слова благодарности мэр донецкого города высказал губернатору Алексею Текслеру за социальную помощь, в частности — за возможность детям отдохнуть вдали от обстрелов.

— Большинство наших детей мира не видели никогда. Слова, которые они произносят первыми — «папа», «мама» и «прилетело». Реакция у них на прилеты, как у взрослых: прячутся, знают, что делать. А сейчас практически все дети получили возможность обучаться в это сложное время в Челябинске, съездили отдохнуть на Черное море. В этом году мы планируем около 600 детей отправить оздоровляться и отдыхать, — сказал Дмитрий Шевченко.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что Челябинская область продолжит оказывать помощь подшефным городам — Ясиноватой и Волновахе. Уже год регион оказывает содействие в восстановлении городов и снабжении их населения всем необходимым.

— Челябинская область использует свой промышленный потенциал для снабжения территорий специальной техникой, всеми необходимыми для восстановления ресурсами. В работах участвуют наши специалисты, которые помогают устранять последствия обстрелов, проводить ремонт дорог, социальных объектов и жилых домов, — подчеркнул глава региона.

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