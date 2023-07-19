Реконструкция очистных сооружений в Челябинске выполнена на 17 процентов

Фото: Олег Черных

В Челябинске до мая 2024 года должна завершиться реконструкция очистных сооружений. На сегодня работы выполнены на 17 процентов. Об этом губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на месте доложил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Фото: Олег Черных

Глава региона поинтересовался, за счет чего планируется избавиться от неприятного запаха.

— За счет чего уйдет запах, который всех тревожит, идет постоянный выброс сероводорода? — спросил Алексей Текслер.

— Здесь полностью замкнутый цикл, — пояснил Астахов. — Все объекты будут иметь закрытый формат, и как раз не будет этого постороннего запаха. Полностью закрываем и рекультивируем. Полностью будет осуществляться вывоз песка и ила, который у нас в достаточном производстве сейчас находится. То есть технология будет иметь замкнутый цикл и вывозиться.

Фото: Олег Черных

Фото: Олег Черных

Также Астахов сообщил, что удалось решить проблему с импортным производством. Часть привезут из Турции, где уже идет производство для Челябинска. Остальное делают в России.

Фото: Олег Черных

— Оборудование на 40 процентов закуплено, — пояснил Астахов. — 60 процентов законтрактировано и находится в производстве.

Надо отметить, что уже сегодня на очистных сооружениях не ощущается резкого запаха. Работы пообещали закончить в срок — в мае 2024 года.

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