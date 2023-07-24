Дрон-опрыскиватель, инновационная техника и лучшие районированные сорта сельхозкультур: чем «День поля - 2023» удивил южноуральцев

На ежегодной областной сельскохозяйственной выставке «День-поля-2023» представили новинки в области селекции, растениеводства и животноводства Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На площади 19 гектаров гостям выставки представили более 170 единиц сельхозтехники, новинки в области селекции, растениеводства и животноводства.

Крупную агровыставку региона посетили более 5 тысяч гостей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Генеральные партнёры выставки «День поля-2023» - компания Ростсельмаш совместно с ООО «Агроцентр». Партнёры выставки: АО Фирма «Август», компания «КлеверFarmer», компания «ФосАгро-Регион», АО «Щелково Агрохим», ООО «Агро Эксперт Груп».Партнёр регистрации: ООО «Чебаркульская птица».

Крупнейшую агровыставку региона посетили более 5 000 гостей: глав муниципалитетов, руководителей КФХ, аграриев, сельхозпроизводителей, животноводов, а также людей, ведущих личное подсобное хозяйство.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

На церемонии открытия участников и гостей «Дня поля» поприветствовал вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. Он отметил, что наш регион – в числе лидеров в УрФО по посевным площадям и производству продуктов питания.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

– Агропромышленный комплекс развивается в плановом порядке. В этом году в области яровые культуры посеяли на площади 1800 тыс.га, из них 1 млн. – пшеницы. Посевные площади под пшеницу увеличили более чем на 100 тыс. гектаров, – рассказал Сергей Сушков. – Нам есть, чем гордиться, и с учетом таких технологий, который применяются сейчас, а также благодаря мерам поддержки сельхозпроизводителей урожай в этом году будет.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин также отметил высокие темпы импортозамещения в техническом обеспечении фермерских хозяйств.

– На выставке сегодня мы видим достойные образцы отечественного сельхозмашиностроения, способные заменить импортные аналоги и удовлетворить потребности южноуральских сельхозпроизводителей», – резюмировал министр.

Сельхозтехника, действительно, поразила своей мощностью и инновационностью. Например, с помощью агродрона DJI Agras T20 можно распылять над полями удобрения и средства защиты растений, а с помощью новейшей техники — проводить агрохимический анализ почвы, точечное засеивание, определять уровень влаги в почве и реализовать множество других задач с помощью цифрового управления.

Аграриям также представили участки конкурсного испытания сельхозкультур, где они увидели новые сорта пшеницы, ячменя, картофеля и познакомились с результатами применения современных удобрений и средств защиты растений.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

«День поля» – это не только выставка достижений, но и дискуссионная площадка для обсуждения перспектив развития отрасли, обмена опытом и решения насущных вопросов в производстве сельскохозяйственной продукции. А для фермеров и жителей села это ещё и значимый семейный праздник, где можно встретиться друг с другом, задать вопросы экспертам, а также выбрать и приобрести новую технику для хозяйств.

Праздничное настроение поддерживала музыкальная программа. Фермерская ярмарка с самыми разнообразными натуральными продуктами стала дополнительной демонстрационной площадкой достижений южноуральских производителей.

22 июля в рамках выставки состоялся Слёт сельской молодёжи Челябинской области. Более 150 юношей и девушек узнали о возможностях самореализации на селе, мерах государственной поддержки начинающих фермеров и преимуществах работы в сельской местности.

Фото: предоставлено "Комсомолке"

В этот же день прошел традиционный конкурс профмастерства «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве». 28 трактористов из разных населенных пунктов Челябинской области показывали виртуозное владение сельхозтехникой, демонстрировали навыки фигурного вождения на тракторе (с прицепом и без), а также производили вспашку земли по заданной схеме.

В завершении выставки прошла торжественная церемония награждения лучших трактористов, а также заслуженных работников в сфере АПК. В этом году золотую медаль за вождение трактора получил Павел Ковалев из Верхнеуральского района.