Бродила по вагону в белье и стучалась в двери: в Челябинской области женщина при странных обстоятельствах выпала из поезда на полном ходу

Погибшая ехала из Красноярского края. Фото: Евгения ГУСЕВА

69-летняя уроженка Ачинска Красноярского края ехала на поезде в Горячий Ключ, что в Краснодарском крае. Но в Челябинской области что-то пошло не так и рано утром, пока все спали, она в одних трусах и футболке выпала из едущего вагона и разбилась насмерть. Но как это произошло и что было перед тем, как пассажирка покинула вагон?

Поезд маршрута «Красноярск – Адлер» – это четверо суток или, если точнее, ровно 100 часов дороги. Галине (имя изменено) повезло чуть больше, ведь попутчикам она рассказывала, что едет к родственникам в Горячий Ключ, а значит выйдет почти на половину суток раньше. В пути женщина общалась с другими пассажирами, вела себя спокойно и приветливо. Но Уральские горы ее будто изменили и незадолго до Миньяра женщину начала вести себя странно.

– Ночью она почему-то начала ходить по вагону в одних трусах и майке. Стучалась в другие купе, но никто ей не открывал. Соседка по вагону ей сделала замечание, мол, что она в нижнем белье расхаживает. Женщина же ответила, что это у нее купальник такой, – рассказывает очевидец.

Под утро, когда поезд проезжал Миньяр Челябинской области, Галина вышла в тамбур. Что произошло в тот момент никто не знает. Вероятно, она дернула очередную дверь и оказалось, что это не купе, а выход из вагона. Женщина вылетела в раскрывшийся проход. В это время на соседних путях был другой поезд. У женщины практически не было шансов выжить, она погибла на месте.

– В настоящее время сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru