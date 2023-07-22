Шестеро пострадавших, трое - дети: в Челябинской области лесовоз столкнул в кювет машину с командой свердловских велоспортсменов

Одного из пострадавших доставят в Челябинск на вертолете. Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Челябинской области неподалеку от Кыштыма груженый лесовоз вызвал аварию, из-за которой в кювете оказалась машина с пятью молодыми спортсменами из Свердловской области. УРАЛ с прицепом не рассчитал скорости и въехал в двигавшийся попутно УАЗ, после чего обе машины сместились на правую обочину и врезались в Toyota велосипедистов. Все три машины от мощного столкновения улетели в кювет.

Спортсмены из соседнего региона принимали участие в соревновании по маунтинбайку и ехали домой. В машине было пятеро велосипедистов в возрасте от 15 до 20 лет и их тренер. Всего в аварии пострадали 6 человек, трое из них – несовершеннолетние.

– 3 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести в городскую больницу Кыштыма, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. 1 пострадавший ребёнок был эвакуирован на вертолете Медицины катастроф в ЧОДКБ, – уточнили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В ГИБДД выяснили, что в УРАЛе не был установлен прибор учета рабочего времени, а шофер не получил необходимой категории для управления машиной. Водитель УАЗа не выполнил обязательного требования о страховке.

В правительстве Челябинской области сообщают, что на место аварии по поручения губернатора выехала первый заместитель регионального минспорта Анна Кодина.

– Также по поручению губернатора на место в соседний регион выехал министр спорта Леонид Рапопорт, – добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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