«Его просто выбросили в лужу гудрона»: в Челябинской области полицейские спасли тонущего щенка

Андрей Коваль с сотрудниками уголовного розыска района увезли малыша в приют для животных. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Трогательная история произошла в Катав-Ивановске Челябинской области. Нерадивый и жестокий хозяин выбросил щенка в гудрон. Без помощи животное никак не могло выбраться из плена. Но на счастье малыша собачку увидели полицейские.

Как раз мимо проезжали старший инспектор Управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Челябинской области, капитан внутренней службы Андрей Коваль и сотрудники уголовного розыска района. Они поспешили малышу на помощь – аккуратно его достали из вязкой массы и увезли в приют для диких животных «Кот и Пес».

- Спасибо сотрудникам полиции за спасение малыша. Его бросили в гудрон. Ребята не испугались замараться, и машину запачкать не побоялись. С такими можно быть уверенным в завтрашнем дне. Не подведут! Грязь на руках - не страшно. Вода и мыло все отмоют. Главное, что ваши души светлы и чисты!, - написала в благодарственном письме местная жительница, которая стала свидетелем спасения щенка.

Стражи закона в Челябинской области часто приходят на выручку животным. Например, в мае полицейский из Челябинска спас забытую в квартире собаку.

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