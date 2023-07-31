Роскошный вид и свежий воздух: челябинские семьи облюбовали новый жилой комплекс у «Трактора»

Из окон видно ледовую арену «Трактор» и кафедральный собор. Фото: Егор ИВЛЕВ

На северо-западе Челябинска буквально в минуте от ледовой арены «Трактор» вырос «Олимп». Квартирам в жилом комплексе комфорт-класса позавидовали бы даже боги. Современные планировки, безупречная отделка и невероятные пейзажи: из окон жильцов открываются потрясающие виды на лес и кафедральный собор. Для застройщика «Строитель-74» – ЖК стал первым и при этом очень успешным проектом. За несколько месяцев текущего года здесь продали более 50% новых квартир. Два дома полностью сданы в эксплуатацию, третий планируют заселить уже в следующем году. Компания за свои результаты номинирована на престижную премию «Лучший строитель» от «Комсомольской правды» и имеет все шансы в ней победить – ведь проект застройщика по достоинству оценили уже сотни семей города.

Удобное расположение жилого комплекса

ЖК «Олимп» возвели между улицами Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева, в экологически чистом районе города. Комплекс объединил в себе и преимущества городской среды с развитой инфраструктурой, и умиротворяющие виды природы. В пешей доступности находятся все ключевые объекты района – это 4 школы, 5 детских садов, крупные супермаркеты, торговые центры, небольшие фермерские магазины, рестораны, кафе и остановки городского общественного транспорта.

В пешей доступности находятся все ключевые объекты района.

В скором времени рядом с жилым комплексом появится еще один немаловажный для города объект – аквапарк. Но и до его постройки здесь абсолютно точно есть, чем заняться. Любители активного отдыха оценят наличие поблизости экотроп и прогулочных зон, а семьи с детьми – комфортных детских площадок.

Безопасность

При проектировании и возведении ЖК «Олимп» особое внимание уделялось вопросу безопасности его жильцов и их имущества. Дворовая территория комплекса – закрытая с автоматическими воротами, по периметру комплекса, в здании и лифте имеется видеонаблюдение. Около домов оборудован наземный паркинг. Машины при этом не стоят у подъездов и не мешают людям свободно передвигаться.

Около домов оборудован наземный паркинг. Фото: Егор ИВЛЕВ

Дополнительную безопасность как взрослым, так и маленьким жителям комплекса, обеспечивает сквозной подъезд. Жильцы могут без труда попасть во внутренний дворик, минуя проезжую часть, а дети – на игровые площадки.

Фото предоставлено компанией «Строитель-74».

За благоустройством и порядком в комплексе следит УК «Ньюдом» – обращаться к специалистам можно современно – с помощью мобильного приложения. Это быстро и удобно.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Комфортная жизнь

Главная гордость «Олимпа» в уникальных и современных планировках с открытыми пространствами. Их больше 10 – на любой вкус и размер семьи. Есть небольшие студии от 23,7 кв. м. и просторные квартиры с отдельными спальнями до 91,84 кв.м. У каждой – своя лоджия с панорамными стеклами, которая к тому же идет в подарок. Из окон открывается потрясающий вид: в зависимости от расположения – на город, бор, арену «Трактор» или кафедральный собор Рождества Христова.

Фото предоставлено компанией «Строитель-74».

Лучший вариант для семей с детьми

Приобрести квартиру можно с чистовой отделкой или без нее. Первый вариант позволит сэкономить время и нервы на поисках подрядчиков и исправление недостатков в работе. В квартирах уже сделан качественный ремонт. Второй вариант – позволит создать такой интерьер, о котором вы сами мечтали всю свою жизнь.

Можно выбрать квартиру с чистовой отделкой. Фото предоставлено компанией «Строитель-74».

Первые этажи жилого комплекса предназначены для коммерческого использования и предлагают жильцам все необходимые услуги. Здесь разместились пекарни, кофейни, аптеки, стоматологические кабинеты, салоны красоты и медицинские лаборатории. Все, чтобы чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

Жилой комплекс «Олимп» состоит из трех 18-этажных домов. Два из них полностью построены даже раньше срока – на целый год. Более того, свыше 95% квартир были проданы еще до ввода комплекса в эксплуатацию. Третий дом планируемый ввод по графику строительно-монтажных работ в 1 квартале 2024 года, что гораздо быстрее заявленных сроков в проектной декларации. Для покупателей есть выгодные условия по ипотечному кредитованию – сниженная ставка без удорожания объекта, на весь период ипотеки.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Компания «Строитель 74» показала, что даже новичок на рынке может достичь успеха, если работать с уважением к своим клиентам, уделять внимание качеству и стремиться к инновациям. Миссия компании – не просто строить здания, а создавать комфортные дома. В ближайшее время будут анонсированы новые жилые комплексы от уже полюбившегося челябинскими семьями застройщика.