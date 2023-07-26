Сельские игры по олимпийским традициям: профессионалы и любители спорта встретились на соревнованиях «Золотой колос»

На сельских играх кипели настоящие спортивные страсти. Фото: Минспорта Челябинской области

Летние сельские спортивные игры «Золотой колос» зародились в Челябинской области в 1960 году одновременно с Олимпиадой в Риме. Спустя 60 лет состязания собирают более 2 тысяч спортсменов с сельских территорий области, и это только на финальном этапе. Впервые в этом году игры принимал Сосновский район, где год назад открылся первый спортивный стадион «Олимп», а теперь достраивается физкультурнооздоровительный комплекс. Открыл финал соревнований губернатор Алексей Текслер.

— Каждый год все больше и больше жителей занимаются физкультурой, — отметил Алексей Текслер. — 22 муниципальных образования участвуют в областных сельских играх. Впервые в Сосновском районе, и понятно почему: просто не было инфраструктуры. Во главе делегаций сегодня главы районов, достаточно серьезные спортсмены, кандидаты в мастера спорта, участники показывают достойные результаты. И уровень, и организация игр на очень высоком уровне. В этом году впервые организованно зажгли огонь сельских игр, читаю, что нам нужно сделать это традицией.

От звезд спорта до любителей

Сегодня «Золотой колос» включает соревнования по 19 видам спорта. Это профессиональные виды: дзюдо, легкая атлетика, гиревой спорт, самбо, настольный теннис, волейбол, футбол и армрестлинг.

Любители национальных дисциплин соревнуются в лапте, перетягивании каната, мас-рестлинге, городошном спорте. Не забыли и про сельский колорит и включили в программу соревнования механизаторов и троеборье дояров.

Открыли сельские игры Алексей Текслер и олимпийский чемпион Юрий Степкин. Фото: Минспорта Челябинской области

Почетным гостем стал бронзовый призер Олимпийских игр, дзюдоист Юрий Степкин. Сегодня именитый спортсмен живет в Сосновском районе и готовит своих чемпионов.На «Золотом колосе» он впервые узнал, как это — зажигать огонь соревнований.

— Я никогда не был факелоносцем, так получилось, но меня впечатлило, — поделился олимпийский чемпион. — Все изначально закладывается в спорте. Дети, которые пришли в зал, видят, что для результата нужно системно заниматься. Потом это перетекает на сельскую жизнь, трудовую деятельность.

Для Долгодеревенского это не просто спортивный праздник, а еще и возможность показать жителям сел со всей области, как изменился их район. Учителя местной средней школы пришли практически всем коллективом. Преподаватели немецкого языка, информатики и математики, а также педагог-организатор теперь часто проводят время вместе на стадионе.

— Каждый вечер всем подсоставом приходим на стадион, — рассказывает Галина Ивановна. — Мы занимаемся скандинавской ходьбой, людей очень много. Постоянно тренируются дети, женщины занимаются йогой, на малом секторе играют в баскетбол. А наш учитель математики тренирует команду по лапте. «Олимп» — это центр притяжения Долгодеревенского. Теперь ждем открытия комплекса.

Стадион в Долгодеревенском был открыт в прошлом году. Время показало, насколько он востребован местными жителями. Строительство крытого физкультурнооздоровительного комплекса также находится на контроле губернатора. Тренировки в комфортных условиях начнутся уже этой зимой.

— В Долгодеревнском завершается строительство спортивного объекта с большим универсальным залом. Это не единственный ФОК, который мы строим в регионе. На данный момент возводим восемь комплексов с большими универсальными залами, три ФОКа с бассейнами, в следующем году планируем строить такое же количество объектов, плюс ледовые спортивные арены. В этих объектах очень большая потребность, я вижу, сколько молодежи готовы заниматься спортом, и мы такие темпы строительства сохраним, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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