Стальное сердце страны: каких успехов добился город металлургов в 2023 году?

Городской курорт «Притяжение» – пространство, которому нет аналогов в стране. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

Легендарному Магнитогорску исполнилось 94 года. Важнейшую дату традиционно отмечают одновременно с профессиональным праздником большинства жителей города – Днем металлурга. Город с богатым культурным наследием стремительно растет, развивается и совершенствуется день ото дня. О комфорте горожан здесь заботятся с особым трепетом. В Магнитогорске появились уникальные общественные пространства. Всего около десятка объектов – и это только за текущий год.

Привлекательным и перспективным город видится не только местным жителям. Магнитку высоко оценивают и эксперты. Промышленный центр области ежегодно попадает в первую десятку городов по уровню жизни, качеству дорог и реализации инвестиционных проектов. Здесь приятно учиться, работать и жить.

Комфорт для жизни

Магнитогорск принимает участие в семи нацпроектах. В рамках одного из них полным ходом идет работа по благоустройству сквера Ветеранов Магнитки. Памятное место отдыха для многих жителей города стало победителем в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды» еще в прошлом году. В сквере уже оформлены границы тротуарных дорожек и центральной аллеи, установлены бордюры, а работы по обрезке аварийных деревьев и кустарников полностью завершены. Планируется, что обновленный сквер примет гостей уже в конце сентября этого года. Разумеется, на одном лишь этом объекте работы в Магнитке на заканчиваются.

Ко Дню города и Дню металлурга закончилось масштабное строительство второй очереди парка «Притяжение». В торжественной церемонии открытия приняли участие полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Это грандиозный проект не только в масштабах региона, но и всей страны. Первую очередь презентовали ровно год назад. Вторую – на днях. На территории «Притяжения» построили искусственное озеро с набережной и сценой, пикниковый остров, видовой мост, экологическую тропу и большую детскую площадку. Все для того, чтобы отдых в городе был максимально комфортным:

- Этот объект будет продвигать и Магнитогорск, и регион, как значимый туристический центр. Магнитка вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Развитие города и комбината идут параллельно, в этом залог успешности Магнитогорска, – рассказал губернатор Алексей Текслер.

До 2025 года в «Притяжении» появятся десятки уникальных по своей задумке и реализации объектов, включая фристайл-арену и четырехзвездочный отель.

- Хочу от имени всех горожан сказать Виктору Филипповичу Рашникову огромное спасибо за такой подарок. Благодаря его инициативе в городе появилось еще одно замечательное место для отдыха, – отметил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Все лучшее – детям

Город преображается на глазах. Кардинальные перемены ожидают и ДЗК «Абзаково». Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

В рамках нацпроекта «Демография» в Магнитогорске полным ходом идет строительство детского сада в 147 микрорайоне. Учреждение сможет принять до 290 малышей и откроет свои двери для них уже в этом году. Строительство практически полностью завершено. В здании разместились помещения под 12 групп, здесь также появились кабинеты логопеда и педагога-психолога. А помимо залов для занятий музыкой и физкультурой, оборудовали соляную пещеру.

В ближайшее время в этом же микрорайоне построят новую школу, которая станет самой большой в городе. В ней смогут учиться 1224 ребенка. На территории разместят большой спортивный кластер с оборудованными залами и бассейном.

Кроме того, активно идет строительство детского загородного комплекса в Абзаково. Уже возвели 2 современных корпуса на 250 человек и уникальный спорткомплекс. В ДЗК планируют совместить классический оздоровительный отдых с познавательной программой:

- Задачей образовательного центра станет обучение молодежи и их физическое развитие. Вместе с МГТУ имени Г.И. Носова мы прорабатываем концепцию уникальной программы развития детей, которая поможет в полной мере раскрыть их потенциал. Такой масштабный проект зародился благодаря совместным усилиям губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера и администрации Магнитогорска, – говорит глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Новые дома

По традиции к масштабному празднованию Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске вводятся в эксплуатацию жилые дома. В этом году в городе торжественно открылась первая очередь жилкомплекса «Ключевой». Помимо строительства многоэтажек здесь развивают и комфортную инфраструктуру. Работы начали заблаговременно, поэтому в квартале уже появилась современная благоустроенная детская площадка.

Здоровая семья

Еще одна из важных задач – обеспечение доступной квалифицированной помощи маленьким пациентам города. В акушерском стационаре Центра охраны материнства и детства (ЦОМиД) Магнитогорска в этом году открыли четыре новых резервных индивидуальных родильных зала, оборудованных по последнему слову техники. Теперь персонал может не только принимать роды в современных залах, но и следить за состоянием ребенка, рассчитывая риски внутриутробного развития.

Особое внимание уделяется и реконструкции других отделений ЦОМиД. Ремонтные работы идут в хирургическом стационаре детской больницы, и они уже находятся на финишной прямой. Совсем скоро здесь появятся пять современных операционных, отделение анестезиологии и реанимации с четырьмя палатами, изолятором и реанимационным залом.

А в АНО «ЦКМСЧ» уже открылось обновленное отделение урологии. Новым домом для него стал терапевтический корпус, где под нужды подразделения капитально отремонтирован и реконструирован весь пятый этаж, а это почти 100 квадратных метров. Торжественное открытие состоялось как раз ко Дню металлурга и Дню города.

Культурный центр

Город хорошеет на глазах. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

Драматический театр им. А. С. Пушкина входит в десятку Forbes самых интересных провинциальных театров страны. В этом году он также стал обладателем гран-при фестиваля театров малых городов России. Награду в номинации «Лучший спектакль большой формы» получила постановка «Лавр».

Еще одним уникальным культурным объектом города и всеми любимым местом отдыха является Театр куклы и актера «Буратино» – он по праву считается одним из лучших кукольных театров страны. Сейчас в нем идут масштабные работы по реконструкции. Будут отремонтированы зал, сцена, гримерки артистов, рабочие кабинеты. Заменят все коммуникации, а также звуковое и световое оборудование. Преобразится здание театра и внешне – здесь уже идут фасадные работы. Здание полностью обновят к началу театрального сезона в 2024 году.

Праздничная атмосфера

Концерты, развлечения на свежем воздухе, вручение наград отличившимся жителям. Несмотря на пасмурную погоду двойной праздник прошел масштабно, красочно и феерично. На разных площадках города на протяжении нескольких дней магнитогорцы, как взрослые, так и дети, участвовали в спортивных, творческих, музыкальных мероприятиях.

В пятницу большая праздничная программа прошла у арены «Металлург», где собрались тысячи горожан. Перед зрителями выступили лучшие творческие коллективы города. Для жителей подготовили зажигательный концерт и дискотеку.

- Магнитка всегда шла в авангарде промышленности на всех этапах развития страны. Сегодня, несмотря на вызовы, вы продолжаете техническое перевооружение, создаете мощнейшее и современное металлургическое производство. Но главное, чем богата Магнитка, ее трудовым коллективом. Сплоченным, надежным и профессиональным, – сказал Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев.

Празднование продолжились и в выходные. На площадках в парке у Вечного огня и на территории городского курорта «Притяжение» жители приняли участие в культурной и спортивной программе. В завершение праздника в небе над городом засверкал салют:

- Наша обязанность поддерживать и приумножать все то хорошее, что было реализовано нашими дедами и отцами. Магнитка совершенствуется. И все реализованные проекты – тому подтверждение. Теперь город можно назвать не только рабочим, но и высококультурным. Здесь приятно жить, работать и отдыхать, – подчеркнул глава Магнитогорска Сергей Бердников.