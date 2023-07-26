Сельские игры по олимпийским традициям: профессионалы и любители спорта встретились на соревнованиях «Золотой колос»

На сельских играх кипели настоящие спортивные страсти. Фото: Минспорта Челябинской области
Летние сельские спортивные игры «Золотой колос» зародились в Челябинской области в 1960 году одновременно с Олимпиадой в Риме. Спустя 60 лет состязания собирают более 2 тысяч спортсменов с сельских территорий области, и это только на финальном этапе. Впервые в этом году игры принимал Сосновский район, где год назад открылся первый спортивный стадион «Олимп», а теперь достраивается физкультурнооздоровительный комплекс. Открыл финал соревнований губернатор Алексей Текслер.
— Каждый год все больше и больше жителей занимаются физкультурой, — отметил Алексей Текслер. — 22 муниципальных образования участвуют в областных сельских играх. Впервые в Сосновском районе, и понятно почему: просто не было инфраструктуры. Во главе делегаций сегодня главы районов, достаточно серьезные спортсмены, кандидаты в мастера спорта, участники показывают достойные результаты. И уровень, и организация игр на очень высоком уровне. В этом году впервые организованно зажгли огонь сельских игр, читаю, что нам нужно сделать это традицией.
Сегодня «Золотой колос» включает соревнования по 19 видам спорта. Это профессиональные виды: дзюдо, легкая атлетика, гиревой спорт, самбо, настольный теннис, волейбол, футбол и армрестлинг.
Любители национальных дисциплин соревнуются в лапте, перетягивании каната, мас-рестлинге, городошном спорте. Не забыли и про сельский колорит и включили в программу соревнования механизаторов и троеборье дояров.
Открыли сельские игры Алексей Текслер и олимпийский чемпион Юрий Степкин. Фото: Минспорта Челябинской области
Почетным гостем стал бронзовый призер Олимпийских игр, дзюдоист Юрий Степкин. Сегодня именитый спортсмен живет в Сосновском районе и готовит своих чемпионов.На «Золотом колосе» он впервые узнал, как это — зажигать огонь соревнований.
— Я никогда не был факелоносцем, так получилось, но меня впечатлило, — поделился олимпийский чемпион. — Все изначально закладывается в спорте. Дети, которые пришли в зал, видят, что для результата нужно системно заниматься. Потом это перетекает на сельскую жизнь, трудовую деятельность.
Для Долгодеревенского это не просто спортивный праздник, а еще и возможность показать жителям сел со всей области, как изменился их район. Учителя местной средней школы пришли практически всем коллективом. Преподаватели немецкого языка, информатики и математики, а также педагог-организатор теперь часто проводят время вместе на стадионе.
— Каждый вечер всем подсоставом приходим на стадион, — рассказывает Галина Ивановна. — Мы занимаемся скандинавской ходьбой, людей очень много. Постоянно тренируются дети, женщины занимаются йогой, на малом секторе играют в баскетбол. А наш учитель математики тренирует команду по лапте. «Олимп» — это центр притяжения Долгодеревенского. Теперь ждем открытия комплекса.
Стадион в Долгодеревенском был открыт в прошлом году. Время показало, насколько он востребован местными жителями. Строительство крытого физкультурнооздоровительного комплекса также находится на контроле губернатора. Тренировки в комфортных условиях начнутся уже этой зимой.
— В Долгодеревнском завершается строительство спортивного объекта с большим универсальным залом. Это не единственный ФОК, который мы строим в регионе. На данный момент возводим восемь комплексов с большими универсальными залами, три ФОКа с бассейнами, в следующем году планируем строить такое же количество объектов, плюс ледовые спортивные арены. В этих объектах очень большая потребность, я вижу, сколько молодежи готовы заниматься спортом, и мы такие темпы строительства сохраним, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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