Плавающий сад и бассейн: в Челябинске представили проект продолжения набережной Смолино

Новый участок соединит две уже существующие набережные по Новороссийской. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

В этом году в Челябинске продолжат благоустройство набережной на озере Смолино. Новый участок длиной примерно в километр соединит две уже существующие набережные по улице Новороссийской.

Проект сегодня представили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

— Концепция бетонной набережной не рассматривается, — подчеркнул глава региона. — Все земляные работы планируется сделать в этом году, чтобы закончить благоустройство в 2024 году.

Проект будущей набережной. Фото: Олег Черных

В 2025 году на набережной планируется построить несколько капитальных объектов. Это детский центр и спортивный центр с бассейном. Также на набережной поставят беседки, сделают лодочную станцию, ярмарку.

— Основа концепции — бережное отношение к экосистеме озера, — рассказала исполняющая обязанности главного архитектора Челябинска Ольга Никитина. — Западная часть озера будет плавающим садом, сохраним растения и высадим новые, так как здесь обнаружены краснокнижные растения, живет рыба.

О проекте рассказала и.о. главного архитектора Ольга Никитина. Фото: Олег Черных

Алексей Текслер пообщался с жителями. Фото: Олег Черных

Жители задают вопросы по состоянию озера Смолино, которое сегодня цветет и значительно обмелело. Ситуацию прокомментировал глава Ленинского района Александр Орёл.

— Озеро — это природный живой организм, он живет своей жизнью. За последнее время общий уровень воды уходит. Каменная отсыпка, которую мы сделали три года назад, ушла почти на полтора метра. Было время, что уровень поднимался так, что затапливало улицу Новороссийскую. Сегодня оно самоочищается. Последние два года в нем ведрами начали раков ловить. Это говорит о том, что качество воды стало намного лучше.

Фото: Олег Черных

Губернатор предложил дать набережной имя директора ЧТПЗ Александра Федорова, который умер в 2012 году.

Новый арт-объект — сердце из молодой ивы «Храм в сердце» — создали челябинские флористы Фото: Олег ЧЕРНЫХ

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