Штраф за выезд на «вафлю» — 1000 рублей: на проспекте Ленина появился новый вид дорожной разметки

К концу года протяженность выделенных полос в Челябинске достигнет 34 км. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске до конца года введут в эксплуатацию 15 км новых выделенных полос — движение в них будет разрешено только общественному транспорту и такси. «Выделенки» появятся на участках улиц Чичерина и Молодогвардейцев, Копейском шоссе и Рождественского, а также на проспекте Ленина — от улицы Героев Танкограда до Воровского.

На главной улице города новую разметку уже начертили, на других участках готовность составляет от 70 до 90%. Выделенные полосы будут не по всей длине отрезка проспекта Ленина, а на отдельных его участках: это обусловлено расчетами интенсивности движения, которые провели челябинские транспортники.

— Мероприятия по приоритетному проезду проходят в рамках масштабной транспортной реформы. К имеющимся 19,5 км выделенных полос в этом году добавим еще 15 км. По этому показателю Челябинск — не в лидерах, но уже где-то в середине списка городов-миллионников, — рассказал замглавы Миндортранса Александр Егоров на пресс-конференции в ЦУР Челябинской области. — Выделенные полосы нужны для того, чтобы автобусы и троллейбусы могли соблюдать расписание, что в условиях пробок и высокой автомобилизации населения просто невозможно.

Относительно новый для Челябинска дорожный элемент появился на перекрестке проспекта Ленина и улицы Российской: там начертили «вафлю» — разметку 1.26, которая запрещает выезд на перекресток, если впереди образовался затор. Она нужна, чтобы не блокировать проезд транспорта, который движется перпендикулярно.

«Вафля» — сравнительно новый для Челябинска тип разметки (на деле же — хорошо забытый старый). Фото: Егор ИВЛЕВ

В ПДД такая разметка была внесена в 2017 году, в Челябинске это будет «пилотный» перекресток — если опыт будет удачным, его распространят и на другие проблемные перекрестки.

— На перекрестке Ленина-Российской работает фотовидеофиксация. Мы будем ее дорабатывать с ОГБУ, чтобы после установки всех дорожных знаков фиксировать выезды на перекресток, — заявил зампред комитета по дорожному хозяйству мэрии Челябинска Александр Диденко.

«Вафля» запрещает выезд на перекресток, если впереди образовался затор. Фото: Егор ИВЛЕВ

Александр Егоров подчеркнул, что водителям необходимо дать время адаптироваться к изменившимся правилам проезда перекрестка, провести разъяснительную работу, и уже затем включать камеры и штрафовать нарушителей. По словам чиновников, контролировать новые «выделенки» и перекресток Ленина-Российской начнут не раньше осени. Отметим, что штраф за нарушение проезда перекрестка с разметкой 1.26 составляет 1000 рублей.

«Вафельная» разметка в качестве эксперимента впервые была нанесена в Челябинске еще десять лет назад на перекрестке Ленина-Красной. Однако новацию тогда сочли неудачной и длительное время к ней не возвращались.

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