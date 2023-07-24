«Иногда казалось, что я его ненавижу»: откровение мамы, которая спасает взрослого сына от наркотической зависимости

Маме приходится спасать взрослого сына Фото: Егор ИВЛЕВ

Пока наркоманы и алкоголики ищут денег на новую дозу или рюмку, дома их ждут матери, жены и дети. Именно они пытаются подчинить зависимость и спасти любимых людей. Паша употребляет наркотики не первый год, мама запирала его дома, уговаривала все бросить и все время контролировало. Но это не помогало. Ксения рассказала КП-Челябинск, как смогла спасти сына и узнала, что сама созависимая – слилась с сыном, контролировала его, забывая о себе. Публикуем ее рассказ:

– Мой 23-летний сын – зависимый. С 8–9 класса стал плохо учиться, поведение начало хромать. В 2015 году поступил в автотранспортный техникум, но ходил туда без интереса. Там нашлись ребята, которые тоже не хотели учиться. На выпускном курсе его руководитель стала жаловаться на странное поведение и глаза. Она предполагала, что он употребляет насвай. Я не посчитала это угрозой. Провела с ним беседу, а он лишь подтвердил это.

В 2020 году он закончил учебу. Я особо ничего плохого не наблюдала за ним. Напрягало больше всего то, что не хотел работать. Он гулял, выпивал с друзьями, но я думала: молодой, пройдет. Часто жил у бабушки с дедушкой, потому что там рядом были его товарищи. Связь поддерживали по телефону.

Он становился неуправляемым. Ругались, я настаивала, чтобы он ехал домой. Стал приезжать пьяным. Меня возмущало, что он даже не стыдился приходить в таком состоянии.

В 2021 году мне сообщили, что он употребляет «синтетику». Я сразу забрала его домой. Было сложно, ловила его и под какими-то таблетками. Постоянно разговоры и ругань. Доверия уже не осталось. Когда зависимые пытаются уйти от наркотиков, они начинают пить. И он «гордился» тем, что может «справляться» с зависимостью при помощи алкоголя.

Мы переехали, новые соседи стали часто мне говорить, что Павел какой-то странный. Ситуация стала приобретать большой масштаб. Я постоянно хотела его контролировать, проверяла вещи, иногда приходилось забирать пьяным домой поздно с улицы. Часто говорил, что придет домой и не приходил. Я понимала, что он в нехорошем состоянии. Деньги и вещи из дома не пропадали, до этого еще не дошло.

Наши эмоции были неустойчивые. Если он в здравии, мне хорошо. Как только он загулял или выпил, у меня сразу рушился мир. Эти эмоциональные качели просто выбивали меня из сил. Иногда казалось, что он меня предал, что он меня не любит. Ведь кажется, что любящий человек сделает все возможное, чтобы побороть эту тягу. Задавалась вопросом: почему это происходит именно с нами? Иногда казалось, что я его ненавижу.

Казалось, что все эти годы были прожиты впустую. Мы стали следить друг за другом. Он смотрел за мной, что я делаю на кухне. А я за ним: просила не закрываться в туалете, запирала его дома, чтобы не ушел. Мне стало страшно находиться с ним один на один, когда он в таком состоянии.

Поняв, что это начало конца, что я так больше не могу, обратилась в реабилитационный центр. У меня есть знакомые, которые после них живут хорошо. Я понимаю, что это на всю жизнь. Ребят там учат жить с этим, помогают справляться, они поддерживают друг друга. Я предлагала сыну это еще полгода назад, он был уверен, что справится, но наша жизнь стала настолько невыносимой, что мне пришлось поставить ультиматум: либо ты уходишь из дома, либо едешь в ребцентр. Он согласился поехать. Мы пошли на обман, сказали, что это на месяц и бесплатно. Когда подписывали договор, там он и узнал правду. Но домой проситься не стал. Сейчас мы общаемся письмами. Он пишет про свои маленькие победы и поражения. Я уверена, там он проходит тяжелый путь, узнает себя заново и достает из глубин свои страхи и боль.

А я сейчас могу спокойно планировать свой день и не ждать его проделок. В отношении сына я спокойна: он в надежных руках и под присмотром.

В Челябинской области создан реестр из пяти частных реабилитационных центров, которые получают субсидию от Министерства социальных отношений. Это проверенные и надежные организации, где можно не волноваться за условия содержания наркозависимых и их безопасность. Чтобы попасть туда, нужно позвонить напрямую в центр и попросить бесплатный курс реабилитации. Лечиться в них можно анонимно, без постановки на учет.

1. Центр социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью «Вершина». Контакты для связи: 8 (351) 233-60-60, www.narcotiki.net, vershina-stop@mail.ru.

2. Центр социальной адаптации «Спарта 74». Контакты для связи: 8 (951) 462-62-91, www.csa74.ru, info@csa74.ru.

3. Центр Реабилитации «ОНИС». Контакты для связи: 8 (351)231-46-33, www.onis74.ru, rehabonis74@mail.ru.

4. Центр Реабилитации «Вектор». Контакты для связи: 8-922-728-22-95, 8-908-936-83-46, www.crvektor.ru, cr.vektor@mail.ru.

5. Консультативно-реабилитационный Центр «Крылья». 8 (351) 223-16-53, 8 (919) 123-16-53, www.крылья74.рф, center_krilya@mail.ru.

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