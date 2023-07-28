Новые «выделенки» и разметка-«вафельница»: как теперь ездить по главной улице Челябинска

На проспекте Ленина начертили новую разметку, которая вызвала вопросы у водителей. Фото: Егор ИВЛЕВ

Организация приоритетного проезда для общественного транспорта — одна из ключевых составляющих масштабной транспортной реформы, которая не первый год идет в Челябинске. За это время в городе проложили 19,5 км выделенных полос. Для примера, до начала реформы, в 2020 году в Челябинске было всего два километра «выделенок». А уже этим летом четыре новых участка в городе приросли выделенными полосами — их протяженность достигает 15 км:

Работы по нанесению разметки практически завершены, дорожные службы монтируют новые знаки маршрутного ориентирования и движения по полосам. Однако у водителей уже возникают вопросы по отдельным элементам разметки. На них постарались ответить представители регионального Миндортранса, комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска и подведомственных учреждений на пресс-конференции в областном «Центре управления регионом».

Объяснить нововведения собрались представители всех ответственных органов. Фото: ЦУР Челябинской области

Транспорт будет работать быстрее и безопаснее

Выделенные полосы нужны городу в большом количестве, чтобы автобусы и троллейбусы могли соблюдать расписание. Об этом заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— В условиях высокой автомобилизации — 200 автомобилей на 1000 жителей — уложиться в расписание становится невозможным. Именно поэтому мы обособляем трамвайные пути и прокладываем выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, — сказал Александр Егоров.

«Выделенки» ускорят движение автобусов и троллейбусов. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Выделенные полосы помогают общественному транспорту работать более эффективно и безопасно: можно перевезти большее количество пассажиров за меньшее время, снижается аварийность. Благодаря этому мы планируем увеличить количество рейсов на определенных маршрутах. Чем больше будет выделенных полос — тем лучше будет работать городской транспорт, — добавила Светлана Потанина, заместитель директора МУП «Служба организации движения».

По итогам 2023 года на улицах Челябинска в общей сложности будут функционировать 34 км выделенных полос. Приоритетный проезд затронет 50 маршрутов городского транспорта Челябинска, подчеркнул замглавы Миндортранса.

Муниципальные дорожные службы еще не успели повесить на участках с измененной разметкой новые дорожные знаки, из-за чего возникают противоречия. Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Александр Диденко попросил автомобилистов ориентироваться по новой разметке, пока все знаки не смонтированы. Александр Егоров попросил представителя администрации ускорить эту работу.

Некоторое недоумение у водителей вызвала новая разметка на проспекте Ленина в районе пересечений с улицами Советской и Пушкина — за «Детским миром» полоса заметно уходит влево. Так сделано для того, чтобы вписать выделенную полосу в «бутылочное горлышко».

На участке проспекта от «Детского мира» до Цвиллинга поток теперь уходит влево. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Это самый сложный участок на проспекте: четыре полосы ближе к площади превращались в три. Коллеги грамотно сделали переразметку, и теперь эта проблема, за решение которой не брались десятилетиями, исключена, — заявил Александр Егоров.

Выделенные полосы проложены не по всей длине отрезков проспекта Ленина, улиц Чичерина, Молодогвардейцев, а локально: «выделенка» прерывается и возобновляется, где-то — выполнена не сплошной, а пунктирной линией. Это обусловлено расчетами интенсивности движения, которые провели челябинские транспортники, а также потребностью обеспечить доступ к парковочным карманам.

Разметка-«вафельница»: хорошо забытое старое

Пожалуй, наиболее непонятным нововведением для челябинских водителей стала новая разметка на перекрестке проспекта Ленина и улицы Российской. Там нарисовали «вафельницу» — участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор. Исключение — поворот направо или налево. В Правилах дорожного движения такая разметка появилась в 2017 году, но за пределами Москвы широкое распространение она получила лишь недавно.

В Челябинске в качестве эксперимента «вафельницу» еще в 2012 году рисовали на одном из самых загруженных перекрестков центра — проспекта Ленина и улицы Красной. Но тогда новация не прижилась — на тот момент разметки не было в ПДД и ГОСТах. Теперь же за въезд и остановку на «вафельнице» штрафуют на 1000 рублей.

Разметка-«вафельница» — за остановку на ней, если впереди образовался затор, будут штрафовать. Фото: Егор ИВЛЕВ

— На перекрестке Ленина-Российской работает фотовидеофиксация. Мы будем ее дорабатывать с ОГБУ «Безопасный город», чтобы после установки всех дорожных знаков фиксировать выезды на перекресток, — заявил представитель КДХ Александр Диденко.

Александр Егоров подчеркнул, что водителям необходимо дать время адаптироваться к изменившимся правилам проезда перекрестка, провести разъяснительную работу, и уже затем включать камеры и штрафовать нарушителей. Ожидается, что это произойдет не раньше осени.

Перекресток Ленина-Российской станет «пилотным» в плане введения разметки-«вафельницы». Если она поможет разгрузить трафик — ее растиражируют на других дорожных участках в Челябинске, проблемных в плане перпендикулярных потоков.

Водителям дадут привыкнуть к нововведению. Фото: Егор ИВЛЕВ

Александр Егоров добавил, что все решения и меры, которые принимают дорожники в Челябинске, смоделированы, просчитаны, а также массово опробированы в других городах России.

— Мы идем постепенно, от простых решений к сложным: приучаем жителей к современной разметке, к перестроениям, к обособленным левым поворотам. Кто-то написал, что на Ленина будет такая же неразбериха, как на Комсомольском проспекте пару лет назад. Нет, мы не делаем «очередной Комсомольский проспект», мы делаем современную улицу, как в Екатеринбурге и Тюмени. В Челябинске подобных перестроений раньше не было — здесь делали прямые улицы, которые позволяли разгоняться до 100 км/ч и сбивать людей. Сужение и искривление полос в городе позволяет минимизировать скорость движения до разрешенного уровня и, как следствие, — снизить аварийность на дорогах, — сказал замглавы Миндортранса.

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