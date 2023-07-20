Экстрим-парк продолжил работу после гибели мужчины на зиплайне. Фото: соцсети экстрим-парка Grifon

20 июля экстрим-парк на Айских притесах в Челябинской области открылся после гибели туриста из Пермского края. Информация о частичном возобновлении работы появилась в официальной группе парка в социальной сети.

– По завершению внутреннего расследования обстоятельств произошедшего, администрацией экстрим-парка GRIFON принято решение о частичном его открытии, – сообщили в группе «GRIFON. Большие притесы».

В настоящий момент в экстрим-парке заработали качели над обрывом, веревочный парк и подвесной мост. За новыми впечатлениями посетителей ждут каждый день. По предварительной записи каждые выходные инструкторы вновь будут организовывать прыжки с веревкой. Не работает лишь зиплайн, где на минувших выходных разбился мужчина.

– Ограничения в работе спуска на троллее будут действовать до окончания следственных действий, – отметили в администрации парка.

Напомним, турист из Пермского края разбился при спуске на зиплайне, ударившись об металлическую лестницу в конце пути. Очевидцы и врачи скорой помощи пытались спасти мужчину, но реанимационные действия не помогли.

По факту смерти туриста дело возбудил Следственный комитет по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

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