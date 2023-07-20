История в камне. От сталинских высоток до современных небоскребов

Фото предеставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Идея строительства первого советского небоскреба родилась еще в 20-х годах прошлого века, а в 1932 уже был принят за основу проект Дворца Советов. 420-метровое здание планировалось возвести на месте взорванного Храма Христа Спасителя, и оно должно было стать самым высоким в мире, символом мощи государства рабочих и крестьян. Строительные работы прервала Великая Отечественная война, и возобновить их не удалось. Тем не менее, советские руководители не отказались от масштабных планов застройки столицы высотными объектами. О том, какие из них удалось реализовать, какие так и остались на бумаге и куда растут современные небоскребы – в этой статье.

Возвращение красоты

Высотное строительство планировалось вести не только в Москве – проекты Домов Советов разрабатывались для Казани, Челябинска, Свердловска, Новосибирска и Барнаула. Воплотить в жизнь эти задумки не удалось, но, тем не менее, Челябинск стал одним из немногих нестоличных российских городов, который может похвастать сталинской высоткой. Это главный корпус Южно-Уральского государственного университета – здание с весьма непростой историей.

Его проект был разработан в 1951 году, а прототипом стал Московский государственный университет. Практически сразу после начала строительства в СССР развернулась борьба с «архитектурными излишествами», и в итоге челябинская высотка оказалась совсем не похожей на свою столичную старшую сестру. Было решено убрать из проекта верхние этажи, а главное – избавиться от башни, шпиля и различных надстроек, что сделало здание непропорциональным и совершенно безликим.

Исправить архитектурную ошибку и восстановить первоначальный облик объекта было решено в 90-е годы, а в нулевые началась масштабная реконструкция, в ходе которой были надстроены три этажа в центральной части, две башни и шпиль. На его вершине водрузили герб Российской Федерации, а на крыше – медные скульптуры Прометея, несущего огонь знаний, и богини победы Ники. Сейчас высота университетского корпуса вместе со шпилем – 86 метров, он вплоть до 2007 года был самым высоким зданием Челябинска и по сей день остается наиболее узнаваемым символом города.

Московский ампир

Высотка МГУ на Воробьевых горах держала пальму первенства по высоте среди столичных зданий более полувека. Главный университетский корпус был построен в 1949—1953 годах. Высота со шпилем – 235 метров, центральная часть насчитывает 32 этажа. Кстати, в первоначальном проекте никакого шпиля не было – предполагалось, что здание будет увенчано 40-метровой скульптурой – сначала речь шла о памятнике Михаилу Ломоносову, затем – Владимиру Ленину. Но эта идея так и не была реализована – МГУ украшает 57-метровая игла с пятиконечной звездой на вершине.

Не предусматривалось шпиля и в проекте дома на Смоленской площади, где располагается Министерство иностранных дел России. По легенде, указание установить его дал лично Иосиф Сталин. Это вызвало технические трудности - расчёты показали, что здание не выдержит каменной надстройки, поэтому шпиль соорудили из листовой стали. Ввиду хрупкости данной конструкции здание МИД оказалось единственной высоткой без пятиконечной звезды. Зато ее украшает огромный герб СССР из железобетона – его площадь 144 квадратных метра. Центральный объём здания МИД включает 27 этажей, высота - 172 м.

Гостиница «Украина» гораздо выше – она занимает второе место среди небоскребов сталинского периода: 206 метров с учетом 73-метрового шпиля, 34 этажа в главном здании. Первый камень здания на Кутузовском проспекте – как и всех других московских высоток - был торжественно заложен 7 сентября 1947 года, в день празднования 800-летия Москвы, но строительство началось только в 1953, а открытие состоялось в 1957. Таким образом, «Украина» стала последней сталинской высоткой столицы. Кстати, она была задумана не только как роскошный отель - в боковых пристройках располагалось более 250 жилых квартир.

Два высотных здания в стиле советского ампира были отданы под жилье для высокопоставленных москвичей полностью. Это дома на Котельнической набережной и на площади Восстания (сейчас – Кудринская площадь). Первая высотка строилась как «город в городе» в 1938-1940 и 1948-1952 годах, кроме 540 квартир там располагались магазины, почтовое отделение и кинотеатр «Иллюзион». Центральная часть имеет высоту 176 метров и насчитывает 32 этажа. Здание на Кудринской состоит из основного корпуса в 24 этажа высотой 156 метров и 18-этажных боковых. Дом был очень передовым для того времени – там была оборудовано центральное кондиционирование, а в подвале находились подземные гаражи.

Восьмое чудо

Самые маленькие сталинские высотки – это административное здание на площади Красных Ворот (138 метров, 24 этажа) и гостиница «Ленинградская» на Комсомольской площади (21 этаж и 136 метров высоты). А самым масштабным проектом должен был стать 275-метровый 32-этажный дом в Зарядье. Его не удалось завершить из-за смерти Сталина – успели возвести только стилобат, на котором в 1960-е годы была построена гостиница «Россия», а сейчас на ее месте разбит парк «Зарядье».

Впрочем, восьмая высотка в стиле сталинского ампира в столице все-таки появилась, но гораздо позже – в начале 21 века. Жилой небоскреб «Триумф-Палас» был возведен компанией «Донстрой» в Хорошевском районе Москвы. Здание состоит из девяти корпусов разной этажности на едином стилобате, а доминантой служит центральная 57-этажная секция высотой 264 метра с учётом 48-метрового шпиля. В 2003 году, после установки этого шпиля, для которой использовались вертолеты, «Триумф-Палас» стал высочайшим жилым зданием Европы, правда, сейчас он занимает только 19-ю строчку рейтинга.

Фото предеставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Архитектурное событие

Девелопер «Донстрой» не остановился на достигнутом и по-прежнему на своих объектах внедряет самые смелые архитектурные решения. Один из самых необычных проектов компании находится в стадии реализации, но уже стал лауреатом престижной премии Национального объединения изыскателей и проектировщиков сразу в двух номинациях. Это четвертый квартал жилого комплекса «Событие» в престижном районе Раменки на западе Москвы.

Фото предеставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Небоскреб «Событие-4» - действительно революционное событие в строительстве. Это настоящий вертикальный «город будущего», который ставит Москву в один ряд с такими флагманами современной архитектуры, как Сингапур, Ванкувер или Торонто. Стиль ансамбля из трех 50-этажных башен четвертого «События» — минимализм, здания «завернуты» в чистые и эффектно прорисованные линии белоснежных оболочек. Проект разработали специалисты мирового класса из британских бюро LDA Design и UHA London, а футуристичные «гибкие» фасады с тонированными стеклами, отражающими городские панорамы, созданы знаменитым московским архитектором Филиппом Никандровым – автором башни «Эволюция» в «Москва-Сити» и «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге.

Фото предеставлено пресс-службой ДОНСТРОЙ

Но главная фишка «События-4», делающая его по-настоящему уникальным, — это единственные в Москве «зеленые» общественные пространства на высоте птичьего полета. На крыше небоскреба оборудован самый современный парк, а на уровне 25 и 27 этажей проложены sky-мосты. Это новый стиль жизни на высоте во всех смыслах, и все прелести этой жизни – исключительно для резидентов квартала. Им и только им предоставляется возможность совершить романтическую прогулку или бодрящую пробежку прямо в облаках, позагорать в зеленой лаунж-зоне, поработать в современном коворкинге, выпить чашечку кофе или полакомиться мороженым на уютной террасе.

Свое любимое место и занятие по душе в небесных парках найдет каждый житель «События-4». Но что бы он ни делал, с ним всегда – потрясающие панорамные виды на живописные парки и знаковые места столицы, в том числе, и на знаменитые сталинские высотки.