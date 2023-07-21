Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Стройка будет только расти»

Детский сад в Парковом откроется уже в этом году. Фото: пресс-служба губернатора.

Середина строительного сезона, а это значит, что работы в Челябинске должны быть на максимуме. За это лето в городе должны сдать школы, детские сады, спортивные комплексы, большие планы по благоустройству. Губернатор Челябинской области посетил несколько знаковых для города объектов и обсудил с подрядчиками график выполнения работ. На особом контроле находится строительство детских садов и школ.

— По итогам 2022 года уже практически 80% детей учатся в первую смену, и это число с каждым годом увеличивается, — отметил Алексей Текслер. — Для этого в регионе в прошлом году построили 6 новых школ: в Верхнеуральске, Копейске, Миассе, Кунашакском, Пластовском и Сосновском районах. Еще 7 строим и реконструируем в этом году. Продолжаем программу по капитальному ремонту действующих школ.

КУРС НА НОВЫЕ ШКОЛЫ

Большая потребность в школах и садах остается в новых районах Северо-Запада Челябинска и Сосновского района. Поэтому свой объезд Алексей Текслер начал с «Паркового».

— «Парковому» мы сейчас уделяем серьезное внимание, — отметил глава региона. — В этом году завершим первый этап по улице Бейвеля, это будет полноценный проспект: широкий, удобный, рядом реализуется проект экопарка в районе образовательного центра и детского сада. Сегодня посетили детский сад, он будет построен вовремя.

В детском саду по улице Бейвеля уже вовсю идет внутренняя отделка, а на улице ставятся беседки.

Еще две школы строятся на Тополинке. Их возведение идет по концессионному соглашению с ВЭБ.РФ. Если в 34-м микрорайоне работа кипит, то в соседнем 33-м понадобилось вмешательство губернатора.

— В 33-м микрорайоне есть проблемы со стройкой, поручения были даны, — отметил Алексей Текслер. — Крайне важный объект, мы видим, что подрядчик не исполняет свои обязательства, будем разбираться.

Некоторые застройщики пожаловались на нехватку материалов, на что губернатор дал поручение Минстрою проработать вопрос с производителями, при необходимости открывать новые производства.

— Стройка будет только расти, — подчеркнул Алексей Текслер. — Поэтому занимайтесь отраслью строительных материалов.

Новые объекты строятся по всей области. Первая новая школа уже открылась в этом году в селе Тагайкуль в Копейске. Помимо Челябинска, идут работы по реконструкции и строительству в Магнитогорске, селе Айлино Саткинского района, Каслях, Сарафаново, Увельском районе, в «Вишневой горке» Сосновского района.

НОВЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И КАМНИ ДЛЯ САДА

Также Алексей Текслер посетил знаковые для Челябинска скверы. Ко Дню города завершат обустройство Сада камней.

— Большое количество объектов благоустройства реализуется сегодня в Челябинске, — сказал глава региона. — Самый знаковый — Сад камней. Мы завершим прогулочную зону вдоль новых набережных. Большое внимание будет уделено детским площадкам, также будет сделан самый большой в городе сухой фонтан. Ситуацию буду контролировать.

Губернатор рассказал, что появятся у сада и свои камни по примеру экспозиции в Сатке. Многотонные глыбы покажут внутреннюю красоту Уральских гор.

Набережная вырисовывается и в Ленинском районе вдоль озера Смолино. Сегодня от ДК ЧТПЗ проходит удобная дорожка для прогулок и бега.

Алексей Текслер предложил дать набережной Смолино имя промышленника Александра Федорова. Фото: пресс-служба губернатора.

— Живу в этом дворе, гуляю здесь с собакой каждый день, — делится пенсионерка Любовь Мышкина. — Здесь были тропинка и кустарники, а сделали все быстро, за лето. Стало красиво, цивилизованно.

Теперь две набережные на Смолино решено соединить. Проект представили губернатору Алексею Текслеру. Появятся мостики, лодочная станция, пляж и плавающий сад. Новая набережная будет носить имя директора ЧТПЗ и мецената Александра Федорова.