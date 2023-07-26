Засуха не помеха урожаю: на «Дне поля-2023» аграрии представили новинки в сельском хозяйстве

Предприятия Челябинской области закрывают потребности аграриев после ухода с рынка иностранной сельхозтехники. Фото: Минсельхоз Челябинской области

Похвастаться первым урожаем и последними достижениями фермеры, сельхозтоваропроизводители и предприятия приехали на традиционный для Челябинской области праздник — День поля. Прошел он в этом году в селе Тимирязевский Чебаркульского района. Это площадка для обмена опытом и дискуссий.

Это лето было практически без дождей. Однако, как отметил губернатор Алексей Теклер, современные технологии позволяют вырастить урожай и в таких условиях.

— Серьезная засуха была у нас в 2020 — 21 годах, но прошлый год мы неплохо закрыли — собрали рекордные 2,2 млн тонн, — подчеркнул глава региона. — В этом году прогнозы министерства сельского хозяйства региона и наших аграриев — чуть больше двух млн тонн. Это неплохой урожай. Погодные условия частично влияют, но также очень важно соблюдать технологию, применять современную технику, вносить удобрения в нужном объеме. Эту ситуацию мы контролируем. В прошлом году были объемные закупки техники, в этом году мы идем такими же хорошими темпами. Большая поддержка со стороны федерального центра — более 3 млрд рублей сегодня мы направляем на поддержку аграриев. Поэтому рассчитываем на хороший результат и в этом году.

Позитивный прогноз на урожай идет и от результатов посевной кампании. Аграрии засеяли более 1,8 миллиона гектаров яровых и почти 1 миллион пшеницы. Глава Сосновского района Евгений Ваганов рассказывает, как сохраняли урожай в засушливые дни.

— У нас самая высокая урожайность за последние пять лет, так как все больше вкладываем удобрений и органики, — говорит глава. — У нас была трехнедельная засуха, дефицит влаги ощущался, но в последнее время ситуация поправляется. Используем технологии сбережения: закрываем влагу, делаем сухой полив, бороним. В прошлом году было под 30 центнеров с гектара, в этом году планируем ненамного ниже.

Перестраиваются не только аграрии, но и металлургические предприятия. Такую задачу поставил губернатор. Так, завод ДСТ-Урал до этого выпускал только дорожную технику, но теперь представил опытный образец гусеничного сельскохозяйственного трактора. Завод планирует выпускать до 600 машин в год.

— Трактор уже побывал на всероссийском Дне поля, получил хорошие отзывы, — рассказал представитель предприятия Платон Генин. — Сейчас будет испытывать образец в полях, а следующем году запустим в серию. На 85% трактор собран из наших материалов, узлов и частей.

Есть что показать и животноводческим хозяйствам. СПК «Сарафаново» познакомил со своей гордостью — полутонной элитной племенной коровой Богемой.

— Наш молодняк неприхотлив к кормлению и высокопродуктивен, — делится руководитель Валерий Шалагинов. — На Урале мы лидеры по продажам молодняка. В этом году мы в засушливой зоне, и главное для нас — заготовить корма.

Подняли аграрии на Дне поля и кадровый вопрос. Чтобы выявить лучшего тракториста, в Тмирязевский приехали 28 механизаторов со всей области. Победитель увез медаль и 40 тысяч рублей. Параллельно с конкурсом работал слет сельской молодежи. Также подписано соглашение между Южно-Уральским государственным агроуниверситетом, компаниями «Гомсельмаш» и «Челябагроснаб». Стороны договорились оборудовать учебные аудитории белорусской техникой, а студенты пройдут практику в братской республике.

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