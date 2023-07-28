Рука об руку с соседями: главы уральских городов обменялись эффективным опытом

Главы уральских городов регулярно заимствуют полезные проекты. Фото: Администрация Челябинска

В Челябинске прошло тридцатое собрание ассоциации «Города Урала». Сюда приехали главы нескольких десятков городов, чтобы обменяться опытом. Перенять все лучшее и научиться на чужих ошибках - вот основная цель градоначальников.

Столица Южного Урала впервые за долгое время стала местом собрания. Многие из приехавших гостей не были в Челябинске 10-15 лет, поэтому даже не узнали город. Настолько заметно он изменился.

— С утра мы посмотрели, как рекультивирована свалка, а после заседания поедем еще по нескольким общественным пространствам, — рассказала мэр Челябинска Наталья Котова. - Нам правда есть, чем городиться. За последние годы в Челябинске создано более 300 пространств различной площади, мы постараемся некоторые из них показать гостям.

Конечно, основной целью собрания является обмен полезным опытом. Наталья Котова рассказала, что в Екатеринбурге успешно работает предприятие «Зеленстрой». Оно отвечает за озеленение города, содержание скверов, тротуаров и особо охраняемых территорий. Теперь похожее предприятие может появиться и в Челябинске.

— Нам очень интересен опыт по типу «Зеленстроя», — добавила Котова. — Уже дано поручение службам города, чтобы они продумали структуру предприятия, посчитали смету и места дислокации. На следующей неделе наша делегация съездит в Екатеринбург и посмотрит, как работа устроена там.

Мэр Екатеринбурга, глава ассоциации «Города Урала» Алексей Орлов считает, что и у Челябинска есть, чем поучиться. Его впечатлила рекультивация свалки, которая фактически ликвидировала экологическую угрозу, нависшую над городом. За два года ее превратили в зеленый холм, а количество вредных выбросов сократилось на 30%.

Трудно поверить, но раньше здесь была свалка. Фото: Администрация Челябинска

Кроме этого, свердловских гостей заинтересовала транспортная реформа, в частности, обновление трамваев и троллейбусов.

— Мы совместно занимаемся обновлением городского электрического транспорта, — рассказал Алексей Орлов. — Это важнейшая составляющая комфортной жизни. Нам нужно мотивировать людей пересесть с личного транспорта на общественный. Здесь Челябинск идет чуть впереди Екатеринбурга: уже заключено соглашение в отношении троллейбусного парка, появился свой производитель троллейбусов. В этом направлении мы у вас учимся.

Обсуждались и тяжелые моменты, с которыми сталкиваются города. Например, в этом году из-за аномальной жары остро встал вопрос водоснабжения. Было важно обеспечить ресурсами города-миллионники, численность которых регулярно растет. Глава Екатеринбурга отметил пользу от межрегионального сотрудничества — в Свердловскую область часть воды поступает из Нязепетровского водохранилища.

Особое внимание на собрании уделили контрольно-надзорной деятельности. Как подчеркнул Алексей Орлов, этот вопрос волнует предпринимателей. А от того, насколько комфортно они себя чувствуют в городе, зависит и пополнение бюджета, и появление интересных мест для жителей.

На собрании также выступил первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин. Он рассказал о том, как важно поддерживать сотрудничество между региональным правительством и муниципалитетами. Ведь в итоге эффективная работа приносит свои заметные плоды.

— Большинство масштабных проектов являются результатом сотрудничества областного правительства и городских администраций, — считает Виктор Мамин. — В качестве яркого примера назову масштабную реконструкцию городских очистных сооружений, которая помогла обеспечить качественное водоснабжение города-миллионника. Настоящим украшением Челябинска стала новая набережная, которая связала досуговое пространство с историческим центром города.

После собрания гости прогулялись по новой набережной. Фото: Администрация Челябинска

Алексей Орлов добавил, что по итогам собрания будут учтены мнения всех городских руководителей. Вполне возможно, что зародится какой-то совместный проект, который найдет поддержку не только в рамках ассоциации «Города Урала», но и на федеральном уровне.

— Приятно получать высокие оценки от руководителей Екатеринбурга, Тюмени, Перми и других городов, которые зачастую становятся для нас примером, — подытожила встречу Наталья Котова. — Я благодарю руководителей ассоциации «Города Урала» за доверие. Мы всегда будем рады гостям в нашем стремительно обновляющемся городе.

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