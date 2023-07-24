На строительной площадке в Челябинске рабочий выпал с люльки на десятом этаже

Мужчина упал вниз с огромной высоты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На строительной площадке в челябинском ЖК «Ньютон» рабочий выпал с люльки, которая находилась на десятом этаже. Инцидент произошел 24 июля. Об этом КП-Челябинск рассказал один из строителей, который работает на объекте.

— Порвался трос, и в итоге люлька завалилась на бок. Рабочий не был пристегнут ремнями и упал вниз, — рассказал мужчина.

Источник в правоохранительных органах информацию о происшествии подтвердил. Рабочий после падения выжил и был госпитализирован в больницу.

В пресс-службе застройщика «Голос.Девелопмент» сообщили, что пострадавший мужчина является сотрудником подрядной организации.

— Хотим обратить внимание, что подрядная организация сама контролирует соблюдение норм безопасности своими сотрудниками и состояние оборудования для своих работ. Мы готовы оказать содействие в установлении причин произошедшего, — сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

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