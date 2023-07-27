Все в одном: как командная работа врачей помогает многопрофильной клинике Челябинска быстрее и эффективнее лечить пациентов

Медицинский лучевой центр «МЛЦ» работает по принципу «все в одном». Фото: "МЛЦ"

При плохом самочувствии часто люди с тревогой и страхом ожидают, как придется записываться к нескольким врачам, ходить в различные поликлиники и центры, чтобы определить точный диагноз. Отпугивают многочасовые очереди, нехватка талонов, запись за несколько недель до приема. Поэтому многие откладывают обращение к врачу до последнего. Но сейчас трендом становятся многопрофильные клиники с широким спектром услуг. Они работают по принципу «все в одном» и объединяют команды медиков и специалистов из разных областей. В Челябинске по такому принципу работает клиника «МЛЦ». Об особенностях и достоинствах медицинского центра «Комсомолке» рассказала врач-невролог высшей категории Медицинского лучевого центра «МЛЦ» Наталья Давыдова.

Врач-невролог высшей категории Медицинского лучевого центра «МЛЦ» Наталья Давыдова. Фото: "МЛЦ"

Быстро и качественно

Клиника «МЛЦ» – это федеральная сеть многопрофильных медицинских центров, которая оказывает качественную медицинскую помощь по разным направлениям и работает по мировым стандартам медицинских услуг.

Челябинский филиал работает второй год, но даже за такой короткий промежуток времени уже зарекомендовал себя с положительной стороны и для пациентов, и для медицинского сообщества. Об этом свидетельствует звание «Клиника года – 2023» в номинации «Лучший диагностический центр» по мнению жителей Челябинска.

– Это совершенно заслуженно, – отмечает Наталья Давыдова. – В «МЛЦ» ведут консультативный прием грамотные и квалифицированные медики, заключения наших врачей-диагностов высоко ценятся специалистами других клиник, пациентами отмечается компетентность и коммуникабельность всего медицинского персонала, а также вежливость и деликатность администраторов.

Пациенты отмечают в клинике компетентность врачей и деликатность администраторов. Фото: "МЛЦ"

В Медицинском лучевом центре «МЛЦ» можно без очереди записаться к необходимому специалисту и пройти в стенах клиники рекомендованные обследования. В кабинетах специалистов есть необходимое оборудование, чтобы поставить диагноз уже во время приема. Спектр направлений, по которым работают врачи, очень широкий: неврология, гинекология, ревматология, травматология-ортопедия, хирургия, терапия, гастроэнтерология, онкология.

В "МЛЦ" есть необходимое оборудование, чтобы поставить диагноз уже во время приема. Фото: "МЛЦ"

– Каждый врач – профессионал своего дела, за плечами которого длительная практика и большие знания, и опыт в своей сфере, – рассказала врач-невролог клиники «МЛЦ».

Работа в тандеме – залог успеха

Главное преимущество в совместной работе узких специалистов и врачей инструментальной диагностики, по словам Натальи Давыдовой, заключается в прямом общении друг с другом по поводу результативности заключения пройденного обследования пациентом, в экстренности и оперативности полученного результата, в грамотных рекомендациях по поводу наличия дополнительных методик.

Невролог часто работает вместе с ревматологами, травматологами, нейрохирургами, терапевтами. Фото: "МЛЦ"

– Многое зависит от профессионализма специалиста-диагноста и аппарата обследования. Наша клиника, благодаря хорошему оснащению в виде современного оборудования экспертного класса, может предложить пациентам разные виды исследований: КТ, МРТ, рентгенографию, УЗИ, допплер, холтер, ЭЭГ, ЭМГ, а также лабораторные анализы, – поясняет врач. На данный момент в Челябинской области аппарат МРТ мощность 3 тесла представлен только в нашем центре.

Работа в тандеме с другими специалистами помогает назначить качественное лечение. Фото: "МЛЦ"

В медицинской практике Натальи Давыдовой есть много примеров, когда работа в тандеме с другими специалистами помогала выявить болезнь и назначить качественное лечение.

– Недавно у меня был случай с пациенткой 60 лет. Она обратилась с болью в спине. При тщательном осмотре и выявлении жалоб, выясняется болезненность в области тазобедренных суставов. Ранее женщина не проходила обследования, не обращалась к терапевтической службе, а самостоятельно решила сразу начать с приема невролога, – рассказывает врач.

Пациентку направили на МРТ поясничного отдела позвоночника и УЗИ тазобедренных суставов, а после – на прием к ревматологу. Врач скорректировал лечение женщины при коксартрозе.

– Сейчас она периодически наблюдается и строго выполняет наши совместные рекомендации, чувствует себя отлично и очень рада, что выбрала именно нас, как врачей, – говорит Наталья Давыдова.

По ее словам, неврология – очень обширная специализация, поэтому работа часто идет совместно с ревматологами, травматологами, нейрохирургами, терапевтами.

Клиника предлагает пациентам разные виды исследований и лечения. Фото: "МЛЦ"

В целом, в «МЛЦ» – сплоченный коллектив специалистов разных профилей, работающих на принципах партнерства и обмена научно-практическими навыками. Постоянно врачи ведут совместный разбор клинических случаев, делятся опытом, и могут дать по лечению и диагностике.

– Периодически проводят семинары на разные интересующиеся медицинские темы. В 2022 году, к примеру, у нас состоялась конференция с практическим навыком на тему «Лечение боли в спине с применением локальной инъекционной терапии», где присутствовали не только наши врачи, но и студенты ЮУГМУ, врачи других медицинских организаций. Все прошло на одном дыхании: сначала получили теоретическую часть и в дальнейшем перешли к постановке инъекционной терапии. Ведь мы мультидисциплинарная бригада, которая всегда стоит на страже здоровья пациента, – делится врач-невролог клиники «МЛЦ».

Как пройти обследование в многопрофильной клинике

По словам Натальи Давыдовой, пациент может самостоятельно записаться на первичный консультативный прием, где ему подскажут дальнейшие действия, поставят грамотный диагноз, при необходимости назначат ту или иную диагностику, назначат общеклинические анализы и, если нужно, направят к узкому смежному специалисту.

В "МЛЦ" можно пройти все рекомендованные обследования. Фото: "МЛЦ"

– Запись на необходимый спектр обследования возможен в тот же день. Как показывает опыт, беда не приходит одна! Очень часто на приеме мы выявляем признаки другого заболевания и поэтому вынуждены давать рекомендации пройти смежного специалиста. Так, например, я как невролог при выявлении заболевания суставов направляю пациентов к ревматологу, а пациент изначально приходит ко мне с болью в спине, – отмечает врач.

Акции на комплексные обследования

В клинике «МЛЦ» часто проходят различные акции. На комплексные обследования предоставляется скидка до 20%, работает накопительная бонусная система. Акция «Счастливые часы» действует на МРТ-диагностику. Подробнее с акциями можно ознакомиться на сайте клиники.

Вместе с тем, можно подписаться на телеграм-канал «МЛЦ» и получить единоразово скидку 500 рублей на любую услугу клиники.

Записаться на диагностику в «МЛЦ» можно: на сайте клиники, по телефону: +7 (351) 210-09-11, а также по адресу город Челябинск, ул.Чайковского, 181.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия Л041-01024-74/00342328 от 06.12.2021. Выдана Министерством здравоохранения Челябинской области.

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