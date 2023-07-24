Дешево и рядом с вузом? Почем небольшие квартиры для студентов в Челябинске

Фото: Shutterstock

О чем мечтает среднестатистический студент? Выспаться и легко сдать экзамен. А чего больше всего хотят его родители? Чтобы было, где спать и вкусно поесть. Пока у абитуриентов дрожат коленки в ожидании зачисления, их мудрые родители уже подыскивают жилье в Челябинске: общежитие дают не каждому, а стоимость аренды квартиры сегодня почти равна платежам по ипотеке. Узнали у риелторов и экспертов сервиса недвижимости Домклик от Сбера — что и где можно купить студенту.

Пока дети поступают, родители ищут им жилье поближе к вузу. Фото: Анна ВОЛКОВА

Когда искать квартиру?

Сейчас идет горячая пора — приемная кампания в вузах Челябинска, в областной центр стекаются абитуриенты со всей области и даже из других регионов. И всем нужно где-то жить. По словам руководителя департамента нового и строящегося жилья «DAN-недвижимость» Алексея Найденова, спрос на квартиры для будущих студентов держится до сентября.

– Если говорить про аренду, то динамику роста мы видим уже с мая, так как родители заранее ищут квартиру для ребенка. Арендуют как иногородние, так и местные жители, – добавляет руководитель департамента новостроек компании «Этажи» в Челябинске Татьяна Соколова.

В центре Челябинска строится не так много новых домов. Еще меньше — с недорогими квартирами. Фото: Анна ВОЛКОВА

В среднем снять студию или однушку в самом центре города, в районе проспекта Ленина (рядом находятся крупнейшие вузы — ЮУрГУ, педагогический, аграрный, физкультуры и спорта и другие), можно за 15-30 тысяч рублей в месяц. А если квартира новая и с хорошим ремонтом — выйдет еще дороже. Предложений в этом районе, судя по базе объявлений Домклик, сейчас не так много. Но это можно объяснить тем, что дипломники еще не освободили жилплощадь.

Студии сдают позиции

Сравнивая цены на аренду и на покупку жилья, многие предпочитают второй вариант — зачем несколько лет отдавать деньги чужому дяде, если можно выплачивать примерно столько же по ипотеке на «свое»? Правда, как уверяет Татьяна Соколова, такие сделки стараются провести заранее:

– С вузом определяются обычно уже за год, и в этот срок подбирают варианты, оформляют ипотеку и заключают сделку. В первую очередь рассматривают новостройки, так как 80% покупают в ипотеку, и ставка решает. Обычно присматриваться начинают уже с весны, готовы покупать на этапе стройки с ближайшим сроком сдачи, и обязательное условие — готовый ремонт от застройщика. Если подходящих новостроек не находят, то переходят на квартиры вторичного рынка.

Спросом как в сегменте покупки, так, собственно, и аренды пользуются студии — из соображений экономии. Также рассматривают небольшие однокомнатные квартиры. Кстати, по наблюдениям Татьяны Соколовой, новые студии рядом с университетом нередко покупают не столько родители, сколько инвесторы — место хорошее и всегда найдет своего арендатора или покупателя.

Квартиры в домах прямо рядом с вузом разбирают как горячие пирожки. Фото: Анна ВОЛКОВА

Алексей Найденов поддерживает: родители все чаще стали заглядываться не на маленькие студии — 24-26 кв.м., а на однокомнатные квартиры в новостройках большей площади — 35-40 «квадратов»:

– Цена на студии превысила психологический рубеж в 2,1-2,2 млн рублей, поэтому однокомнатные квартиры становятся предпочтительнее для покупателей. Учитывая, что основной драйвер рынка — ипотека, то есть расплачиваться за жилье долго, близость вуза перестает быть приоритетной. Важно, что дальше будет происходить с квартирой, — будет ли там жить подросший студент с семьей или она пойдет под сдачу. Поэтому и смотрят сегодня на ЖК с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью, – говорит Алексей Найденов. – А вот что касается вторичного малогабаритного жилья в центре Челябинска, то спрос на него есть всегда. Но чаще всего для студентов ищут квартиры с хорошей отделкой, чтобы было комфортно жить во время учебы, а потом, в случае чего, проще сдавать в аренду.

Пока дети штудируют учебники, родители вникают в тонкости ипотечных программ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цена «квадрата» возле вузов в Челябинске

Предпочтения — предпочтениями, а на окончательный выбор между студиями и «однушками», «первичкой» и «вторичкой» в первую очередь влияет цена вопроса в конкретном районе.

Курчатовский район, вблизи ЧелГУ, Университетская набережная. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 100 тысяч рублей, на вторичном рынке — 90 тысяч рублей.

– Застройщик, который активно развивает эту локацию, в прошлом году перестал продавать квартиры с готовым ремонтом, и это повлияло на спрос: он снизился, – поясняет Татьяна Соколова.

Жить в пешей доступности от вуза — удобно, но недешево. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный район, вблизи ЮУрГУ. В центре стоимость выше: «квадрат» в новостройке в среднем обойдется в 150 тысяч рублей, на вторичном рынке — 120 тысяч рублей.

– Получается, что за 3,6 млн рублей можно купить студию в черновой отделке, а можно — небольшую однокомнатную квартиру на вторичном рынке. Так что многие меняют выбор в сторону вторичного рынка, – говорят в компании «Этажи».

АМЗ, медицинский университет ЮУГМУ. Здесь покупатели чаще обращают внимание на новостройки — например, хорошие продажи были в ЖК «Ярославский», «Три кита». Средние цены — 90 тысяч за «квадрат» от застройщика, и 80 — «от хозяина».

Если покупать — то в ипотеку

Уже который год Челябинск входит в пятерку российских миллионников, где жилье дорожает семимильными шагами. Вздыхай — не вздыхай по временам дешевых метров, а время назад не повернешь: пора приспосабливаться к новым условиям. И новым ценам. Тем более что сейчас есть много инструментов, которые могут сделать приобретение квартиры более комфортным для семейного бюджета — льготная ипотека, собственные программы банков и застройщиков.

В центре города — самая активная студенческая тусовка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так, в Сбере есть ипотека для тех, у кого нет денег на первоначальный взнос, — в качестве залога можно использовать другое жилье в собственности (например, родительскую квартиру). Это хорошая возможность «в последний момент» предпочесть аренде квартиры для студента — ее покупку.

Есть хорошие новости и в сфере льготной ипотеки. Сбер запустил специальную программу, которая позволяет почти в два раза снизить ставку по ипотеке с «Господдержкой». Дисконт действует в период строительства дома. Это партнерская программа банка и застройщиков, и два челябинских ЖК участвуют в ней — «Парковый» и «Олимп». Сейчас квартиры в них по программе «Господдержки» можно приобрести по ставке от 4,8% (а «стандартные» условия — от 7,7%). Подробнее об этом читайте в журнале Домклик.

Тем, кто уже сейчас присматривает квартиру для студентов «на будущее», например, если поступление планируется только в следующем году, стоит знать и о том, что до 31 августа в «Сбере» действуют сниженные ставки по основным льготным ипотечным программам — «Господдержка» (летняя ставка — от 7,4%), «Семейная ипотека» (от 5,4%), «IT-ипотека» (от 4,1%). Это шанс заранее присмотреть хорошую квартиру для будущих студентов поближе к популярным вузам и приобрести ее с меньшими расходами. Все подробности найдете здесь.

Читайте также

• «Вот она, разгуливает тут в купальнике!»: как избавиться от назойливого внимания соседей в загородном доме

• Процент имеет значение: 5 способов снизить ставку по ипотеке в Челябинске

• Панелька, но с окнами в пол: чем застройщики Челябинска заманивают покупателей

• За город! Как выбрать поселок в окрестностях Челябинска для семьи с ребенком

Реклама. ПАО Сбербанк. LjN8KWb5T