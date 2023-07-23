Велосипедист, эвакуированный на вертолете после в ДТП с лесовозом в Челябинской области, находится в тяжелом состоянии

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Один из велосипедистов, пострадавший в ДТП с лесовозом под Кыштымом, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Накануне его эвакуировали вертолетом Медицины катастроф в Челябинскую детскую областную больницу.

— Вся помощь оказывается в полном объеме, — сообщили КП-Челябинск в региональном Минздраве.

Еще трое находятся в городской больнице Кыштыма, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Спортсмены — участник соревнований по маунтинбайку — ехали в домой в Свердловскую области. В машине было пятеро велосипедистов (трое из них — несовершеннолетние) и их тренер.

Как сообщили в ГИБДД, водитель груженного бревнами «Урала» с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно двигавшимся УАЗиком. Автомобили съехали на обочину, где стояла Toyota со спортсменами.

Как оказалось, в «Урале» не был установлен прибор учета рабочего времени, а водитель не получил необходимой категории для управления машиной. У водителя УАЗа оказались проблемы со страховкой.

Прокуратура Кыштыма взяла на контроль доследственную проверку, которую проводит местная полиция. Начал доследственную проверку и региональный СК, — ход ее проведения взял на личный контроль глава ведомства Петр Решетников.

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