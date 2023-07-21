В Сатке Челябинской области открыли ледовую арену с секциями по хоккею и фигурному катанию

Ледовая арена «Сатка» будет готовить фигуристов и хоккейную смену для российских клубов. Фото: пресс-служба губернатора

Сатка не славится хоккейными командами и именитыми фигуристами. Зато здесь есть мальчишки, которые играют в местном клубе, мечтают о карьере и о том, чтобы их заметили. Мечта стала ближе с появлением в городе своей ледовой арены.

История строительства ЛА «Сатка» началась с обычного разговора губернатора с жителями района. Одна из женщин попросила построить в городе крытый лед.

— Несколько лет назад на встрече с жителями в Сатке я узнал, что не хватает спортивного объекта с искусственным льдом, — отметил Алексей Текслер на церемонии открытия комплекса. — Сергей Коростелев (президент группы «Магнезит». — Ред.) был рядом и мгновенно дал согласие строить его вместе. Когда есть синергия власти и бизнеса, это замечательно.

— Наша работа началась с трех слов губернатора: «Вместе строить будем?» — вспоминает Сергей Коростелев. — Сегодня губернатор предложил строить новый объект в западном микрорайоне. Сейчас займемся проектно-сметной документацией, выберем проект и опять вместе его построим.

ПРИЕДУТ ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ

Первым звездным тренером детей из местной команды стал легенда советского и российского хоккея Сергей Федоров. Он забил шайбу в ворота будущих чемпионов.

— Как успехи? Попадаете по воротам? — поинтересовался Сергей Федоров.

— Нормально, попадаем, — ответили юные хоккеисты.

— У меня есть игроки, которые не совсем попадают по воротам, — прокомментировал именитый хоккеист.

— Через несколько лет замените, — предложили в клубе.

На фото: Алексей Текслер, Сергей Федоров, Игорь Бутман и будущие звезды хоккея.

Шутки шутками, но уже сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с областной спортивной школой «Трактор» и спортшколой олимпийского резерва «Тодес». Лучшие попадут в областной клуб, а там уже ребят ждут другие перспективы.

Обеспечение тренерскими кадрами в Сатке — одно из условий, которое поставил губернатор Алексей Текслер.

— Наши базовые школы будут здесь реализовывать свои программы, на днях приедет тренер по фигурному катанию, — рассказал глава региона. — Мы все наши спортивные школы берем в обойму областных школ, которые будут следить за успехами детей, передавать свои методики, повышать квалификацию тренеров. Это целая система, которую мы выстраиваем в регионе.

Арена «Сатка» включает в себя спортивный зал с ледовым полем размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест, хореографический и тренажерный залы, раздевалки, бросковую зону, радиорубку — все, что вы найдете сегодня в любом современном дворце регионального уровня.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы уделяем серьезное внимание появлению новых спортивных объектов, которые очень востребованы. В начале года мы открыли ледовый спортивный зал с искусственным льдом в Чесме, замечательный объект «Высота» в Озерске, также градообразующее предприятие Озерска открыло в этом году в Челябинске академию «Трактор» и тренировочный каток. В сентябре планируем сдать ледовый дворец в Усть-Катаве. Принято решение и уже завершено проектирование ледового дворца в Кунашаке. На стадии завершения находится проектирование объектов в Аше и Миассе, причем мы это будем делать с градообразующими предприятиями: Ашинским метзаводом и компанией «Папилон». Планов у нас много, сегодня мы имеем хорошую динамику.