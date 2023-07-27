Новые красные троллейбусы выйдут на улицы Челябинска осенью

Впервые красные троллейбусы «Синары» на улицах Челябинска заметили еще в мае. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Троллейбусы производства Челябинского завода городского электрического транспорта выйдут на регулярные городские маршруты менее, чем через два месяца. Об этом написал у себя в телеграм-канале губернатор Алексей Текслер по итогам рабочей встречи с помощником президента РФ Максимом Орешкиным. Сегодня, 27 июля, они вместе посетили несколько челябинских заводов, в том числе и производственную площадку ЧЗГЭТ.

— На Челябинском заводе городского электрического транспорта полным ходом идёт изготовление новых челябинских троллейбусов. Кстати, уже в сентябре они появятся на улицах города, — сообщает губернатор.

В компании «Синара — ГТР», которая является концессионером челябинского троллейбуса, подтвердили информацию о скором выходе новых машин на регулярные маршруты.

— Специалисты компании проводят приемо-сдаточные процедуры первой партии машин, совместно с региональным Министерством дорожного хозяйства и транспорта ведем работу по запуску новых троллейбусов на линии в сентябре, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе.

Первые машины уже практически готовы к выходу на регулярные маршруты. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Троллейбусы «Синара-6254», которые будут выделяться в дорожном потоке ярко-красной окраской, вмещает 90 пассажиров, из которых 33 могут ехать сидя. Они оборудованы кондиционером, интернетом, мультимедийным комплексом и USB-зарядками, а также системой автономного хода, которая позволяет проехать до 80 км в отрыве от контактной сети.

Прежде, чем запустить на линию новые машины, в городе модернизировали троллейбусную инфраструктуру, в частности, обновили контактную сеть практически на всех ключевых участках троллейбусного движения. В мае на улицах Челябинска началась обкатка первых серийных образцов.

Новые троллейбусы в Челябинске начали собирать в марте этого года — именно тогда в промзоне ЧТПЗ был запущен Челябинский завод городского электрического транспорта. Его строительство заняло восемь месяцев, инвестиции составили 1,2 млрд рублей, а проектная мощность — 350 машин в год. На предприятии до конца года будут трудоустроены 400 человек, а в дальнейшем там может быть создано до 700 рабочих мест.

Челябинск получит 168 таких троллейбусов собственного производства, планируется также наладить выпуск электробусов и поставлять их из Челябинска в другие города, где идет обновление общественного транспорта.

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