Рядом с телом лежал баллончик с газовой смесью: СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в детском лагере

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере имени Лаптева. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика в детском лагере. При осмотре места происшествия следователи обнаружили баллончик с газовой смесью. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование ведется по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ). Виновнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

В обстоятельствах инцидента также разбирается прокуратура. На место происшествия выехал Саткинский городской прокурор Денис Семенов.

— Саткинская городская прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. — По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности.

Напомним, инцидент произошел 26 июля в детском оздоровительном лагере имени Лаптева. У ребенка резко остановилось дыхание. Его пытались спасти, но реанимационные действия не дали результата.

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