Бил, пока не умерла: особо опасный рецидивист изнасиловал и убил девушку в Челябинске

Когда выяснилось, что он виновен, убийца снова был в тюрьме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске суд вынес приговор особо опасному рецидивисту. 53-летнего жителя Курганской области признали виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки. Преступление было совершено в 2004 году, но на след убийцы вышли только два года назад.

В сентябре 2004 года мужчина вышел из тюрьмы. Месяц покутил, погулял, приехал в Челябинск и, видимо, захотел обратно на зону. Вечером 21 октября он напал на 19-летнюю девушку, которая возвращалась с работы домой.

Убийца несколько раз ударил беззащитную жертву металлическим предметом по голове и изнасиловал. А потом снял с нее серебряную цепочку и часы – все это оценили в 4 тысячи рублей. Затем бил ее тем же предметом по голове, пока жертва не умерла. Тело он спрятал в кустах рядом с железнодорожными путями.

Преступника не удалось найти по горячим следам. Только в 2021 году после проведения ряда сложных генетических экспертиз удалось понять, кто виновен в этих страшных преступлениях.

– Была установлена причастность осужденного к совершению указанных преступлений. Он на тот момент отбывал наказание в исправительном учреждении за другие преступления, – сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Подсудимый признал вину в убийстве, но отрицал свою причастность к изнасилованию и разбойному нападению. Однако обвинитель предоставил неопровержимые доказательства. Суд приговорил виновного к 23 годам лишения свободы.

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