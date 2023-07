«При входе челюсть падает на пол»: как обновилась иностранная библиотека Челябинска, и какую книгу там берут чаще всего

Библиотека, которая интересна не только книгами. Фото: Илья БАРХАТОВ

Запах пыли, старушки с завивкой, душная атмосфера – эти стереотипы не имеют никакого отношения к Центру межкультурных коммуникаций челябинской Публичной библиотеки. Журналист КП-Челябинск отправился библиотеку, ожидая увидеть оставшиеся с советских времен книжки и обветшалые журналы, а оказался в модном современном пространстве, куда интересно заглянуть не только за современной и классической литературой, но и за атмосферой. Также он выяснил, почему сюда приходят люди, которые не читают книг и какое произведение берут чаще всего.

Надпись на стене: Все, что нам нужно - книги. Фото: Илья БАРХАТОВ

Не буду томить. Чаще всего в центре межкультурных коммуникаций берут… Что бы вы думали? Гарри Поттера. На этом с интригой покончим. Книжек про мальчика-волшебника здесь по несколько экземпляров, в том числе из подарочных изданий. Уже на этом до пола падает челюсть у фаната (не у меня), который знает, почем сейчас килограмм мальчика, который выжил. А он здесь не только в оригинале, на русском, но и в совсем необычном варианте – на итальянском. Языка пасты и Феллини я, увы, не знаю, поэтому адаптацию не заценил. Но как же мелодично звучит Harry Potter e il prigioniero di Azkaban…

Мальчик-волшебник здесь на трех языках. Фото: Илья БАРХАТОВ

Адвент календарь по Гарри Поттеру. Фото: Илья БАРХАТОВ

Не менее изящно ласкает слух Александр, наше все, Сергеевич, переведенный для наших кубинских друзей еще в советское время - Alejandro Pushkin. Легким нажатием на клавишу печатной машинки русский поэт вдруг превращается в Алехандро. И будто в восприятии читателя Петербург сменяет маленькая деревушка на теплом морском берегу и чрезмерно загорелый ай да сукин сын в окружении кудрявых мулаток пишет:

«Recuerdo aquel instante prodigioso

en el que apareciste frente a mí,

lo mismo que una efímera visión

igual que un genio de belleza pura»

Это, конечно, наше «Я помню чудное мгновенье...» на ихнем испанском. Невероятно увлекательно пробежаться глазами по стойке с переведенной на другие языки русской литературой. Будто смотришь на привычный объект чужими глазами. Глазами человека, который никогда не был в России, а о стране знает лишь vodka, balalaika да Alejandro Pushkin.

На переднем плане русская литература на других языках. Фото: Илья БАРХАТОВ

Все это – часть впечатлений лишь от первого зала. Совсем недавно здесь провели ремонт. «Осовременили» слово неподходящее, потому что текущий вид центра будто пришел из будущего. Уютный дизайн, панорамные окна, большие стеллажи с яркими и новыми книгами. Здесь и полное собрание первоисточника «Игры престолов» на языке оригинала, и Стивен Кинг, и другая популярная у читателя литература. Важно, что иностранные книги есть и на русском языке, причем в изобилии. Листочки потрескивают, обложки сверкают глянцем. Вот бы их всех набрать, нежно пробежаться пальцами по корешкам, потереть ладони и… Почитать. Что еще можно делать с книгами?

Кроме книжных полок в первом зале привлекает внимание уютная сцена. Слово уют, наверное, главное в этом тексте, но такова атмосфера! Пара кресел на небольшом возвышении, где могут сесть автор и ведущий, лектор и модератор собрания. Рядом столы, стулья и милые матрасы. Экскурсию нам проводила заведующая центром межкультурных коммуникаций Екатерина Сторублева. Она объяснила, что в этом заключается философия пространства. Сюда люди приходят не только почитать книги, но и приятно провести время. Среди прочего, здесь проводят собрание языковых клубов. Недавно здесь проводили целый фестиваль. Живет библиотека, и это круто!

Удобная сцена для лекций и чтений. Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Но это лишь первый зал. Второй уже менее парадный. Здесь на полках расставлена языковедческая литература. Языки от Арабского до Японского. А между ними словари и самоучители по популярным и почти неизвестным языкам.

– Очень интересуются сейчас корейским языком. Кей-поп и дорамы поднимают интерес, – рассказывает Екатерина Сторублева.

Дальше другая страноведческая литература – книги по истории и культуре, прочий аутентичный материал. Я удивился, увидев подшивку одного из популярнейших в Германии журналов Der Spiegel (Шпигель). Немецкого я, увы, не знаю, но полистать что-то такое всегда интересно.

Познакомила с библиотекой поближе нас ее заведующая Екатерина Сторублева. Фото: Илья БАРХАТОВ

Здесь можно встретить словари по множеству языков. Фото: Илья БАРХАТОВ

В коридоре у следующей комнаты светится синим неоном надпись «ALL WE NEED IS BOOKS», что переводится как «Все, что нам нужно – книги». Но книги же эти еще нужно где-то достать. Все эти яркие современные издания сейчас стоят столько, что пожелавший прочесть что-то на английском, увидев цену, закроет сайт и пойдет не в библиотеку, а за пивком! А ведь их еще нужно подобрать, чтобы они были актуальны и интересны возможному читателю. Большой труд! И он не был бы возможен без людей, которые действительно живут по принципу all we need is books и работают в библиотеке. Незадолго до открытия пришло 800 новых книг на других языках.

– Обычно мы отсматриваем иностранные бестселлеры и заказываем. Если можно книгу приобрести, то мы получаем ее. Нет – ждем. Читатели могут даже заказать желаемую книгу, но придется подождать ее несколько месяцев, – объясняет заведующая.

Будучи студентом-лингвистом, я всегда думал, что кроме нас книги на иностранных языках никому не нужны. Но я ошибался. Как рассказывает заведующая, ходят в библиотеку люди совершенно разные. Есть посетители среднего возраста и постарше, есть совсем уже бабушки. Одна, например, берет целую кипу книг на английском и уезжает на дачу, где читает их по несколько месяцев. Другой мужчина-француз запрашивает современную литературу на родном языке. Приходят, конечно, и студенты-иностранцы. Китайцы, например.

Внезапный Der Spiegel. Фото: Илья БАРХАТОВ

Книга про дом Романовых на английском. Фото: Илья БАРХАТОВ

Расширила аудиторию концепция коворкинга. В следующем на нашем пути зале мы замечаем удобные ячейки, чтобы усесться со своим ноутбуком или книжкой. У стен стоят компьютеры, на которых можно бесплатно поработать или выйти в интернет.

– На всех компьютерах установлены редакторы для видео и фотомонтажа. И книги здесь тоже на разные темы. Тут, например, медицина, тут кулинария на разных языках. Есть Джейми Оливер на нидерландском - единственная полная книга на нидерландском, которая у нас есть, – как будто изящно хвастается Екатерина.

Над головой деревянные балки формируют каркас крыши дома, что уменьшает визуальное пространство комнаты, делая ее уютнее и симпатичнее. Ремонт, конечно, выполнен с чувством вкуса. У входа в зал есть два маленьких помещения с наклейкой Silent Room. Екатерина объясняет – сюда приходят люди, которым нужно провести рабочий звонок, а дома кто-то может мешать. Зашел, проверил. Снаружи не было слышно громко говорящего меня, а до моего уха не доносилось посторонних звуков. Тишина!

Атлас необычных мест. Фото: Илья БАРХАТОВ

В этом зале можно поработать на библиотечных компьютерах. Фото: Илья БАРХАТОВ

Книга про культовую игру DOOM *звуки бензопилы*. Фото: Илья БАРХАТОВ

Проверили! Комнаты действительно тихие. Фото: Илья БАРХАТОВ

– В этом зале будут книги по IT, WEB-дизайну, видеоиграм. Пока мы только начали заполнять стеллаж, но в дальнейшем планируется большое расширение. Потому что у нас будет много мероприятий, связанных с IT-технологиями, нейросетями и так далее, – анонсирует Екатерина.

Когда Екатерина Сторублева рассказывает нам о последнем зале, ее глаза будто загораются. Чувствуется, что человек вкладывает душу в работу. Комната, где на стене изображены штурмовики из «Звездных войн», сопровождающие персонажа Нонны Мордюковой из «Бриллиантовой руки» - это особая точка интереса для гиков. В центре стоит большой стол, где можно поиграть в настольные игры (они лежат на полочке в сторонке). На полках здесь комиксы и книги по культуре. Вот опять. Акцентировать внимание на этом не хочется, но стоят такие книги целую уйму бабла. А тут они в свободном доступе – приходи, читай. Екатерина, обратив внимание на мою татуировку с репродукцией Ван Гога, приносит большущую, килограмма три, книгу о творчестве художника со множеством ярких картинок. Один вид этого великолепия вызывает интерес у любого фаната искусства. Ну, по крайней мере, у меня и фотографа Ильи Бархатова.

Люди приходят сюда не только читать книги, но и заниматься своими делами в уютной обстановке. Фото: Илья БАРХАТОВ

Книга про Ван Гога. Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

А еще здесь есть комиксы и манга. Заведующая сама интересуется этим видом искусства, поэтому подбирает заказы со знанием дела. Вот, например, на полке стоит «Вижн» Тома Кинга – одно из наиболее интересных «мэйнстримных» произведений за последние годы. Рядом не MARVEL и не DC, а биография мрачного австралийца Ника Кейва. На следующей неделе коллекция пополнится еще 1,5 тыс. комиксов. Чем не повод заглянуть?

За последние годы возникло ощущение, что мир для россиян стал меньше, будто сузился до масштабов родной страны и ближнего зарубежья. Путешественники вздыхают – попасть в другие страны стало дорого, тяжело, а встречают там нас почему-то не очень гостеприимно. Но такая библиотека, которая находится в центре Челябинска, напоминает, что мир огромен и красив, а уместиться он может в нескольких комнатах модного и современного пространства.

Фото: Илья БАРХАТОВ

