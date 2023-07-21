В 10 километрах от линии боевых действий: жители Трехгорного доставили в Северодонецк гуманитарный груз

Жители Северодонецка, бойцы с благодарностью принимали посылки, собранные трехгорненцами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Северодонецк доставлены две тонны гуманитарного груза, собранного жителями Трёхгорного, швеями-волонтёрами, Приборостроительным заводом, Первичной профсоюзной организацией ПСЗ, предпринимателями. Возглавил команду волонтёров, передавших помощь бойцам и мирным жителям, Сергей Букрин, председатель Собрания депутатов города Трёхгорного, секретарьТрёхгорного местного отделения партии «Единая Россия».

Несмотря на бесконечные обстрелы, Мемориал славы, посвященный войнам Великой Отечественной войны в Северодонецке уцелел Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Это была непростая поездка. И дело не в том, что мы побывали в 10 километрах от линии боевых действий, видели разрушенные города, разбитые дороги. Дело в людях, в их силе духа, — рассказывает Сергей Букрин. — Полтора месяца Северодонецк подвергался непрерывным обстрелам. Кажется, что жизнь покинула этот город навсегда. Но нет. Действительность Северодонецка: разрушенные здания, дороги, инфраструктура. И среди домов, зияющих черными глазницами окон, горит Вечный огонь как символ победы, которая обязательно будет!

— Недавняя командировка в Северодонецк не первая для вас. Вы не останавливаетесь на одном только участии в сборе гуманитарной помощи.

— Для меня это важно. В зоне СВО сегодня находятся земляки, друзья, родственники. По ряду объективных причин, связанных с моим прежним местом работы, не могу физически находиться рядом с ними. Но появилась возможность лично доставить груз, лично встретиться с бойцами, с гражданскими, и я понял, что просто не могу не ехать. Первая поездка была в январе этого года. Вторая — в середине июля.

Казалось, что жизнь в Северодонецке замерла навсегда... Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мне очень приятно, что трёхгорненцы активно поддерживают сбор гуманитарной помощи. И особенно приятно видеть участие моих коллег, депутатов, среди которых большинство — представители и сторонники «Единой России».

— Специальная военная операция стала для всех нас проверкой, в том числе на человечность…

— Это действительно так. Вспомните, когда объявили о мобилизации. Некая растерянность сменилась активной деятельностью. Объединились все. В пункте сбора в местном отделении партии «Единая Россия» были собраны продуктовые наборы, вещи, медикаменты и многое другое. И дело это продолжается. Мы с коллегами-депутатами, сотрудниками администрации регулярно собираем помощь.

Жители Северодонецка потихоньку возвращаются в свой город, разбирают завалы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Сергей Андреевич, вы постоянно упоминаете своих коллег. Чувствуется, что в Трёхгорном сложилась хорошая рабочая команда.

— Да, в Трёхгорном сформирована эффективная команда единомышленников, нацеленная на результат. После избрания главой города Данила Громенко были пересмотрены подходы к технологии взаимодействия представительной и исполнительной власти. Это позволило выстроить более эффективное взаимодействие. И первые положительные результаты не заставили себя ждать. На рабочих совещаниях главы города и депутатского корпуса стали обсуждаться проблемы на избирательных округах. Перед этим были проинспектированы все территории округов, составлены и запущены в работу протоколы. Для простого человека эта работа выражается в понятных ему вещах: у подъездов появляются скамейки, благоустраиваются дворы, проходит обрезка старых аварийных деревьев. Для нас как для депутатов нет «маленьких вопросов».

— Наверняка есть и вопросы, которые влияют на качество жизни в городе в целом?

— Конечно. Из самых значимых я бы назвал реализацию национальных проектов. В Трёхгорном при поддержке губернатора Челябинской области и партии «Единая Россия» в 2022 году реализовано два больших проекта «Городская среда»: построены парк «Глухарь» и скейт-парк «Поколение Z».

Активно реализуется федеральная программа «Инициативное бюджетирование»: в 2022 году из 16 заявленных проектов отбор прошли 11, в том числе 4 при непосредственном содействии депутатов.

Совместно с администрацией города Собранием депутатов Трёхгорного проведена огромная и кропотливая работа по формированию мероприятий развития горнолыжного комплекса «Завьялиха». Разработана стратегия взаимодействия с потенциальным инвестором — ЧРОО «Федерация фристайла Челябинской области», идёт подготовка трёхстороннего соглашения области, инвестора и города. Реализация этого соглашения будет способствовать развитию инфраструктуры горнолыжного комплекса, организации рабочих мест, а значит, и привлечению дополнительных доходов в бюджет города.

Ещё один важный вопрос — передача Асфальтобетонного завода на базе передвижной установки AMMANN GLOBAL-200 Quick в казну города. В 2022 году по совместной инициативе администрации и Собрания депутатов изменён статус объекта — из движимого в недвижимое имущество. Это позволило значительно увеличить его стоимость и повысить инвестиционную привлекательность для дальнейшего использования. Решён вопрос о вовлечении Асфальтобетонного завода в деловой оборот при реконструкции скоростной трассы М-5 на территории Катав-Ивановского района, что также позволит привлечь дополнительные доходы в город.

Повторюсь — в Трёхгорном сформирована команда единомышленников, это позволило нам добиться результата по многим направлениям.

— Горожане — единомышленники власти?

—Всегда есть место критике, и это нормально. Что могу точно сказать, власть сегодня смотрит в одном направлении с жителями. Мы становимся более открытыми: помимо традиционных часов личного приёма, депутаты, представители администрации ведут социальные сети, отвечают там на вопросы. В прямом эфире в популярных пабликах и на местном телеканале показываем заседания Собрания депутатов. Люди видят, что мы готовы к диалогу. Конечно, порой бывает сложно объяснить, почему тот или иной вопрос решается не так быстро, как хотелось бы. Но чаще всего приходим к взаимопониманию.

На ваш вопрос отвечу утвердительно ещё и потому, что перед лицом опасности, перед лицом общей беды в Трёхгорном никто не думает, кто, где и кем работает. Регулярный сбор и отправка гуманитарной помощи, в которых принимают участие горожане, — яркое тому подтверждение.